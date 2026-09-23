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ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ മരണം: വൈസ് ചാൻസലറെ തടഞ്ഞുവെച്ച് പ്രതിഷേധം; സമരം കടുപ്പിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ

രജിസ്ട്രാറുടെ രാജിയും 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരവും ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസമായി തുടരുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിദ്യാർഥികൾ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് പൂട്ടിയിട്ടത്.

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ബിപിഎഡ് വിദ്യാർഥിനി ശ്രുതിയുടെ മരണത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 23, 2026 at 1:53 PM IST

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ഭോപ്പാൽ: ഗുവാഹത്തി ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർഥിനിയുടെ ദാരുണമായ മരണത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ലക്ഷ്‌മീഭായ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ (LNIPE) വിദ്യാർഥികളുടെ സമരം കടുക്കുന്നു. ഗ്വാളിയോർ ക്യാമ്പസിൽ സമരം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകീട്ടോടെ വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ കല്‍പന ശർമ്മയെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു മണിക്കൂറോളം തടഞ്ഞുവെച്ചു. ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെ മുതൽ നാല് വിദ്യാർഥികൾ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗുവാഹത്തി ക്യാമ്പസിലെ മൂന്നാം വർഷ ബി പി എഡ് (BPEd) വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ശ്രുതി ഉപാധ്യായ (22) സെപ്റ്റംബർ 9 ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസമായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തുന്നത്. ഗുവാഹത്തി ക്യാമ്പസിലെ മോശം ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളും അധികൃതരുടെ വീഴ്‌ചയുമാണ് ശ്രുതിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രജിസ്ട്രാറുടെ രാജിയും മരിച്ച വിദ്യാർഥിനിയുടെ കുടുംബത്തിന് 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്‌ടപരിഹാരവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കെട്ടിടം പൂട്ടിയിട്ട് പ്രതിഷേധം; ഒടുവിൽ പൊലീസ് ഇടപെടൽ

വിദ്യാർഥികളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകീട്ട് പ്രതിഷേധക്കാർ അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കെട്ടിടത്തിന് പൂട്ടിടുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം വൈസ് ചാൻസലറും ജീവനക്കാരും കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസാണ് പൂട്ടഴിച്ച് വി സിയെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരെയും പുറത്തെത്തിച്ചത്.

ദിവസങ്ങളായി സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്‌തിട്ടും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാകാത്തതിനാലാണ് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കെട്ടിടം അടച്ചിടേണ്ടി വന്നതെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി അമിത് ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി. ക്ലാസുകളിൽ കയറാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ 24 ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം വിദ്യാർഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം

സമരം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിലും അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കെട്ടിടം അടച്ചിട്ട നടപടി അനുചിതമാണെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ കല്‌പന ശർമ്മ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആറ് ആവശ്യങ്ങളിൽ ചിലത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കിയുള്ളവ പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. അസം സർക്കാരിൻ്റെ വകയായി 4 ലക്ഷം രൂപയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വകയായി 5 ലക്ഷം രൂപയും മരിച്ച വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസമായി സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യുകയാണ്, എന്നാൽ കൃത്യമായൊരു പരിഹാരം കാണാൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. സെപ്റ്റംബർ 24 ന് പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമരം ഇതിലും കടുപ്പിക്കും." വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധി അമിത് ചൗധരി പറഞ്ഞു

കായിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മുൻനിര സ്ഥാപനമായ LNIPE ൽ ഉടലെടുത്ത ഈ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം ക്യാമ്പസുകളിലെ മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളുടെ പോരായ്‌മയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 24 ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം നടത്തുന്ന ചർച്ചയിൽ അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സമരം കൂടുതൽ വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറുമെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

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