'ഇത് വനിത സംവരണ ബില്‍ അല്ല, ഭരണഘടനയ്‌ക്ക് മേല്‍ മനുവാദം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാൻ ശ്രമം': രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

Published : April 17, 2026 at 11:29 AM IST

Updated : April 17, 2026 at 3:24 PM IST

പ്രസക്തമായ ഭരണഘടന (നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്നാം ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026, ഡീലിമിറ്റേഷൻ ബിൽ, 2026, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നിയമങ്ങൾ (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026 എന്നിവയില്‍ ഇന്നും ലോക്‌സഭയില്‍ ചർച്ച തുടരുന്നു. രാവിലെ 11 മണിക്ക് തന്നെ പാർലമെന്‍റ് നടപടികള്‍ തുടങ്ങി. സഭാ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രകാരം മൂന്ന് ബില്ലുകളും ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും. ഏകദേശം 12 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചർച്ചയാണ് ബില്ലിൻമേല്‍ നടക്കുക. ഇന്നലെയാണ് പ്രസ്‌തുത ബില്ലുകള്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ബില്ലുകളെ പ്രതിപക്ഷം ഏകകണ്‌ഠമായി എതിർത്തിരുന്നു. ഇന്ന് ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കി വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെ വോട്ടിങ് നടക്കും. 543 അംഗ സഭയിൽ ബിൽ പാസാകാൻ 360 എംപിമാരുടെ പിന്തുണയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ആവശ്യമുള്ളത്. എന്നാല്‍ പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ വോട്ടെടുപ്പ് ഫലം നിർണായകമാകും.

3:23 PM, 17 Apr 2026 (IST)

മോദി ജാലവിദ്യക്കാരൻ: പരിഹസിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയ്‌ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. മോദിയെ ജാലവിദ്യക്കാരനോട് ഉപമിച്ച് വിമർശനം. ജാലവിദ്യക്കാരനും ബിസിനസുകാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും രാഹുല്‍. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകളില്‍ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച് സ്‌പീക്കർ ഓം ബിർല. രാഹുല്‍ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് രാജ്‌നാഥ് സിങ്.

3:04 PM, 17 Apr 2026 (IST)

തനിക്കും മോദിയ്‌ക്കും ഭാര്യാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

രസകരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ തുടങ്ങി രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ ലോക്‌സഭയിലെ പ്രസംഗം. "കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി എനിക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തത് എന്‍റെ സഹോദരിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു, അമിത് ഷായെ ചിരിപ്പിക്കുക," പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്രയുടെ സഭയിലെ പ്രസംഗത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. പ്രിയങ്കയുടെ അതുല്യമായ സംസാര ശൈലിയെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ച രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്കയുടെ ശൈലി തന്‍റേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബില്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ, തനിക്കോ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കോ "ഭാര്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ" ഇല്ലെന്ന് രാഹുൽ ഒരു രസകരമായ പരാമർശം നടത്തി, രാഹുലിന്‍റെ ഈ പരാമർശം സഭയിൽ ചിരി പടർത്തി. സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ ദേശീയ കാഴ്‌ചപ്പാടിൽ പ്രേരകശക്തിയായി അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സ്‌ത്രീകള്‍ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് നിർണായകമാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. നിർദിഷ്‌ട നിയമനിർമ്മാണത്തെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. "ഇതൊരു വനിതാ ബില്ലല്ല; ഇതിന് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല," അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ബിൽ അതിന്‍റെ നിലവിലെ രൂപത്തിൽ യഥാർഥ ശാക്തീകരണം നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്നും ലിംഗസമത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു യഥാർഥ ചുവടുവയ്പ്പിനുപകരം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. വനിതാ സംവരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതൊരു നിയമനിർമ്മാണവും യഥാർഥവും ഉടനടിയുള്ളതുമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും, അതിർത്തി നിർണയവുമായോ മറ്റ് വ്യവസ്ഥകളുമായോ ബന്ധിപ്പിച്ച് അത് വൈകിപ്പിക്കരുതെന്നും രാഹുൽ സഭയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2:54 PM, 17 Apr 2026 (IST)

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ എതിർത്ത് കിരണ്‍ റിജിജു. സഭയില്‍ ബഹളം.

2:47 PM, 17 Apr 2026 (IST)

ഇത് വനിത സംവരണ ബില്‍ അല്ല, ഭരണഘടനയ്‌ക്ക് മേല്‍ മനുവാദം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്നു - രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

സഭയില്‍ മുത്തശ്ശി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമകള്‍ പങ്കുവച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം. വനിതകള്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ ശക്തിയെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. പ്രസ്‌തുത ബില്‍ വനിത സംവരണ ബില്‍ അല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം. പ്രസംഗത്തില്‍ അദ്ദേഹം പ്രിയങ്കയ്‌ക്ക് പ്രശംസ. അതിർത്തി നിർണയ ബില്ലിലൂടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ ഭൂപടം മാറ്റി വരയ്‌ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. രാഷ്‌ട്രീയ ലക്ഷ്യം നേടാൻ സ്‌ത്രീകളെ ഉപകരണമാക്കുന്നു എന്നും ആരോപണം. ഒബിസി വിഭാഗത്തിന് സംവരണം നല്‍കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്‍റെ ലക്ഷ്യമെന്നും രാഹുല്‍. ഭരണഘടനയ്‌ക്ക് മേല്‍ മനുവാദം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം.

2:29 PM, 17 Apr 2026 (IST)

ചിന്തിച്ച് വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യണം - പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

"നിയമനിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വനിതാ സംവരണത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രപരമായ നിയമനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് പാർലമെന്‍റ് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച ചർച്ചകൾ പുലർച്ചെ ഒരു മണി വരെ നീണ്ടുനിന്നു, ഇന്ന് രാവിലെ സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ചർച്ച തുടരുന്നു. നിയമനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആശങ്കകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും വസ്‌തുതകളും യുക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാർ പരിഹരിച്ചു. എല്ലാ ആശങ്കകളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു, ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു. ഏകദേശം നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളായി, നിയമനിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വനിതാ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമം കാലതാമസം നേരിട്ടു. തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതി പേർക്കും അർഹമായ അവകാശം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട സമയമാണിത്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് നിരവധി പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും, ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ മേഖലയിൽ ഇത്രയും പരിമിതമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അല്‍പ സമയത്തിനുള്ളിൽ, ലോക്‌സഭയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കാനും വനിതാ സംവരണത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് മികച്ച തീരുമാനം എടുക്കാനും ഞാൻ അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ നാരി ശക്തിയുടെ പേരിൽ, ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ വീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യവും തീരുമാനങ്ങളും വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നാരീ ശക്തി വന്ദൻ അധിനിയത്തിലെ ഭേദഗതികളെ എല്ലാവരും പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർഥിക്കുന്നു." - പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു.

2:24 PM, 17 Apr 2026 (IST)

വനിതാ ബില്ലിലൂടെ സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവേചനം വളർത്തുന്നു - ഡിഎംകെ എംപി എ രാജ

സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ മറവിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവേചനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഡിഎംകെ എംപി എ രാജ. പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും പാർലമെന്‍റിനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു എന്നും രാജ പറഞ്ഞു. "സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ പേരിൽ, സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവേചനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ, വടക്ക്-തെക്ക് വിഭജനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കേന്ദ്രത്തിൽ ശാശ്വത ഭരണം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശാശ്വത അധികാരത്തോടെ, ഒരു ദിവ്യാധിപത്യ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനും ഒരു ഭാഷയും ഒരു സംസ്‌കാരവും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുമാണ് അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആ ആഗ്രഹം യാഥാർഥ്യമാകാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ, ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കും." - രാജ പറഞ്ഞു.

2:18 PM, 17 Apr 2026 (IST)

ഡീലിമിറ്റേഷൻ, 131-ാം ഭേദഗതി ബില്ലുകൾ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

ലോക്‌സഭയിൽ ഭരണഘടന (131-ാം ഭേദഗതി) ബില്ലിനെയും ഡീലിമിറ്റേഷൻ ബില്ലിനെയും എതിർക്കാനും പരാജയപ്പെടുത്താനും ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് എംപിമാർ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്‍റുമായ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലെ നിർദിഷ്‌ട വർധനവിനും അവയുടെ പുനർനിർണയത്തിനും എതിരെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി പോരാടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് എംപി കെ സുരേഷ് ഡീലിമിറ്റേഷൻ ബില്ലിനെ അപകടകരം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ തകർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രതികരണം സിപിഐ എംപി പി സന്ദോഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേരാൻ കോണ്‍ഗ്രസ്.

1:59 PM, 17 Apr 2026 (IST)

ബിജെപി സ്ത്രീ സംവരണത്തെ അതിർത്തി നിർണയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു - അഖിലേഷ് യാദവ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടത്തിനായി ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണയം നടത്തുന്നതിനും അതിർത്തി നിർണയം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു കാരണമായി വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ ബിജെപി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി (എസ്‌പി) അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്. "ഞങ്ങൾ വനിതാ സംവരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, പക്ഷേ എന്തിനാണ് അതിനെ അതിർത്തി നിർണയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്?" ബിജെപി അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ മണ്ഡലങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അഖിലേൺ് ആരോപിച്ചു. വനിതാ സംവരണത്തെ അതിർത്തി നിർണയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ എസ്‌പി എംപി ഡിംപിൾ യാദവ് പാർട്ടിയുടെ എതിർപ്പ് ആവർത്തിച്ചു. ആദ്യം ഒരു സെൻസസ് നടത്തി, പിന്നീട് അതിർത്തി നിർണയം നടത്തി, ഒടുവിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി സീറ്റുകൾ സംവരണം ചെയ്‌ത് കൊണ്ട് വേണം ബിൽ നടപ്പിലാക്കാനെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.

1:48 PM, 17 Apr 2026 (IST)

ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു - അമിത് ഷാ

ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്‌ ഷാ. കേരളത്തിൽ നിലവിൽ 20 ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളാണുള്ളത്. മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിനുശേഷം ഇത് 30 ആയി ഉയരും. കേരളത്തിന്‍റെ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം ഇപ്പോഴുള്ളതുപോലെ തന്നെ തുടരും എന്നും അമിത്‌ ഷാ പറഞ്ഞു.

1:10 PM, 17 Apr 2026 (IST)

രാജ്യസഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 18 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് വീണ്ടും യോഗം ചേരും.

1:06 PM, 17 Apr 2026 (IST)

ആന്ധ്രാ-തെലങ്കാന വേർതിരിവിനെ ഇന്ത്യാ-പാക് വിഭജനമെന്ന് തേജസ്വി സൂര്യ

ആന്ധ്രപ്രദേശിനെയും തെലങ്കാനയെയും വേർതിരിക്കുന്നതിനെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്‌തതിന് ബിജെപി എംപി തേജസ്വി സൂര്യയെ കോൺഗ്രസ് എംപി മല്ലു രവി വിമർശിച്ചു, തെലങ്കാനയോടുള്ള ഈ പരാമർശം അങ്ങേയറ്റം അരോചകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സഭയിലെ ചർച്ചയ്ക്കിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജി കിഷൻ റെഡ്ഡി പ്രസ്‌താവനയെ പിന്തുണച്ചു എന്നും മല്ലു രവി പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ക്ഷമാപണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

1:05 PM, 17 Apr 2026 (IST)

വനിതാ സംവരണം തമിഴ്‌നാട് എംപിമാരുടെ എണ്ണം 50% വർധിപ്പിക്കും - അണ്ണാമലൈ

വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് ബിജെപി നേതാവ് കെ അണ്ണാമലൈ. പ്രാദേശിക സന്തുലിതാവസ്ഥ മാറ്റാതെ പാർലമെന്‍റിലെ പ്രാതിനിധ്യം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് അണ്ണാമലൈ പറഞ്ഞു. "തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എംപിമാരുടെ എണ്ണം 39 ൽ നിന്ന് 59 ആയി ഉയരും, ഇത് നേരിട്ട് 50 ശതമാനം വർധനവാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഈ ബില്ലിലൂടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ആകെ എംപിമാരുടെ എണ്ണം 50 ശതമാനം വർധിക്കും. ഉത്തർപ്രദേശ് 80 ൽ നിന്ന് 120 ആയും, കേരളം 20 ൽ നിന്ന് 30 ആയും, തെലങ്കാന 17 ൽ നിന്ന് 26 ആയും, ആന്ധ്രപ്രദേശ് 25 ൽ നിന്ന് 38 ആയും ഉയരും. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും 50 ശതമാനം വർധനവ് ലഭിക്കും," അണ്ണാമലൈ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

12:03 PM, 17 Apr 2026 (IST)

ബിജെപി സ്ത്രീകളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു- കനിമൊഴി

"ഡീലിമിറ്റേഷൻ ബിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ഈ സർക്കാരിന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ബിൽ തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാത്തത്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി സർക്കാർ കൂടിയാലോചിച്ചില്ല. അവർ സെൻസസ് (2021 ൽ) മാറ്റിവച്ചു, ഇപ്പോൾ അവർ പഴയ സെൻസസ് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുകയാണ്. ബിജെപി സ്‌ത്രീകളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. വനിതാ സംവരണത്തിന്‍റെ മറവിൽ ഈ ബിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ ഘടനയെ തകർക്കുന്നു" - കനിമൊഴി പറഞ്ഞു.

11:47 AM, 17 Apr 2026 (IST)

നോട്ട് നിരോധനത്തിലെ അതേ തിടുക്കം - ശശി തരൂർ

നോട്ട് നിരോധനത്തിലെ അതേ തിടുക്കമാണ് സർക്കിരന് ബില്ലുകളുടെ കാര്യത്തിലെന്നും മണ്ഡല പുനർ നിർണയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ചർച്ചകള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ പാർലമെന്‍റ് അംഗ സംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വനിതാ സംവരണം ഉടൻ നടപ്പാക്കണമെന്ന് തരൂർ പറഞ്ഞു. പുനർനിർണയത്തിനായി വനിതാ സംവരണ ബില്‍ വൈകിപ്പിക്കരുതെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്‌താല്‍ സ്‌ത്രീകളോടുള്ള അനീതിയെന്നും അദ്ദേഹം. 'മണ്ഡല പുനർ നിർണയം എന്നത് അതിർത്തികളുടെ പുനർ നിർണയമല്ല, മറിച്ച് രാഷ്‌ട്രീയ അധികാരങ്ങളുടെ പുനർ നിർണയമാണ്. വനിതാ സംവരണം മണ്ഡല പുനർ നിർണയവുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് രാഷ്‌ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം നടപടിയെന്നും തരൂർ. ഭാവിയിലെ അതിർത്തി നിർണ്ണയങ്ങളിൽ, ജനസംഖ്യാ വളർച്ച നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം നൽകും. ഭരണ മികവ് രാഷ്ട്രീയ അപ്രസക്തതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ബില്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇതാണോ നമ്മള്‍ പങ്കുവയ്‌ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നാം ചോദിക്കണം... നോട്ട് നിരോധനത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച അതേ തിടുക്കത്തിൽ, ഇത്രയും തിടുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിർത്തി നിർണയം നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, നോട്ട് നിരോധനം രാജ്യത്തിന് എന്ത് നാശമാണ് വരുത്തിയതെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതിർത്തി നിർണയം, രാഷ്ട്രീയ നോട്ട് നിരോധനമായി മാറും. അത് ചെയ്യരുത്...' - തരൂർ പറഞ്ഞു. വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കൂടുമെന്നും തരൂർ.

11:44 AM, 17 Apr 2026 (IST)

സഭയില്‍ കറുപ്പ് വസ്‌ത്രം ധരിച്ചെത്തി ഡിഎംകെ എംപിമാർ.

11:32 AM, 17 Apr 2026 (IST)

ഹരിവംശ് നാരായൺ സിങ്ങിനെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഹരിവംശ് നാരായൺ സിങ്ങിനെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, "തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും ഉപാധ്യക്ഷനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഈ സഭ നിങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധമുള്ളതിന്‍റെയും, കഴിഞ്ഞ കാലയളവിലെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെയും, എല്ലാവരെയും ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളുടെയും തെളിവാണ്... ഹരിവംശിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ സഭയുടെ ശക്തി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി വളരുന്നത് നാമെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സഭയുടെ നടപടികൾ നടത്തുക മാത്രമല്ല, സഭയെ വളരെ കൃത്യതയോടെ സമ്പന്നമാക്കാൻ തന്‍റെ മുൻകാല അനുഭവങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാന്‍ അതേ മനോഭാവത്തോടെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയോടെയും സമർപ്പണത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പരിശ്രമത്തിലൂടെ സഭയുടെ അന്തസ് പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തും." -മോദി പറഞ്ഞു.

11:32 AM, 17 Apr 2026 (IST)

മൂന്നാം തവണയും രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനായി ഹരിവംശ് സിങ്

രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനായി ഹരിവംശ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി അഞ്ച് നോട്ടീസുകൾ ലഭിച്ചതിനാൽ രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനായി എംപി ഹരിവംശ് നാരായൺ സിങ്ങിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനായി മൂന്നാം തവണയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഹരിവംശ് സിങ്ങിനെ അഭിനന്ദിച്ചു

11:28 AM, 17 Apr 2026 (IST)

രാജ്യസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി.

11:28 AM, 17 Apr 2026 (IST)

വനിതാ സംവരണ ബില്ലിലെ ഭേദഗതികൾ പാസാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി എംപി രാം ഗോപാൽ യാദവ് കേന്ദ്രസർക്കാർ "ചരിത്രം ഇല്ലാതാക്കാൻ" ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. 2023 ൽ ബിൽ പാസാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഏകകണ്‌ഠമായ പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.

