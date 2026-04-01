ആന്ധ്രയ്ക്ക് ഇനി മുതൽ ഔദ്യോഗിക തലസ്ഥാനമായി അമരാവതി; ബില്ല് പാസാക്കി ലോക്സഭ
ഭരണനിർവഹണ തലസ്ഥാനമായി വിശാഖപട്ടണം, ജുഡീഷ്യൽ തലസ്ഥാനമായി കർണൂൽ, നിയമനിർമാണ തലസ്ഥാനമായി അമരാവതി എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിർദേശം.
Published : April 1, 2026 at 3:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി അമരാവതിയെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ പാസാക്കി. കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും ടിഡിപിയും ബില്ലിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചതോടെ ബില്ല് ശബ്ദവോട്ടിലൂടെ പാസാക്കിയി. അമരാവതിയെ സംസ്ഥാനത്തെ തലസ്ഥാനമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മാർച്ച് 28ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അതിവേഗ നീക്കം.
അമരവതി മറ്റ് മെട്രോ സിറ്റികളെ പോലെ വികസിക്കട്ടെയെന്ന് മാണിക്കം ടാഗോർ പറഞ്ഞു. 2026 ലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പുനഃസംഘടന (ഭേദഗതി) ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ലോക്സഭയിൽ ആരംഭിച്ചയാളാണ് കോൺഗ്രസ് അംഗം മാണിക്കം ടാഗോർ.
''ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവ പോലെ അമരവതി വികസിക്കട്ടെ. വിശാഖപട്ടണം, തിരുപ്പതി, കർണൂൽ എന്നിവയും വികസിക്കട്ടെ. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ സ്ഥിരം തലസ്ഥാനമായി അമരാവതിയെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു'' - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ടിഡിപി അംഗവും കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന, വാർത്താവിനിമയ സഹമന്ത്രിയുമായ ചന്ദ്രശേഖർ പെമ്മസാനിയും ബിൽ ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കണമെന്ന് സഭയോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പുനഃസംഘടന (ഭേദഗതി) നിയമം എന്ന പേരിലാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ബില്ലിന്മേൽ ഒരു മണിക്കൂർ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സ്പീക്കർ ഓം ബിർള അനുമതി നൽകി, ആവശ്യമെങ്കിൽ ചർച്ച മറ്റൊരു മണിക്കൂർ കൂടി നീട്ടാമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അമരാവതിക്ക് നിയമപരമായ പദവി നൽകാൻ സമ്മതിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോടും അമിത് ഷായോടും എംപി പെമ്മസാനി ചന്ദ്രശേഖർ നന്ദി പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രബാബുവിൻ്റെ അഭിലാഷവും സ്വപ്നവും ലക്ഷ്യവുമാണ് സാക്ഷാത്കാരമാകുന്നതെന്ന് പെമ്മസാനി ചന്ദ്രശേഖർ വിശേഷിപ്പിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ടിഡിപിയുടെ മുഖ്യ എതിരാളിയായ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് നിയമനിർമ്മാണത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തു. കർഷകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും കർഷകർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത സമയപരിധി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നില്ല.
ഭവന പദ്ധതി, ദുരിതബാധിതരുടെ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അമരാവതിയുടെ തലസ്ഥാന വികസനത്തിനായി 34,000 ഏക്കർ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതായി വൈഎസ്ആർസിപി അംഗം പിവി മിഥുൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ സർക്കാർ അവർക്ക് ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
"കർഷകരെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ആശങ്കയില്ല. ഒരു പ്രത്യേക തീയതി, ഒരു പ്രത്യേക സമയപരിധി നൽകുക - കർഷകർക്ക് പ്ലോട്ടുകൾ എപ്പോൾ നൽകും. ഈ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക, അല്ലാത്തപക്ഷം ബില്ല് പാസാകുന്നതിൽ അർഥമില്ല. കൊൽക്കത്തയേക്കാൾ വലിയ ഒരു തലസ്ഥാനം വികസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വരുമെന്ന് ഒരു സൂചനയും ഇല്ല," - പിവി മിഥുൻ റെഡ്ഡി പറഞ്ഞു.
അമരാവതിയെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ടിഡിപി തുടക്കം മുതൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തെ അധികാരത്തിലിരുന്ന വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി മൂന്ന് തലസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന പദ്ധതിയാണ് മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നത്. ഭരണനിർവഹണ തലസ്ഥാനമായി വിശാഖപട്ടണം, ജുഡീഷ്യൽ തലസ്ഥാനമായി കർണൂൽ, നിയമനിർമാണ തലസ്ഥാനമായി അമരാവതി എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിർദേശം. എന്നാൽ ഇത് കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
2014ൽ തെലങ്കാന രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെയും തെലങ്കാനയുടെയും സംയുക്ത തലസ്ഥാനമായി 10 വർഷത്തേക്ക് ഹൈദരാബാദ് തുടരാനായിരുന്നു തീരുമാനം. 10 വർഷം പൂർത്തിയായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അമരാവതിയെ പുതിയ തലസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. തെലങ്കാനയുടെ തലസ്ഥാനം തുടർന്നും ഹൈദരാബാദ് തന്നെയായിരിക്കും.
