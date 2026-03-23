പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം; സംഘര്‍ഷം ആശങ്കാജനകമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി, സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിശദീകരിച്ച് മോദി ലോക്‌സഭയില്‍

PM MODI LOKSABHA WEST ASIAN CRISIS IRAN US ISRAEL WAR
pm Modi statement in loksabha on west asia crisis
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 2:00 PM IST

Updated : March 23, 2026 at 2:25 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം നാലാം ആഴ്‌ചയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണമെന്ന അമേരിക്കയുടെ അന്ത്യശാസനത്തിന് പിന്നാലെ ഇറാന് മേല്‍ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് കാണുന്നത്. ഹോര്‍മൂസ് തുറന്നില്ലെങ്കില്‍ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളെ മുച്ചൂടും തകര്‍ക്കുമെന്നാണ് പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അതേസമയം തങ്ങളുടെ ആണവോര്‍ജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാല്‍ ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുമെന്നാണ് ഇറാന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വലുതില്‍ നിന്ന് തുടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണി. ആക്രമണം തുടര്‍ന്നാല്‍ ഹോര്‍മൂസ് പൂര്‍ണമായും അടയ്ക്കുമെന്ന് ഇറാനും നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകം അതിസങ്കീര്‍ണതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇതിനിടെ മിസൈല്‍ നിര്‍വീര്യമാക്കുന്നതിനിടെ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ വീണ് ഒരിന്ത്യക്കാരന് കൂടി ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായിട്ടുണ്ട്.

ചരക്കുനീക്കം നിലച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ വ്യവസായങ്ങള്‍ വലിയ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുകയാണ്. കയറ്റുമതികളും ഇറക്കുമതികളും തടസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചരക്കുകള്‍ നടുക്കടലില്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കാഴ്‌ചയാണ്. പാചകവാതകത്തിനടക്കം ദൗര്‍ലഭ്യം നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ ഇന്ന് മോദി ലോക്‌സഭയിലെത്തുന്നത്.

2:22 PM, 23 Mar 2026 (IST)

യുദ്ധത്തെ പാര്‍ലമെന്‍റ് അപലപിക്കുന്നു

ആദ്യമായാണ് യുദ്ധത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തിന്‍റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്

2:20 PM, 23 Mar 2026 (IST)

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ രാഷ്‌ട്രത്തലവന്‍മാരുമായി രണ്ട് തവണ ചര്‍ച്ച നടത്തി

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ നടപടി, സൗരോര്‍ജ്ജ ഉത്പാദനവും വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, കല്‍ക്കരി ശേഖരവും ഉണ്ട്. വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിലും ആശങ്ക വേണ്ട

2:16 PM, 23 Mar 2026 (IST)

ഹോര്‍മൂസില്‍ കുടുങ്ങിയ കപ്പലുകള്‍ തിരിച്ചെത്തി

53 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്‍ എണ്ണ ശേഖരം രാജ്യത്തുണ്ട്

2:16 PM, 23 Mar 2026 (IST)

41 രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു

നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ശക്തമാണ്. നമ്മുടെ മന്ത്രാലയ സംഘം കാര്യങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. ഇവര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.

2:14 PM, 23 Mar 2026 (IST)

രാജ്യത്തെ പെട്രോളിയം ശേഖരണ ശേഷി കൂട്ടി

കപ്പല്‍ ഗതാഗതം സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു, അറുപത് ശതമാനം പാചകവാതകവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ്, കപ്പല്‍പാത സുരക്ഷിതമാണ്. ഗള്‍ഫ്, സമീപ കപ്പല്‍പാതകള്‍ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ഹോര്‍മൂസ് വഴിയുള്ള യാത്ര ദുഷ്‌കരമാണ്.

2:12 PM, 23 Mar 2026 (IST)

ഗാര്‍ഹിക ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നു

ആഭ്യന്തര പാചകവാതക ഉത്പാദനം കൂട്ടി, പെട്രോള്‍ ഡീസല്‍ വിതരണം തടസപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ട നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നു. എഥനോള്‍ ഉത്പാദനവും വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. അറുപത് ശതമാനം പാചകവാതക വിതരണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ്.

2:11 PM, 23 Mar 2026 (IST)

സിബിഎസ്ഇ ഉചിതമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും

പഠനവും പരീക്ഷയും മുടങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ കാര്യത്തില്‍ ബോര്‍ഡുകള്‍ ഉചിതമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും

2:09 PM, 23 Mar 2026 (IST)

ഗള്‍ഫ് നാടുകളിലെ ഭരണത്തലവന്‍മാരുമായി സംസാരിച്ചു

മൂന്ന് ലക്ഷം ഇന്ത്യാക്കാര്‍ തിരിച്ചെത്തി, ഇറാനില്‍ നിന്ന് ആയിരം പേര്‍ തിരിച്ചെത്തി. ഇതില്‍ 700 പേര്‍ മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍, വിദേശരാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്ക് സഹായം നല്‍കുന്നു,

2:07 PM, 23 Mar 2026 (IST)

രാജ്യത്തേക്ക് അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വരുന്ന മേഖലയിലാണ് പ്രശ്‌നം

സംഘര്‍ഷങ്ങളില്‍ ചിലര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായത് ദുഃഖകരമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

2:06 PM, 23 Mar 2026 (IST)

ഇന്ത്യാക്കാര്‍ സുരക്ഷിതരെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ ഒരുകോടി ഇന്ത്യാക്കാരുണ്ടെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി

2:04 PM, 23 Mar 2026 (IST)

ലോകസാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി

ദേശീയ സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുന്നു, ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളി ഉണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

2:02 PM, 23 Mar 2026 (IST)

സംഘര്‍ഷം ആശങ്കാജനകമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്‌താവന

1:49 PM, 23 Mar 2026 (IST)

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം ലോക്‌സഭയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്‌താവന

പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അല്‍പ്പസമയത്തിനകം ലോക്‌സഭയില്‍ പ്രസ്‌താവന നടത്തും.

Last Updated : March 23, 2026 at 2:25 PM IST

