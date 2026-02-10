ETV Bharat / bharat

ബജറ്റിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ശശി തരൂര്‍ ലോക്‌സഭയില്‍, കേരളത്തിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിരന്തരം നിരസിക്കുന്നു

SHASHI TAROOR ON BUDGET
Shashi taroor (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 10, 2026 at 2:29 PM IST

Updated : February 10, 2026 at 3:29 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബജറ്റിനെ വിമര്‍ശിച്ച് ശശി തരൂര്‍ എംപി. നികുതി ഭാരം ജനങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ കെട്ടി വയ്ക്കുന്നുവെന്ന് തരൂര്‍ ആരോപിച്ചു. ലോക്‌സഭയില്‍ ബജറ്റ് ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

തൊഴിലില്ലായ്‌മയെ ബജറ്റ് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തരൂര്‍ ആരോപിച്ചു. പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ മാത്രമേ സര്‍ക്കാര്‍നടത്തുന്നുള്ളൂവെന്നും ഒന്നും നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്നും തരൂര്‍ ആരോപിച്ചു.

പുതിയ റെയില്‍ പാതയെന്ന കേരളത്തിന്‍റെ ആവശ്യം ബജറ്റില്‍ പരിഗണിച്ചതേയില്ല.

LIVE FEED

3:25 PM, 10 Feb 2026 (IST)

ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകള്‍ എന്ത് കൊണ്ട് സമ്പന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമെന്ന് അഖിലേഷ്

ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകള്‍ എന്ത് കൊണ്ട് സമ്പന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ് ചോദിച്ചു. ഈ സര്‍ക്കാര്‍ കള്ളം പറയുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ആയി മാറെന്നും രാഹുല്‍. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍.

3:14 PM, 10 Feb 2026 (IST)

ആശുപത്രികളില്‍ മരുന്നില്ല, ശസ്‌ത്രക്രിയകള്‍ നടക്കുന്നില്ല

ആശുപത്രികളില്‍ മരുന്നില്ലെന്നും ശസ്‌ത്രക്രിയകള്‍ നടക്കുന്നില്ലെന്നും അഖിലേഷ് ആരോപിച്ചു. അതേ സമയം ആരോഗ്യമന്ത്രി നാടെങ്ങും നടന്ന് വന്‍കിട ആശുപത്രികളുടെ ഉദ്ഘാടന മാമാങ്കള്‍ നിര്‍വഹിക്കുന്നുവെന്നും അഖിലേഷ്. ദളിതുകളുടെയും ആദിവാസികളുടെയും എല്ലാം ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ടാല്‍ മാത്രമേ വികസിത ഭാരതം എന്ന സ്വപ്‌നം സാധ്യമാകൂ എന്നും അഖിലേഷ്.

3:13 PM, 10 Feb 2026 (IST)

ബിജെപിയുടെ എല്ലാ ബജറ്റുകളും കേവലം അഞ്ച് ശതമാനം പേര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്

പാവങ്ങളെയും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയും ഒന്നും ബജറ്റില്‍ പരിഗണിച്ചിട്ടേയില്ലെന്ന് അഖിലേഷ്

2:48 PM, 10 Feb 2026 (IST)

പുതിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കെതിരെ തരൂര്‍, ഇന്തോ-അമേരിക്ക വാണിജ്യ കരാറിനും വിമര്‍ശനം

ഏഴ് അതിവേഗ റെയില്‍ പാതയില്‍ കേരളത്തിന് ഒന്ന് പോലും അനുവദിച്ചില്ലെന്നും തരൂര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യന്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയപ്പോള്‍ അമേരിക്കന്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ യാതൊരു നികുതിയുമില്ലാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നുവെന്നും തരൂര്‍. കുത്തക മുതലാളിമാരുടെ നികുതി ഭാരം കൂടി രാജ്യത്തെ പാവങ്ങള്‍ പേറേണ്ടി വരുന്നു.

2:44 PM, 10 Feb 2026 (IST)

സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയ്‌ക്കെതിരെ അവിശ്വാസ നോട്ടീസ്, ചരിത്രത്തില്‍ ഇത് നാലാം തവണ

നേരത്തെ ലോക്‌സഭയിൽ സ്‌പീക്കർ ഓം ബിർളയ്‌ക്കെതിരെ അവിശ്വാസ നോട്ടീസ് നൽകി ഇന്ത്യ സഖ്യം. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സെക്രട്ടറി ജനറലിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ സ്പീക്കർക്കെതിരായ നോട്ടീസ് കൈമാറി. 118 എംപിമാരാണ് നോട്ടീസിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്. എംപിമാരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കണം എന്ന കത്തും സ്‌പീക്കർക്ക് നല്‍കി. അതേസമയം, തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നോട്ടില്‍ ഓപ്പിട്ടില്ല. 14 ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും നോട്ടീസ് പരിഗണിക്കുക.

ലോക്‌സഭ ചരിത്രത്തില്‍ ഇത് നാലാം തവണയാണ് സ്പീക്കർക്കെതിരെ അവിശ്വാസ നോട്ടീസ് നല്‍കുന്നത്. ഇന്ത്യസഖ്യ യോ​ഗം ചേർന്നാണ് സ്പീക്കറെ നീക്കാനുള്ള നോട്ടീസ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്‍ഡിഎ ഭരണത്തില്‍ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്പീക്കർക്കെതിരെ അവിശ്വാസ നോട്ടീസ് നല്‍കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തിനൊപ്പം, വനിതാ എംപിമാർ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന അസത്യ പ്രസതാവന സ്പീക്കർ നടത്തിയെന്നും പ്രതിപക്ഷം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. എട്ട് എംപിമാരെ ഈ സമ്മേളന കാലയളവ് മുഴുവൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തതും പക്ഷപാതത്തിന് ഉദാഹരണമായി നോട്ടീസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

2:38 PM, 10 Feb 2026 (IST)

വികസിത ഭാരതമെന്നത് പ്രസംഗങ്ങളില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങരുത്

വികസിത ഭാരതമെന്നത് പ്രസംഗങ്ങളില്‍ മാത്രം ഒതുങ്ങരുത്, രാജ്യത്തെ അവസാന പൗരനും ഇതിന്‍റെ ഫലം എത്തിയാല്‍ മാത്രമേ ആ സ്വപ്‌നത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നടന്ന് അടുക്കാനാകൂഎന്നും തരൂര്‍

2:36 PM, 10 Feb 2026 (IST)

രാജ്യത്തെ സാധാരണ പൗരന്‍മാരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തില്‍ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല

രാജ്യത്തെ സാധാരണ പൗരന്‍മാരുടെ ജീവിത നിലവാരത്തില്‍ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ ബജറ്റ് വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാത്തത് ദാരിദ്ര്യം അവശേഷിക്കുന്നു.

2:31 PM, 10 Feb 2026 (IST)

തൊഴിലില്ലായ്‌മയെ സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എയിംസ് കേരളത്തിന് ഇക്കുറിയും അനുവദിച്ചില്ലെന്നും തരൂര്‍

കേരളത്തെ പരിഗണിക്കാത്തത് എന്ത് കൊണ്ടെന്നും തരൂര്‍ ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തി. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കുടില്‍, ചെറുകിടഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ നടപടി കൈക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്നും തരൂര്‍

Last Updated : February 10, 2026 at 3:29 PM IST

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

