എട്ട് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ സസ്പെൻഷൻ ലോക്സഭ പിൻവലിച്ചു
എട്ട് പ്രതിപക്ഷ ലോക്സഭാ എംപിമാരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിന്വലിച്ചു, പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സുരേഷ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
Published : March 17, 2026 at 4:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എട്ട് പ്രതിപക്ഷ ലോക്സഭാ എംപിമാരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിന്വലിച്ചു. അക്രമപരമായ പെരുമാറ്റത്തിന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എംപിമാരുടെ സസ്പെന്ഷനാണ് പിന്വലിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് എംപി കെ സുരേഷ് വിഷയം പരിഗണിക്കണമെന്ന് സഭയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടികള് ആരംഭിച്ചത്.
അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സുരേഷ് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. "സ്പീക്കർ സർ, കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി, കോൺഗ്രസിലെയും സിപിഐ (എമ്മിലെയും എട്ട് അംഗങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അബദ്ധവശാൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഏതൊരു അശ്രദ്ധയും ഖേദിക്കുന്നു. സ്പീക്കർ മുഖേന സർക്കാരിനോട് അവരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു" സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി (ശരദ്ചന്ദ്ര പവാർ) എംപി സുപ്രിയ സുലെ, 8 എംപിമാരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാൻ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് സഭയോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചു. പിന്നാലെ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള, സഭയിലെ മാന്യത നിലനിർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സുരേഷിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എംപിമാരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അംഗീകരിച്ചത്. സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സമവായമായി. എല്ലാ അംഗങ്ങളും പാർലമെൻ്റിൻ്റെ മര്യാദകളും പാരമ്പര്യങ്ങളും പാലിക്കണമെന്നും സ്പീക്കര് വ്യക്തമാക്കി.
Parliamentary Affairs Minister @KirenRijiju moves to pass Article 370 to revoke the 8 suspended MP’s - Gurjeet Singh Aujla, Hibi Eden, Chamala Kiran Kumar Reddy, Amrinder Singh Raja Warring, B.Manickam Tagore, Dr. Prashant Yadaorao Padole, Adv. Dean… pic.twitter.com/6inRhDmbnv
സമാജ്വാദി പാർട്ടി എംപി ധർമ്മേന്ദ്ര യാദവും ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ചു. സഭയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് 'ലക്ഷ്മണ രേഖ' വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പറഞ്ഞു, ട്രഷറിയും പ്രതിപക്ഷ ബെഞ്ചുകളും ഇത് അംഗീകരിച്ചു.
പ്ലക്കാർഡുകൾ, പോസ്റ്ററുകൾ, ഫോട്ടോകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ സഭയിലോ പാർലമെൻ്റ് സമുച്ചയത്തിലോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചു. തുടർന്ന് ഏഴ് കോൺഗ്രസ് എംപിമാരുടെയും ഒരു സിപിഐ-എം അംഗത്തിന്റെയും സസ്പെൻഷൻ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം റിജിജു അവതരിപ്പിച്ചു, പിന്നാലെ പാസാക്കി.
സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എംപിമാരിൽ കോൺഗ്രസിലെ ഗുർജീത് സിംഗ് ഔജ്ല, ഹൈബി ഈഡൻ, സി കിരൺ കുമാർ റെഡി, അമരീന്ദർ സിംഗ് രാജ വാറിങ്, മാണിക്കം ടാഗോർ, പ്രശാന്ത് പഡോൾ, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ്, സിപിഐ (എം) യിലെ എസ് വെന്തകേസൻ എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെത്തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനാണ് ഇവരെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്.