Union Budget 2026 Live Updates: വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്ക്കൊരുങ്ങി ധനമന്ത്രി, കാതോര്ത്ത് രാജ്യം, പ്രതീക്ഷയോടെ കേരളം
Published : February 1, 2026 at 7:13 AM IST|
Updated : February 1, 2026 at 8:43 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്ത് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ലോക്സഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരണം ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു ബജറ്റ് ഞായറാഴ്ച അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന തുടർച്ചയായ ഒൻപതാമത്തെ ബജറ്റാണിത്. ഇതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ തുടർച്ചയായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ധനമന്ത്രിയെന്ന റെക്കോഡ് അവർക്ക് സ്വന്തമാകും. മധ്യവർഗക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി ആദായനികുതി സ്ലാബുകളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ നികുതി ഘടനയിൽ ഇളവുകൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാർഷിക വായ്പകൾ, വിള ഇൻഷുറൻസ്, ആധുനിക കൃഷി രീതികൾ എന്നിവയ്ക്കായി കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തിയേക്കാം. റെയിൽവേ, റോഡ് വികസനം, ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകാനാണ് സാധ്യത. ഉൽപ്പാദന മേഖലയ്ക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഉത്തേജനം നൽകിക്കൊണ്ട് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം. നിയമസഭാ തzരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ കേരളത്തിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിക്കുക, 21,000 കോടിയുടെ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ്, അതിവേഗ റെയിൽ പാതയ്ക്കായുള്ള അനുമതിയും വകയിരുത്തലും, റബ്ബർ വിലസ്ഥിരതാ ഫണ്ടിനായി കൂടുതൽ സഹായം എന്നിവയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങള്.
ധനമന്ത്രി കർത്തവ്യ ഭവനിൽ
2026-27 വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനും സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരിയും ഇന്ന് കർത്തവ്യ ഭവനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് തൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഒൻപതാമത്തെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർമല സീതാരാമൻ ചരിത്ര നേട്ടം കുറിക്കും.
നിർമല സീതാരാമൻ ധനമന്ത്രാലയത്തിലേക്ക്
2026-27 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ തൻ്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് ധനമന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.
നികുതി സ്ലാബുകളിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന് ഐടി മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ ജീവനക്കാരൻ
ബജറ്റില് നികുതി സ്ലാബുകളിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്നും ഐടി മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ ജീവനക്കാരനായ ശിവ മംഗൾ റാഹ. ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു പ്രതികരണം. "ഞാൻ ഐടി മേഖലയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകിയിരുന്നു. ഇത്തവണയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നികുതി സ്ലാബുകളിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്നും പുതിയ നികുതി വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെയും ട്രെയിനുകളിലെയും സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം പ്രധാനമാണ്. പണപ്പെരുപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു," അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
30% നികുതി സ്ലാബ് 30 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ മാത്രം? പ്രതീക്ഷയോടെ നികുതിദായകർ
ഉയർന്ന നികുതി സ്ലാബ് പുനഃക്രമീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില് നികുതിദായകര്. നിലവിലെ രണ്ട് നികുതി വ്യവസ്ഥകളിലുംനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കുറഞ്ഞ പരിധിക്ക് പകരം, 30% നികുതി സ്ലാബ് 30 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള വരുമാനത്തിന് മാത്രം ബാധകമാക്കണമെന്ന് നികുതിദായകരും വിദഗ്ധരും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 30% സ്ലാബിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരിധി ഉയർത്തുന്നത് വഴി വലിയ ആശ്വാസം നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ബജറ്റ് 2026-ലെ നികുതി പ്രതീക്ഷകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, നികുതിദായകരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം വർധിക്കാനും, നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കാനും, പണപ്പെരുപ്പത്തിനും ശമ്പള വർധനവിനും അനുസൃതമായി നികുതി സ്ലാബുകളെ മാറ്റാനും സാധിക്കും.
ധനമന്ത്രിയുടെ ബജറ്റ് ടീം
അജയ് സേത്ത് (ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി): ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയും ഇദ്ദേഹത്തിനാണ്.
അനുരാധ താക്കൂർ (ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് സെക്രട്ടറി): 2026 ബജറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ശില്പി എന്ന് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നു. ഈ തസ്തികയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതാ ഐ.എ.എസ് ഓഫീസറാണ് ഇവർ. ബജറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഏകോപന ചുമതല ഇവർക്കാണ്.
അരവിന്ദ് ശ്രീവാസ്തവ (റവന്യൂ സെക്രട്ടറി): ബജറ്റിലെ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. പ്രത്യക്ഷ-പരോക്ഷ നികുതി നയങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
വുംലുൻമാങ് വുവാൾനാം (എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സെക്രട്ടറി): സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി. സബ്സിഡികൾ, വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കുള്ള വിഹിതം എന്നിവ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു.
വി. അനന്ത നാഗേശ്വരൻ (ചീഫ് ഇക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ): രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും വളർച്ചാ നിരക്കും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ദ്ധൻ. സാമ്പത്തിക സർവേ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്.
എം. നാഗരാജു (ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സെക്രട്ടറി): ബാങ്കുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ, മറ്റ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു.
അരുണിഷ് ചൗള (DIPAM സെക്രട്ടറി): പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ വഴിയുള്ള വരുമാനം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ്.
പങ്കജ് ചൗധരി: ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി. ബജറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിർമല സീതാരാമനെ സഹായിക്കുന്നു.
രവി അഗർവാൾ: സി.ബി.ഡി.ടി (CBDT) ചെയർമാൻ.
വിവേക് ചതുർവേദി: സി.ബി.ഐ.സി (CBIC) ചെയർമാൻ.
16-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് സമർപ്പിക്കും
2026-27 വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിനായുള്ള ഫിനാൻസ് ബില്ലിനൊപ്പം പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടും ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ സമർപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴും കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നികുതി വരുമാനം പങ്കിടുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ സമിതിയാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ.
ബജറ്റ് അവതരണം; ലോക്സഭയിലെ നടപടി ക്രമങ്ങള് ഇങ്ങനെ...
ബജറ്റ് അവതരണം:
ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ ലോക്സഭയിൽ 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും. സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിത വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ ഇതിൽ വിശദീകരിക്കും
FRBM രേഖകൾ സമർപ്പിക്കൽ:
ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ, 2003-ലെ ഫിസ്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബജറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് നിയമപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന പ്രധാന സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ മന്ത്രി സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കും
സർക്കാരിൻ്റെ ഇടക്കാല ധനനയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം നല്കും
രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ പൊതുവായ സ്ഥിതി വിവരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് നല്കും
ധനകാര്യ ബിൽ അവതരണം:
ബജറ്റിലെ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിയമപരമാക്കുന്നതിനായി ഫിനാൻസ് ബിൽ, 2026 അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി ധനമന്ത്രി തേടുകയും തുടർന്ന് ബിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
ബജറ്റ് രേഖകളുടെ വിതരണം: സഭാനടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ബജറ്റ് രേഖകൾ എം.പിമാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമായി ലഭ്യമാക്കും