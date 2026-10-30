കോടതി വീഡിയോ വെച്ച് കാശുണ്ടാക്കരുത്; ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ കർശന നടപടിയെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നിർദേശങ്ങൾ സമഗ്രമായ മാർഗരേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറിയതായി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
Published : October 30, 2026 at 5:13 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോടതി നടപടികളുടെ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇടക്കാല നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാക്കാനിരിക്കുന്ന നയരേഖയിൽ ഇതിനായുള്ള പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് നിർദേശിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഇക്കാര്യം പരിഗണിച്ചത്.
കോടതി നിരീക്ഷണവും നിർദേശങ്ങളും
വിവിധ ഹൈക്കോടതികളിൽ നിന്നും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നിർദേശങ്ങൾ സമഗ്രമായ മാർഗരേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന് കൈമാറിയതായി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ നിർദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകുമെന്നും തുഷാർ മേത്ത അറിയിച്ചു. ദീപാവലി അവധിക്ക് ശേഷം ഈ ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനായി ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. നേരത്തെയുള്ള ഉത്തരവുകളുടെ ലംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദേശിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ബെഞ്ച് നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നയരേഖയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ ഒൻപതിലെ ഉത്തരവ് ഉൾപ്പെടെ നേരത്തെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല നിർദേശങ്ങൾ ബെഞ്ച് പരാമർശിച്ചു. ഇവ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും എടുത്തുപറഞ്ഞു.
കോടതി നടപടികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പണമുണ്ടാക്കുന്നതിനോ, പരസ്യങ്ങൾക്കോ, വ്യക്തിപരമായ പ്രചാരണത്തിനോ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലോ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ കോടതി അതീവ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോടതി നടപടികൾ വാണിജ്യ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് അഭിഭാഷകർക്കും ജഡ്ജിമാർക്കും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വലിയ ദോഷം വരുത്തുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു.
ചില അഭിഭാഷകർ കോടതി നടപടികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ പ്രചാരണത്തിനും തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടതി നടപടികളുടെ വീഡിയോകൾ അനധികൃതമായി എടുക്കുന്നതും അവ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികളാണ് കോടതി ഇപ്പോൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, കോടതി പുറത്തിറക്കുന്ന എല്ലാ ഔദ്യോഗിക ക്ലിപ്പുകളിലും പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാവുന്ന ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറോ വാട്ടർമാർക്കോ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ നിർദേശിച്ചു. ഇത് യഥാർഥ ദൃശ്യങ്ങളും കൃത്രിമമായിട്ടുള്ളവയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ പൊതുജനങ്ങളെയും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയും സഹായിക്കുമെന്നും എടുത്തുകാണിച്ചു. കൂടാതെ എല്ലാ കോടതി നടപടികളും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ആധികാരികമായും വാട്ടർമാർക്കോടുകൂടി ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കോടതി നടപടികളുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ അനുമതിയില്ലാതെ എടുക്കുന്നതും അവയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അടിക്കുറിപ്പുകളോടെയോ വിവരങ്ങളോടെയോ ആണ് ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
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ജൂലൈ 24 നാണ് സുപ്രീം കോടതി തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇത് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതി സെക്രട്ടറി ജനറലിന്റെയോ അതാത് ഹൈക്കോടതികളിലെ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽമാരുടെയോ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ, കോടതി നടപടികളുടെ ഓഡിയോ-വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വീഡിയോയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനും അത് കൈയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് സെപ്റ്റംബർ 28 ന് ഈ നിയന്ത്രണത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ട് അംഗീകൃത വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ കോടതി നടപടികളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു.
കോടതി നടപടികളെക്കുറിച്ചും നിയമപരമായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാർത്താ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിലും വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. കോടതി നടപടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനോ തടസങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒക്ടോബർ 9 ന് ബെഞ്ച് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി.
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