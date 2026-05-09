പുതുച്ചേരിയില് എൻ. രംഗസ്വാമിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ലച്ചിയ ജനനായഗ കച്ചി രംഗത്ത്
രംഗസ്വാമിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിന്തുണച്ച് ലച്ചിയ ജനനായഗ കച്ചി. സ്ഥാപകൻ മാർട്ടിൻ ഗവര്ണര്ക്ക് കത്ത് നൽകി, പുതുച്ചേരിയിൽ എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാണെന്ന് പ്രതികരണം.
By ANI
Published : May 9, 2026 at 10:21 AM IST
പുതുച്ചേരി: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഉജ്വല വിജയത്തിന് പിന്നാലെ പുതുച്ചേരിയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി എൻഡിഎ ക്യാമ്പ്. മുഖ്യമന്ത്രിയായി എൻ രംഗസാമിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ലക്ഷ്യ ജനനായക കക്ഷി (എൽജെകെ) ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ കുനിയപ്പൻ കൈലാഷ്നാഥന് (കെ കൈലാഷ്നാഥൻ) കത്ത് നൽകി.
ലോട്ടറി രാജാവ് സാൻ്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ്റെ മകനായ ജോസ് ചാൾസ് മാർട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടിയാണ് എൽജെകെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന എൻഡിഎ നിയമസഭ കക്ഷി യോഗത്തിൽ രംഗസാമിയെ നേതാവായി ഐകകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സഖ്യകക്ഷികൾ ഗവർണറെ കണ്ട് പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 13ന് പുതിയ സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുമെന്ന് ജോസ് ചാൾസ് മാർട്ടിൻ വ്യക്തമാക്കി.
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഗംഭീര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകിട്ടാണ് എൻ രംഗസാമി പുതുച്ചേരി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ കെ കൈലാഷ്നാഥനെ നേരിൽ കണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചത്. മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദത്തോടൊപ്പം തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എംഎൽഎമാരുടെ കത്തും അദ്ദേഹം ഗവർണർക്ക് കൈമാറി. പുതിയ സഖ്യകക്ഷിയായ എൽജെകെ കൂടി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ കൂടുതൽ ഭദ്രമായി.
സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചുള്ള കത്ത് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ തുടർ നടപടികൾക്കും അംഗീകാരത്തിനുമായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിന് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറ്റ് ഔദ്യോഗിക നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ച വ്യക്തി കൂടിയാണ് എൻ രംഗസാമി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻആർ കോൺഗ്രസ് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാഴ്ചവച്ചത്.
ഏത് വിധേനയും ഭരണത്തിലെത്താൻ തയാറെടുത്തിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് പോളിങ് ഫലം നൽകിയത്. പുതുച്ചേരിയിലെ ഭരണകാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണെന്നും യാതൊരു തർക്കങ്ങളുമില്ലെന്നും എൽജെകെ നേതാവ് എഎൻഐയോട് സംസാരിക്കവേ പ്രതികരിച്ചു. രംഗസാമിയെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ പിന്തുണച്ച് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മെയ് 13നുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ ടിവികെ അധികാരത്തിൽ വരും
അയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലും ജോസ് ചാൾസ് മാർട്ടിൻ പ്രതികരിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത്തവണ ചരിത്രം തിരുത്തി നടൻ വിജയിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളെ ഞെട്ടിച്ച് അവർക്ക് അവിടെ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തവണ തമിഴ്നാട്ടിൽ വിജയിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മികച്ച ഭരണ നിർവഹണം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കട്ടെയെന്ന് പുതിയ സർക്കാരിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പുതുച്ചേരിയിലെ കക്ഷിനില
മുപ്പത് സീറ്റുകളുള്ള പുതുച്ചേരി നിയമസഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എൻഡിഎയാണ് തുടർഭരണം സുരക്ഷിതമാക്കിയത്. എൻ രംഗസാമിയുടെ എൻആർ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് സീറ്റുകളിലാണ് വിജയിച്ചത്. ദേശീയ പാർട്ടിയായ ബിജെപി നാല് സീറ്റുകളും നേടിയപ്പോൾ സഖ്യത്തിലുള്ള അണ്ണാഡിഎംകെ ഒരു സീറ്റിൽ വിജയിച്ചു. ഇതിന് പുറമെയാണ് പുതുതായി എൻഡിഎ ക്യാമ്പിലേക്ക് എത്തിയ എൽജെകെ ഒരു സീറ്റ് കൂടി നേടുന്നത്. ഇതോടെ ഭരണമുന്നണിയായ എൻഡിഎയുടെ നിയമസഭയിലെ ആകെ അംഗബലം പതിനെട്ടായി ഉയർന്നു.
വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രചാരണം നയിച്ച ഡിഎംകെയ്ക്ക് അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസാകട്ടെ ഇത്തവണ വെറും ഒരു സീറ്റിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗംഭീര പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച വിജയിൻ്റെ പാർട്ടി പുതുച്ചേരിയിലും അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സീറ്റുകളിലാണ് ടിവികെ സ്ഥാനാർഥികൾ പുതുച്ചേരിയിൽ വിജയിച്ചത്.
എൻഡിഎ നിയമസഭ കക്ഷി നേതാവായി രംഗസാമിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ എ നമശ്ശിവായത്തെ മുന്നണിയുടെ ഉപനേതാവായും തെരഞ്ഞെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന വോട്ടെണ്ണലിൽ തട്ടഞ്ചാവടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപത്തിയൊന്ന് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് രംഗസാമി വീണ്ടും വിജയിച്ചത്. മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ പോൾ ചെയ്തതിൽ പത്തായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലേക്ക് ഇത്തവണ എത്തുന്നത്.
