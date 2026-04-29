ETV Bharat / bharat

EXIT POLL: ഇന്ത്യ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ആ 'ചിത്രം' തെളിയുന്നു; തമിഴ്‌നാട് മുതൽ ബംഗാൾ വരെ, കാത്തിരുന്ന എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലം തത്സമയം

Exit poll Result Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 29, 2026 at 3:21 PM IST

|

Updated : April 29, 2026 at 3:38 PM IST

Choose ETV Bharat

മിഴ്‌നാട്, അസം, പുതുച്ചേരി, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നീ നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന എക്‌സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ഉടൻ പുറത്തുവരും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കർശനമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അവസാന ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 29-ന് വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 2026 മെയ് 4-നാണ് ഔദ്യോഗിക വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും നടക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഏപ്രിൽ 23-നാണ് 234 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സഖ്യവും എഐഎഡിഎംകെ-ബിജെപി സഖ്യവും തമ്മിലായിരുന്നു പ്രധാന മത്സരം. എന്നാൽ, പ്രമുഖ നടൻ വിജയിയുടെ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് ഇത്തവണത്തെ പോരാട്ടത്തെ പ്രവചനാതീതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 85 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ റെക്കോഡ് പോളിങ് ആർക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അസമിൽ ഏപ്രിൽ 9-നാണ് 126 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി സർക്കാർ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും അധികാരം പിടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യം ബിജെപിക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഏകദേശം 86 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന വോട്ടിംഗ് ശതമാനം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമാണോ അതോ ഭരണത്തുടർച്ചയാണോ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ. 30 സീറ്റുകളുള്ള പുതുച്ചേരി നിയമസഭയിലേക്ക് ഏപ്രിൽ 9-നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. എൻ. രംഗസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ സഖ്യവും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യവും തമ്മിലാണ് ഇവിടെ പോരാട്ടം. 89.87 ശതമാനം എന്ന സർവ്വകാല റെക്കോർഡ് പോളിംഗാണ് പുതുച്ചേരിയിൽ ഇത്തവണ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിൽ ആകെ 294 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സീറ്റുകളാണുള്ളത്. 2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ടം ഉത്തർ ബംഗാളിലെയും തെക്കൻ ബംഗാളിലെ ചില ജില്ലകളിലെയും ഉൾപ്പെടെ 152 സീറ്റുകളിലേക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു.ര ണ്ടാം ഘട്ടം കൊൽക്കത്ത, നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ്, സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലെ ബാക്കിയുള്ള 142 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്.

LIVE FEED

3:33 PM, 29 Apr 2026 (IST)

2021ല്‍ എക്‌സിറ്റ് പോളുകളെ കാറ്റില്‍ പറത്തിയ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്

2021 ബംഗാള്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മിക്ക എക്‌സിറ്റ് പോളുകളും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ മാത്രം അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്നാണ് പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. ബിജെപി വമ്പൻ പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്‌ക്കുമെന്നും പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ ടുഡേ-ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യ സർവ്വേ തൃണമൂലിന് 130-156 സീറ്റുകൾ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ, ബിജെപി 134-160 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന വിഭിന്നമായ സൂചനയും നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം, എബിപി-സി വോട്ടർ സർവ്വേ പ്രകാരം തൃണമൂൽ 152-164 സീറ്റുകൾ നേടി വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടുമെന്നായിരുന്നു പ്രവചനം. റിപ്പബ്ലിക്-സിഎൻഎക്സ് സർവ്വേ ബിജെപിക്ക് 138-148 സീറ്റുകൾ വരെ പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

2021-ലെ യഥാർത്ഥ ഫലത്തിൽ എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് 213 സീറ്റുകൾ നേടി വൻ വിജയം കൈവരിച്ചിരുന്നു.

Mamata Banerjee Election Campaign (PTI)

3:13 PM, 29 Apr 2026 (IST)

തമിഴ്‌നാട് വിജയിക്കുമെന്ന് സ്‌റ്റാലിൻ്റെ വാക്കുകള്‍

ഏപ്രിൽ 23-ന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിൽ, "തമിഴ്‌നാട് വിജയിക്കും" എന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിൻ്റെ ആദ്യ വാക്കുകൾ. റെക്കോർഡ് പോളിങ്ങില്‍ അദ്ദേഹം സന്തോഷം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ 84.69% എന്ന ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനത്തെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കൃത്യമായി നിറവേറ്റിയെന്ന് അദ്ദേഹം എക്‌സിലൂടെ കുറിച്ചു.

DMK election Campaign (PTI)

2:38 PM, 29 Apr 2026 (IST)

2021 തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എക്‌സിറ്റ് പോളും യഥാര്‍ഥ ഫലവും

2021-ലെ തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിക്ക എക്‌സിറ്റ് പോളുകളും ഡിഎംകെ (DMK) സഖ്യത്തിന്റെ വിജയം കൃത്യമായി പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ ടുഡേ-ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യ സർവ്വേ പ്രകാരം ഡിഎംകെ സഖ്യം 175 മുതൽ 195 വരെ സീറ്റുകൾ നേടി തൂത്തുവാരുമെന്നായിരുന്ന പ്രവചനം. ടൈംസ് നൗ-സി വോട്ടർ സർവ്വേ 166 സീറ്റുകളും, റിപ്പബ്ലിക്-സിഎൻഎക്സ് സർവ്വേ 160-170 സീറ്റുകളും ഡിഎംകെയ്ക്ക് പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

234 അംഗ നിയമസഭയിൽ ഡിഎംകെ ഒറ്റയ്ക്ക് 133 സീറ്റുകൾ നേടി കേവല ഭൂരിപക്ഷം സ്വന്തമാക്കി. എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു.

2:33 PM, 29 Apr 2026 (IST)

അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലം പുറത്തുവിടുമെന്ന് ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യ

കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലം ബംഗാള്‍ വോട്ടെടുപ്പിന് പിന്നാലെ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ആക്‌സിസ് മൈ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു.

TAGGED:

EXIT POLL 2026 RESULT LIVE UPDATES
TAMILNADU ELECTION EXIT POLL
WEST BENGAL EXIT POLL 2026
ASSAM EXIT POLL 2026
ASSEMBLY ELECTION 2026 EXIT POLL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.