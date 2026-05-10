'ജനനായകനായി' വിജയ്‌; തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കും, ചടങ്ങിൽ രാഹുൽഗാന്ധിയും

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 10, 2026 at 7:26 AM IST

മിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറെ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വിജയ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് അധികാരമേൽക്കും. അഞ്ചുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ഗവർണറുമായുള്ള നിർണായക കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾക്കും സഖ്യകക്ഷികളുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കുമൊടുവിൽ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷൻ വിജയ് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇന്ന് അധികാരമേൽക്കും.

ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു ഇൻഡോ‍ർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയാധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ചെന്നൈ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിജയ്‌യ്‌ക്കൊപ്പം ഒൻപത് മന്ത്രിമാരടങ്ങുന്ന കോർ ടീമും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌ത് അധികാരമേൽക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്‌ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോൾ 234 അംഗ നിയമസഭയിൽ 108 സീറ്റുകൾ നേടി ടിവികെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി മാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ കേവലഭൂരിപക്ഷത്തിന് 10 സീറ്റുകളുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ ആശങ്കകൾക്കിടയാക്കി. അഞ്ച് എംഎൽഎമാരുള്ള കോൺഗ്രസിന്‍റെ പിന്തുണയോടെ ബുധനാഴ്‌ച ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കറെ കണ്ട് വിജയ് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കൂടുതൽ പിന്തുണ ആവശ്യമാണെന്ന് ഗവർണർ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

7:19 AM, 10 May 2026 (IST)

സത്യപ്രതിജ്ഞയ്‌ക്കൊരുങ്ങി ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു ഇൻഡോ‍ർ സ്റ്റേഡിയം

ഗവർണർ അനുമതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിഞ്ഞത്.

