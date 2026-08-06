യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കാൻ ബാങ്കുകളെ അനുവദിക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം; ബിൽ പാസാക്കി ലോക്സഭ
'പേയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്ട്, 2007' ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന ബില്ലാണ് ലോക്സഭ പാസാക്കിയത്. ശബ്ദവോട്ടോടെയാണ് ലോക്സഭയിൽ ബിൽ പാസാക്കിയത്.
By PTI
Published : August 6, 2026 at 5:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻ്റ്സ് ഇൻ്റർഫേസ് (UPI), വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻ്റ് രീതികൾ വഴിയുള്ള പണമിടപാടുകൾക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കാൻ ബാങ്കുകളെയും മറ്റ് സേവന ദാതാക്കളെയും അനുവദിക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്ന ബിൽ ലോക്സഭ പാസാക്കി. 'പേയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്ട്, 2007' ഭേദഗതി ചെയ്യുന്ന ബില്ലാണ് ലോക്സഭ പാസാക്കിയത്.
വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻ്റ് രീതികളിൽ 'മർച്ചൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്' (MDR) ഈടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകളെയും പേയ്മെൻ്റ് സേവന ദാതാക്കളെയും തടയുന്ന നിലവിലെ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥ നീക്കം ചെയ്യാനും ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. RTGS, NEFT എന്നിവ വഴിയുള്ള തത്സമയ പണമിടപാടുകൾക്ക് സേവന നിരക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇതുവരെ യുപിഐ ഇടപാടുകളെ ഇത്തരം നിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.
'പേയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്റ്റിൽ' നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ചൊവ്വാഴ്ച സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച നികുതി സംബന്ധമായ സമഗ്ര നിയമനിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നേരത്തെ നിർത്തിവെച്ച സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് വീണ്ടും ചേർന്നതിന് ശേഷം ശബ്ദവോട്ടോടെയാണ് ലോക്സഭയിൽ ബിൽ പാസാക്കിയത്. സഭ വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോൾ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ 'ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് അദർ ലോസ് (അമെൻഡ്മെൻ്റ്) ബിൽ, 2026' പരിഗണനയ്ക്കായി അവതരിപ്പിച്ചു. 'പേയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്ട്, 2007', 'ആദായനികുതി നിയമം, 2025' എന്നിവയിലും 'ധനകാര്യ നിയമം, 2026'-ലും കൂടുതൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിനാണ് ഈ ബിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനത്തിന് കരുത്തേകുന്ന ബാങ്കുകൾ, പേയ്മെൻ്റ് സേവന ദാതാക്കൾ (PSPs), പേയ്മെൻ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ കമ്പനികൾ എന്നിവയ്ക്ക് സുസ്ഥിരമായ വരുമാന മാതൃക ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്കും ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് സേവനങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു നിരക്ക് ഏർപ്പെടുത്താനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നീക്കം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പേയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്റ്റ്, 2007-ലെ സെക്ഷൻ 10A-യിൽ 'ആദായനികുതി നിയമം, 1961-ലെ സെക്ഷൻ 269SU പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻ്റ് രീതികൾ' എന്ന വാക്കുകൾക്കും അക്കങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും പകരം, 'കേന്ദ്രസർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻ്റ് രീതികൾ' എന്ന് മാറ്റം വരുത്തണം. ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ ഈ നിയമം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഈ മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും എന്ന് ബില്ലിൽ പറയുന്നു.
പേയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്റ്റ്, 2007-ലെ സെക്ഷൻ 10A പ്രകാരം, ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻ്റുകൾക്ക് ബാങ്കുകളും സിസ്റ്റം ദാതാക്കളും യാതൊരുവിധ ചാർജുകളും ഈടാക്കാൻ പാടില്ല. അതേസമയം, ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 269SU പ്രകാരം, 50 കോടി രൂപയിൽ കൂടുതൽ വിറ്റുവരവുള്ള വലിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപേ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളും ഭീം യുപിഐ ക്യുആര് കോഡുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക ഇലക്ട്രോണിക് രീതികളിലൂടെയുള്ള പേയ്മെൻ്റുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.
നിലവിൽ, ആദായനികുതി നിയമം, 1961-ലെ സെക്ഷൻ 269 SU പ്രകാരം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻ്റ് രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ചാർജ് ഈടാക്കാൻ ബാങ്കുകൾക്കോ പേയ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം ദാതാക്കൾക്കോ അനുവാദമില്ല.
പ്രതികരിച്ച് ആർബിഐ ഗവർണർ
ഡിജിറ്റൽ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയുള്ള പേയ്മെൻ്റുകൾക്ക് MDR ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അകാലികമാണെന്ന് ആർബിഐ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞു. പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ പോലുള്ള പൊതു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണെന്നും അതിനുള്ള ചെലവ് ആരെങ്കിലും വഹിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴികൾ ലളിതമാണ്. ഒന്നുകിൽ പൊതുജനങ്ങൾ നികുതിയിലൂടെ അതിനുള്ള പണം നൽകണം. അല്ലെങ്കിൽ 'ഉപയോക്താവ് പണം നൽകുന്നു' (user pays) എന്ന മാതൃക പിന്തുടർന്ന് മർച്ചൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് (MDR) ഈടാക്കണമെന്ന് സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു. നിലവിൽ സർക്കാർ ഇതിനായുള്ള ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ചെലവുകൾ ആരെങ്കിലും വഹിച്ചേ തീരൂ. ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ശക്തിപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും തുടർനടപടികൾ കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു.
പേയ്മെൻ്റ് രംഗത്തെ ബാങ്കർമാരും മറ്റ് പങ്കാളികളും എംഡിആർ (MDR) ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, യുപിഐ (UPI) പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റുകളുടെ ഉപയോഗം മികച്ച വേഗതയിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, രാജ്യത്ത് എംഡിആർ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
വ്യാപാരിയും ഉപഭോക്താവും തമ്മിലുള്ള നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് എംഡിആർ ബാധകമാകുമെന്നും, എന്നാൽ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള പണമിടപാടുകൾക്ക് (peer-to-peer payments) ഇത് ബാധകമാകില്ലെന്നും ചില നിരീക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഓൺലൈന് സേവനത്തിന് ആരെങ്കിലും പണം നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യമെന്ന് മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു. ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പണം നൽകുക' (use-pays) എന്ന തത്വമനുസരിച്ച്, ഇടപാട് നടത്തുന്ന വ്യക്തിയോ വ്യാപാരിയോ ആണ് എംഡിആർ നൽകേണ്ടിവരുന്നത് എന്ന് മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, എംഡിആർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പൊതുജനങ്ങൾ നികുതിയിലൂടെ അതിനുള്ള പണം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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