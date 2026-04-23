വിധി നിർണയിക്കാൻ വോട്ടർമാർ, തമിഴകത്തും ബംഗാളിലും പോർവിളി; പോളിങ് ബൂത്തുകൾ ആവേശക്കടലിൽ

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 23, 2026 at 7:30 AM IST

Updated : April 23, 2026 at 7:56 AM IST

ചെന്നൈ/കൊല്‍ക്കത്ത: രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്ന തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും നിർണായകമായ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കും ഒറ്റഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ, പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ 234 മണ്ഡലങ്ങളിലും ബംഗാളിലെ 152 മണ്ഡലങ്ങളിലുമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡി.എം.കെ സഖ്യവും എടപ്പാടി കെ. പളനിസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം. കൂടാതെ, നടൻ വിജയ്‌യുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) ആദ്യമായി മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. ബംഗാളില്‍ 16 ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 152 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ. ഏകദേശം 3.6 കോടി വോട്ടർമാരാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിധിയെഴുതുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ആകെ 1,478 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. സംഘർഷ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 2,407 കമ്പനി കേന്ദ്ര സേനയെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും (TMC) പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നത്. ഇടതുമുന്നണി-കോൺഗ്രസ് സഖ്യവും ശക്തമായി രംഗത്തുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 29-ന് നടക്കും.

LIVE FEED

7:32 AM, 23 Apr 2026 (IST)

സെന്തമിഴൻ സീമാൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

നാം തമിഴർ കക്ഷി (NTK) ചീഫ് സെന്തമിഴൻ സീമാൻ നീലാങ്കരൈയിലെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ തൻ്റെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി

7:22 AM, 23 Apr 2026 (IST)

മരിച്ചവരുടെ പേരിലുള്ള വോട്ടുകളില്ലെങ്കില്‍ മമതക്ക് ജയിക്കാനാകില്ല: സുവേന്ദു അധികാരി

മരിച്ചവരുടെ പേരിലുള്ള വോട്ടുകളോ, വ്യാജ വോട്ടർമാരോ, നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരോ ഇല്ലെങ്കിൽ മമത ബാനർജി ജയിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് നന്ദിഗ്രാം, ഭവാനിപൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ സുവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. "നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കളാണ്, നമ്മൾ സനാതനികളാണ്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി, 'നമൻ' അർപ്പിച്ചു. എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ പോളിംഗ് ഏജൻ്റുമാരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് സമാധാനപരമായി നടക്കണം." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

