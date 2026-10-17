എൽ.കെ അദ്വാനി ആശുപത്രിയിൽ; നെഞ്ചിലെ അണുബാധയെ തുടർന്ന് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ
തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടുകാരനായ എൽ.കെ അദ്വാനിയെ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴരയോടെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്
Published : October 17, 2026 at 9:25 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും മുൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയുമായ എൽ.കെ അദ്വാനിയെ നെഞ്ചിലെ അണുബാധയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടുകാരനായ എൽ.കെ അദ്വാനിയെ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴരയോടെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ പൾമൊണോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി. വാർധക്യസഹജമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നെഞ്ചിലെ അണുബാധയും കണക്കിലെടുത്ത് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക സംഘത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴുള്ളത്.
ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതിനാലാണ് പൾമൊണോളജി വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആവശ്യമായ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അപ്പോളോ ആശുപത്രി പുറത്തിറക്കിയ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലങ്ങളായി വാർധക്യസഹജമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനുമുൻപും പതിവ് പരിശോധനകൾക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമായി അദ്ദേഹത്തെ ഡൽഹിയിലെ എയിംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുതിർന്ന നേതാവ് ആശുപത്രിയിലായ വിവരമറിഞ്ഞ് നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഗത്തിലുള്ള രോഗമുക്തിക്കായി പ്രാർഥനകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ലാൽ കൃഷ്ണ അദ്വാനി എന്ന എൽ.കെ അദ്വാനി. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സഹസ്ഥാപകനും മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു. ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായും, രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി സർക്കാരിൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തിലും തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിലും അദ്ദേഹം നടത്തിയ രഥയാത്രകൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഗതിമാറ്റുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബിജെപിയെ നയിച്ചതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് ചരിത്രപരമാണ്. ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥിൽ നിന്ന് അയോധ്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹം നടത്തിയ രഥയാത്ര രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്.
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രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് ഈ വർഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്ന നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ നടന്ന ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്, രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു നേരിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. നിലവിൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായും വിട്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ബിജെപിയുടെ മാർഗദർശക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന അംഗമായി അദ്ദേഹം തുടരുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തേടാറുണ്ട്. രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ എക്കാലവും സ്മരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
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