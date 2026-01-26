ETV Bharat / bharat

'വികസിത് ഭാരതിനായി നാം ഒത്തൊരുമിച്ച് നീങ്ങണം'77ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ രാജ്യത്തിന് ആശംസകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

Etv BharatREPUBLIC DAY2026
republic day republic day (Etv BharatANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 26, 2026 at 10:19 AM IST

|

Updated : January 26, 2026 at 11:12 AM IST

Choose ETV Bharat

77-മത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ നിറവില്‍ രാജ്യം. ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ്, മതേതര, ജനാധിപത്യ രാജ്യവുമായി മാറിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 77 വർഷം പൂർത്തിയാകുകയാണ്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ന്യൂഡൽഡിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ. കര്‍ത്തവ്യ പഥില്‍ വിവിധ സേനാവിഭാഗങ്ങളുടെ പരേഡുകളും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വര്‍ണാഭമായ കാഴ്‌ച വിരുന്നും നടക്കുന്നു.

LIVE FEED

11:06 AM, 26 Jan 2026 (IST)

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ സൈനിക സംഘവും പരേഡില്‍

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ സൈനിക സംഘവും പരേഡില്‍ അണി നിരന്നു.കേണല്‍ ഫ്രെഡറിക് സൈമണ്‍ സ്പ്രുട് സംഘത്തെ നയിച്ചു.

REPUBLIC DAY2026
രാഷ്‌ട്രപതി അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു (PTI)

10:59 AM, 26 Jan 2026 (IST)

റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് നയിച്ചത് ലഫ്റ്റനന്‍റ് ജനറല്‍ ഭവനീഷ് കുമാര്‍, സഹ പരേഡ് കമാണ്ടര്‍ മേജര്‍ ജനറല്‍ നവ്‌രാജ് ധില്ലോണ്‍

129 ഹെലികോപ്റ്റര്‍ യൂണിറ്റിലെ 4 മിഗ് 17 ഹോലികോപ്റ്ററുകള്‍ ആലോക് അഹ്ലാവതിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പുഷ്‌പ വൃഷ്‌ടി നടത്തി.

REPUBLIC DAY2026
രാഷ്‌ട്രപതി എത്തുന്നു. (PTI)

10:55 AM, 26 Jan 2026 (IST)

കര്‍ത്തവ്യ പഥിനെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ നാടന്‍ വാദ്യങ്ങളുടെ പ്രകടനം

കര്‍ത്തവ്യ പഥിനെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തിയ നാടന്‍ വാദ്യങ്ങളുടെ പ്രകടനമുണ്ടായി മിസോറാം മഹാരാഷ്ട്ര ഉത്തരാഖണ്ഡ് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നാടന്‍ വാദ്യ കലാകാരന്മാരാണ് ലോകേഷ് ആനന്ദ് സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ച വൈവിധ്യത്തില്‍ ഏകത്വം എന്ന ആശയവുമായി കര്‍ത്തവ്യ പഥിലൂടെ നീങ്ങിയത്.

10:49 AM, 26 Jan 2026 (IST)

രാഷ്ട്രപതി ശുഭംശു ശുക്ലക്ക് അശോക ചക്ര പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു

രാഷ്ട്രപതി ശുഭംശു ശുക്ലക്ക് അശോക ചക്ര പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. ആക്സിയം 4 ദൗത്യത്തില്‍ രാജ്യാന്തര സ്പേസ് സ്റ്റേഷനില്‍ 20 ദിവസം ചെലവഴിച്ചു. 4 ദശകത്തിന് ശേഷം ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയ ആദ്യ ഭാരതീയന്‍. ഗഗന്‍യാന്‍ ദൗത്യത്തിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാലു പേരില്‍ ഒരാള്‍.

republic day
republic day (PTI)

10:46 AM, 26 Jan 2026 (IST)

യൂറോപ്യന്‍ നേതാക്കള്‍ മുഖ്യാതിഥികള്‍

യൂറോപ്യന്‍ കമ്മീഷന്‍ പ്രസിഡണ്ട് ഊര്‍സുല വോണ്ടര്‍ലെയ്‌ന്‍ , യൂറോപ്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡണ്ട് അന്‍റോണിയോ കോസ്റ്റ എന്നിവര്‍ മുഖ്യാതിഥികളായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മര്‍മുവിനൊപ്പം കര്‍ത്തവ്യ പഥില്‍

PTI
republic day (null)

10:43 AM, 26 Jan 2026 (IST)

ഇക്കുറി കര്‍ത്തവ്യപഥിലെ പരേഡിന് രാജ്യത്തെ നദികളുടെ പേര്

ഗംഗ, യമുന, കൃഷ്‌ണ, നര്‍മ്മദ തുടങ്ങിയ പേരുകളാണ് നല്‍കിയിരികക്കുന്നത്.

(null)

10:32 AM, 26 Jan 2026 (IST)

ഈ ദിനത്തിന് വളരെയേറെ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും മോദി

ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര മതേതര സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനാധിപത്യ രാജ്യമായതിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത് 1950ല്‍ ഇതേ ദിവസമാണ്.

REPUBLIC DAY2026
republic day (PTI)

10:25 AM, 26 Jan 2026 (IST)

വന്ദേമാതരത്തിന്‍റെ 150ാം വാര്‍ഷികാഘോഷവും ഇക്കുറി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിന് മാറ്റ് കൂട്ടുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെയും ഭരണഘടനയുടെയും ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളുടെയും ശക്തമായ പ്രതീകമാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമെന്നും മോദി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെയും ഭരണഘടനയുടെയും ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളുടെയും ശക്തമായ പ്രതീകമാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമെന്നും മോദി.

republic day
republic day (PTI)

10:15 AM, 26 Jan 2026 (IST)

'വികസിത് ഭാരതിനായി നാം ഒത്തൊരുമിച്ച് നീങ്ങണം'77ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ രാജ്യത്തിന് ആശംസകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

'വികസിത് ഭാരതിനായി നാം ഒത്തൊരുമിച്ച് നീങ്ങണം'77ാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ രാജ്യത്തിന് ആശംസകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

Last Updated : January 26, 2026 at 11:12 AM IST

TAGGED:

REPUBLIC DAY2026
REPUBLIC DAY2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.