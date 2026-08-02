വന്ദേഭാരത് ഇനി 'ജീവൻ ഭാരത്'; തുടിക്കുന്ന ഹൃദയവുമായി അതിവേഗ പാച്ചിൽ, റെയിൽവേയ്ക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ട്
മുംബൈ സെൻട്രൽ ഗാന്ധിനഗർ കാപ്പിറ്റൽ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിലാണ് ഹൃദയം വിജയകരമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
Published : August 2, 2026 at 1:53 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പൊൻ തൂവൽ കൂടി. ഒരു മനുഷ്യജീവൻ രക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ഇന്ന് പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. സൂറത്തിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹൃദയം എത്തിച്ചാണ് റെയിൽവേ പുതു ചരിത്രം കുറിച്ചത്. മുംബൈ സെൻട്രൽ ഗാന്ധിനഗർ കാപ്പിറ്റൽ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിലാണ് ഹൃദയം വിജയകരമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
അഹമ്മദാബാദ് മേത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കാർഡിയോളജിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട രോഗിക്കായി സൂറത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹൃദയം എത്തിക്കാനാണ് വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് തെരഞ്ഞടുത്തത്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ, റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (ആർപിഎഫ്), ഗുജറാത്ത് പൊലീസ്, ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘം എന്നിവർ ഒന്നായി പ്രവർത്തിച്ചതോടെ അവയവം സ്വീകർത്താവിൽ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
A heartbeat of hope, delivered on time!— Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 31, 2026
For the first time, a 'live human heart' was transported by Vande Bharat Express from Surat to Ahmedabad for a life-saving transplant.
A remarkable example of seamless coordination between Indian Railways and State Administration- where… pic.twitter.com/eFx7IRuquD
വന്ദേഭാരതിൻ്റെ അതിവേഗവും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഇടപെടലും ഈ ജീവൻരക്ഷാ ദൗത്യൽ വലിയ പങ്ക് തന്നെ വഹിച്ചു. അഹമ്മദാബാദ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ അവയവം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്ന് മുതൽ മേത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കാർഡിയോളജി വരെ പ്രത്യേകം തയ്യറാക്കിയ ഗ്രീൻ കോറിഡോർ വഴിയാണ് എത്തിച്ചത്.
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ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയ്ക്ക് അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണ് ഈ പ്രവർത്തനമെന്ന് അഹമ്മദാബാദ് ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ വേദ് പ്രകാശ് വിശേഷിപ്പിച്ചു. അവയവം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ദൗത്യത്തിൽ ഓരോ മിനിറ്റും നിർണായകമാണ്. ദാതാവിൻ്റെ ഹൃദയം വിജയകരമായി എത്തിക്കുന്നതിൽ വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിൻ്റെ വേഗത, കൃത്യനിഷ്ട, വിശ്വാസ്യത എന്നിവ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കാര്യക്ഷമവും മാനുഷികവുമായ സേവനത്തിലൂടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യാത്രക്കാരെ കൃത്യസ്ഥലത്ത് കൃത്യമായ സമയത്ത് എത്തിക്കാൻ മാത്രമല്ല മെഡിക്കൽ അടിയന്തരാവസ്ഥകളിലും അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾക്ക് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ തെളിയിച്ചു. വിമാന മാർഗവും റോഡ് മാർഗവും മാത്രമായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം അവയവങ്ങൾ എത്തിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാൽ വന്ദേഭാരത്ത് എറ്റെടുത്ത പുതിയ ദൗത്യത്തിലൂടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ മികവ് തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വിമാന മാർഗവും റോഡ് മാർഗവും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളം അവയവങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനായി റെയിൽവേ ശ്രംഖലയുടെ വ്യാപകമായ ഉപയോഗത്തിന് ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയം വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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