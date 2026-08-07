പാർലമെൻ്റിൽ സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ ഇന്ന്; സഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം
കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ ബില്ലും സഭ പരിഗണിക്കും. പണ്ഡിറ്റുകളുടെ സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക പുനരധിവാസം, സ്വത്ത് സംരക്ഷണം, സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ബിൽ കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ അവതരിപ്പിക്കും.
By ANI
Published : August 7, 2026 at 9:43 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭ വികസന (ഭേദഗതി) ബിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ലോക്സഭ പരിഗണിക്കും. അതേസമയം വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയാണ്.
സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ സഭയിൽ
രാജ്യസഭ പാസാക്കിയ 2026ലെ സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭ വികസന (ഭേദഗതി) ബിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതൻ റാം മാഞ്ചി ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകുന്നതാണ് പുതിയ ഭേദഗതി ബിൽ. വ്യവസായ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ മറ്റ് നിയമ (ഭേദഗതി) ബില്ലുകളും സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരും.
കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2025ലെ ബിൽ കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കും. കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ പുനരധിവാസം, സ്വത്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണം, സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വീണ്ടെടുക്കൽ, സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൽ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബിൽ. തീരദേശ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായി കോൺഗ്രസ് എംപി കെ.സി വേണുഗോപാൽ 2024ലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി (സംരക്ഷണവും ക്ഷേമവും) ബിൽ അവതരിപ്പിക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി രൂപീകരിക്കാനും ഇതിനായി പ്രത്യേക ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാനും ബിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. 1978ലെ ജമ്മു കശ്മീർ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനായി നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എംപി ആഗാ സയ്യിദ് റൂഹുല്ല മെഹ്ദി 2025ലെ ജമ്മു കശ്മീർ പബ്ലിക് സേഫ്റ്റി (ഭേദഗതി) ബിൽ അവതരിപ്പിക്കും.
നികുതി ഭേദഗതി ബിൽ പാസാക്കി
അതിനിടെ 2026ലെ നികുതി, മറ്റ് നിയമ (ഭേദഗതി) ബിൽ വ്യാഴാഴ്ച ലോക്സഭ പാസാക്കി. ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടെ ശബ്ദവോട്ടോടെയാണ് പാസാക്കിയത്. 2007ലെ പേയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആക്ട്, 2025ലെ ആദായനികുതി നിയമം, 2026ലെ ഫിനാൻസ് ആക്ട് എന്നിവ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ ബിൽ. നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഉത്പാദന മേഖലയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബിൽ 2026ലെ ആദായനികുതി (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസിന് പകരമായാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നതിനിടെ ഓഗസ്റ്റ് 12ന് വിദേശ സംഭാവന (നിയന്ത്രണ) ഭേദഗതി ബിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെൻ്റിൽ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് വിദേശത്തുനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ ബിൽ.
പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം
വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർനടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഇരുസഭകളിലെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് യോഗം ചേരും. ഇതിനുശേഷം പത്തരയോടെ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിലെ മകർ ദ്വാറിന് മുന്നിൽ എംപിമാർ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും. ജൂലൈ 20ന് ജന്തർ മന്ദിറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടി, അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി ലഭിച്ച സംഭാവനകളിലെ ക്രമക്കേട് ആരോപണം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടക്കുന്ന സുപ്രധാന സമ്മേളനം എന്ന നിലയിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ നീക്കം.
Also Read: വിശപ്പ് സഹിക്കാനാവാതെ കരഞ്ഞു, 2 വയസുകാരിയെ അമ്മ തല്ലിക്കൊന്നു; അമ്മയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകി ഹൈക്കോടതി