എഫ്‌സിആർഎ ബിൽ ഇന്ന് ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെടുക്കില്ല; റെയില്‍വേയുടെ നേട്ടം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ്, സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്

LOK SABHA LIVE UPDATES NGO FOREIGN FUNDING LAW CONGRESS ADJOURNMENT MOTION OPPOSITION PROTESTS IN HOUSE
Parliament (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 1, 2026 at 9:28 AM IST

Updated : April 1, 2026 at 12:21 PM IST

പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയ വിവാദമായ എഫ്‌സിആർഎ ബിൽ ഇന്ന് പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെടുക്കില്ല. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ അടക്കം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ഇത് ബിജെപിക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടിയായേക്കാമെന്ന ഭയമാണ് നിലവിലെ തീരുമാനത്തിന് കാരണമായതെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല്‍ ബില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലെ പ്രതിഷേധം കാരണമാണ് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു അറിയിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ബിജെപി നേതാക്കള്‍ ആശങ്ക അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കേന്ദ്ര നടപടിയെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.

സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച് കാർത്തി ചിദംബരം

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ എല്‍പിജിക്ക് വിലയേറുന്നതില്‍ സാഹചര്യത്തില്‍ ബദല്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കാത്തതില്‍ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി കാർത്തി ചിദംബരം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ എല്‍പിജിക്ക് പകരം മറ്റ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കേണ്ടത് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും എന്നാല്‍ അത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റെയില്‍വേയുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് അശ്വനി വൈഷ്‌ണവ്

2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 76,352 പ്രത്യേക ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തിയതായി റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവ് രാജ്യസഭയെ അറിയിച്ചു. നിലവിൽ റെയിൽവേ ശൃംഖലയിൽ പ്രതിദിനം 25,000 ട്രെയിനുകൾ സര്‍വീസ് നടത്തുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഗുഡ്‌സ് ട്രെയിനില്‍ 1,670 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ചരക്ക് കടത്തിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. റെയില്‍വേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 16 അപകടങ്ങൾ മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂവെന്നും റെയിൽവേയുടെ 50 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റെയില്‍വേക്കായുള്ള ഫണ്ട് വിനിയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി.

11:32 AM, 1 Apr 2026 (IST)

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിഫലിക്കുമോയെന്ന് ഭയം

എഫ്‌സിആര്‍എ ബില്‍ ഇന്ന് എന്നല്ല ഈ സെഷനില്‍ തന്നെ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് എന്‍കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ എംപി. ബില്ലിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബില്‍ പാസാക്കിയാല്‍ വന്‍ തിരിച്ചടിയായേക്കാമെന്ന ഭയമാണ് നിലവിലെ തീരുമാനത്തിന് കാരണമെന്നും എംപി. പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ എതിര്‍പ്പിനെ തുടര്‍ന്നല്ല ബില്‍ പരിഗണനയ്‌ക്ക് എടുക്കാത്തതെന്നും വൈകാതെ തന്നെ ഭേദഗതികളൊന്നും വരുത്താനും കേന്ദ്രം ബില്‍ പാസാക്കുമെന്നും അത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും എന്‍കെ പ്രേമചന്ദ്രന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

11:28 AM, 1 Apr 2026 (IST)

പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍

മോദിയും അമിത്‌ ഷായുമായി സംസാരിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍. ബില്ലിനെ കുറിച്ച് വ്യാജ പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും നേതാക്കളെ അറിയിച്ചു.

11:23 AM, 1 Apr 2026 (IST)

പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നതിങ്ങനെ

ഏത് സമയത്തും സർക്കാരിതര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ ഭേദഗതിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നീക്കങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കി. ബിൽ വിശദമായ പഠനത്തിനും ചർച്ചകൾക്കുമായി പാർലമെൻ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുകയും വേണം.

'ബില്‍ പാസാക്കാന്‍ ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന്' കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കെസി വേണുഗോപാല്‍. 'അങ്ങേയറ്റം ദുഷ്‌ടലക്കോടെയെന്ന് ഇത് പാസാക്കുന്നതെന്നും' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

11:13 AM, 1 Apr 2026 (IST)

സഭാ നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു

എഫ്‌സിആർഎ സംബന്ധിച്ച് പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ 12 മണിവരെ സഭാ നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു. സംഭവത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്‍റിന് അകത്തും പുറത്തും പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് സഭാ നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തി വച്ചത്.

LOK SABHA LIVE UPDATES NGO FOREIGN FUNDING LAW CONGRESS ADJOURNMENT MOTION OPPOSITION PROTESTS IN HOUSE
Parliament (Sansad TV)

11:08 AM, 1 Apr 2026 (IST)

ഭേദഗതി പൊതുതാത്‌പര്യപ്രകാരമെന്ന് കിരണ്‍ റിജിജു

ബില്ല് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ജനവിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നതല്ല ബില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം. ഭേദഗതി പൊതുതാത്‌പര്യപ്രകാരമെന്നും വിശദീകരണം. ബില്ല് ഇന്ന് സഭയില്‍ പരിഗണിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. തീരുമാനം ക്രൈസ്‌തവ സഭകളുടെ എതിര്‍പ്പിനെ തുടര്‍ന്നെന്നും കിരണ്‍ റിജിജു.

11:05 AM, 1 Apr 2026 (IST)

FCRAയില്‍ ബഹളം

എഫ്‌സിആർഎ സംബന്ധിച്ച് പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ വന്‍ പ്രതിഷേധം. ബില്ലിനെതിരെ ലോക്‌സഭയില്‍ ബഹളം. സ്‌പീക്കറുടെ ഡയസിന് സമീപമെത്തിയും പ്രതിഷേധം.

ചോദ്യോത്തര വേളയില്‍ തുടര്‍ന്ന് സ്‌പീക്കര്‍. സഭാ നടപടികള്‍ തടസപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സ്‌പീക്കര്‍.

11:03 AM, 1 Apr 2026 (IST)

പാര്‍ലമെന്‍റിന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധം

എഫ്‌സിആർഎ ബിൽ സംബന്ധിച്ച് പാര്‍ലമെന്‍റിന് മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം.

10:43 AM, 1 Apr 2026 (IST)

എഫ്‌സിആർഎ ബില്ലില്‍ ചര്‍ച്ചയില്ല

വിവാദമായ എഫ്‌സിആർഎ ബിൽ ഇന്ന് പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കെടുക്കില്ല. ഇന്ന് ചര്‍ച്ചക്കെടുത്ത് പാസാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. കേരളത്തിലെ ബിജെപി നേതാക്കളുടെ സമ്മര്‍ദത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് തീരുമാനമെന്ന് സൂചന. ബില്‍ പാസാക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള നേതാക്കള്‍ ആശങ്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

9:43 AM, 1 Apr 2026 (IST)

പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷവും വിവാദം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ബിജെപിയും

ബില്ലിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം. കേരളത്തിലും അസമിലും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കേ എഫ്‌സിആർഎ ഭേദഗതി ബിൽ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാദത്തില്‍ നിന്നും പുറത്ത് കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപിയും. അതിനായുള്ള വീശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മതസംഘടനകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതല്ല ബില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

LOK SABHA LIVE UPDATES NGO FOREIGN FUNDING LAW CONGRESS ADJOURNMENT MOTION OPPOSITION PROTESTS IN HOUSE
Bills for consideration and passing. (Ministry of Parliamentary affairs.)
Last Updated : April 1, 2026 at 12:21 PM IST

