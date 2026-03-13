തൊണ്ടയിൽ ജീവനുള്ള മത്സ്യം കുടുങ്ങി; മത്സ്യത്തൊഴിലാളി രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ശേഷം മീനുകള്‍ തരംതിരിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ജീവനുള്ള മത്സ്യം വായിലേക്ക് ചാടി തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.

Subramanyam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 13, 2026 at 8:34 PM IST

അമരാവതി: മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ തൊണ്ടയിൽ ജീവനുള്ള മത്സ്യം കുടുങ്ങി. അടിയന്തര ശത്രക്രിയയിലൂടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഓങ്കോളിലാണ് സംഭവം. ഓങ്കോള്‍ സ്വദേശിയായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സുബ്രഹ്മണ്യൻ്റെ വായ്‌ക്കുള്ളിലാണ് ജീവനുള്ള മത്സ്യം കുടുങ്ങിയത്. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ശേഷം മീനുകള്‍ തരംതിരിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ജീവനുള്ള മത്സ്യം വായിൽ ചാടി തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാണെന്ന് കണ്ടതോടെ സഹ പ്രവർത്തകർ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ കഷ്‌ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഡോക്‌ടർമാർ പറയുന്നത്. അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി മത്സ്യത്തെ വിജയകരമായി തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഓങ്കോളിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ സുബ്രഹ്മണ്യൻ തൻ്റെ പതിവ് ജോലിയുടെ ഭാഗമായി മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയിരുന്നു. വല വലിച്ച ശേഷം, മത്സ്യത്തെ വലയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ തുടങ്ങി. ഇതിനിടെ ഒരു മത്സ്യം അപ്രതീക്ഷിതമായി മുകളിലേക്ക് ചാടി നേരിട്ട് വായിൽ വീഴുകയായിരുന്നു.

മത്സ്യം തൊണ്ടയിലൂടെ വഴുതി കുടുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്‌തു. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ശ്വാസം മുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുകയും സംഭവം കണ്ട സഹ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അടിയന്തര ചികിത്സയ്ക്കായി ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇഎൻ‌ടി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. പ്രഭാകറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘം അദ്ദേഹത്തെ പരിശോധിച്ച് അടിയന്തര ശത്രക്രിയയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായിരുന്നുവെന്നും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ഉടൻ തന്നെ സാധാരണ നിലയിൽ ശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായും ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

