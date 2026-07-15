എംപിമാർ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ, ബ്ലൂ ടൂത്ത് കണ്ണടകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുത്; കർശന നിർദേശവുമായി ലോക്സഭ
പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ, സ്വകാര്യത എന്നിവ മുൻ നിർത്തി പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ ലോക്സഭ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
By PTI
Published : July 15, 2026 at 8:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളോ ബ്ലൂ ടൂത്ത് കണ്ണടകളോ ധരിക്കരുതെന്ന് എംപിമാരോട് നിർദേശിച്ച് ലോക്സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. വരാനിരിക്കുന്ന മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ, സ്വകാര്യത എന്നിവ മുൻ നിർത്തി പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ ലോക്സഭ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
"സ്മാർട്ട് കണ്ണടകൾ / പേന ക്യാമറകൾ / സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി നൂതന ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായി ലഭ്യമാണെന്ന് അംഗങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ ചിലത് അംഗങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതിനും പാർലമെൻ്ററി പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതിനും കാരണമായേക്കാം" എന്ന് ലോക്സഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
ഇക്കാരണം കണക്കിലെടുത്താണ് പാർലമെൻ്റ് ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും എംപിമാരെ വിലക്കിയതെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പറഞ്ഞു. പാർലമെൻ്റ് മൺസൂൺ സമ്മേളനം ജൂലായ് 20 ന് ആരംഭിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ തുടരും.
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പാർലമെൻ്റ് മൺസൂൺ സമ്മേളനം
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിൻ്റെ അനുമതി പ്രകാരം പാർലമെൻ്റ് മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക തിയ്യതികൾ കേന്ദ്ര പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മൺസൂൺ സമ്മേളനം 2026 ജൂലായ് 20 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലും 130-ാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലും ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം.
130-ാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബിൽ പരിശോധിക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി (JPC), പാർലമെൻ്റിൽ ബിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭേദഗതി ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ജൂലായി 17നകം അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചകളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG) പേപ്പർ ചോർച്ച കേസ്, സുപ്രധാന നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
സർക്കാരിന് കനത്ത നിയമനിർമാണ അജണ്ടയുണ്ട്, കൂടാതെ നിരവധി സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ സമ്മേളനത്തിൽ പരിഗണിച്ചേക്കാം. സമീപ ആഴ്ചകളിൽ ചില പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ പിളർപ്പുണ്ടായതിനാൽ സമ്മേളനം പ്രക്ഷുബ്ധമാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം തൃണമൂൽ കോണ്ഗ്രസിലാണ് പിളർപ്പുണ്ടായത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് ശേഷം തൃണമൂൽ കോണ്ഗ്രസിലാണ് പിളർപ്പുണ്ടായത്. പാർട്ടിയുടെ 20 എംപിമാർ "നാഷണൽ സിറ്റിസൺസ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ" ചേർന്ന് ലോക്സഭയിൽ പ്രത്യേക സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
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