രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ "ഇഡിയറ്റ്" പരാമര്ശത്തില് ലോക്സഭയില് ബഹളം; ഇത് തങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ബിജെപി
Published : July 29, 2026 at 1:15 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 2:03 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന പോലീസ് അതിക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാർലമെൻ്റിൻ്രെ ഇരുസഭകളിലും ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തമ്മിൽ കടുത്ത ഏറ്റുമുട്ടൽ. സി.പി.എം കേന്ദ്ര ആസ്ഥാനമായ ഡൽഹി എ.കെ.ജി ഭവനിൽ കയറി വിദ്യാർഥി നേതാവ് ഐഷി ഘോഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് ശ്രമിച്ച സംഭവം രാജ്യസഭയിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പി ഉന്നയിച്ചതോടെയാണ് സഭാനടപടികൾ പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടത്. പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ നടപടികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു. ലോക്സഭയിൽ ചോദ്യോത്തര വേള ആരംഭിച്ചയുടൻ കോൺഗ്രസ്, സി.പി.എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിയിലെ അംഗങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി വേട്ടയ്ക്കെതിരെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി. എന്നാൽ സ്പീക്കർ ഈ നോട്ടീസുകൾ തള്ളിയതോടെ പ്രതിപക്ഷ എം.പിമാർ പ്ലക്കാർഡുകളേന്തി സഭയുടെ നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. ഡൽഹി പൊലീസ് നേരിട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത്. അതിനാൽ പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ വേട്ടയാടലിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നേരിട്ട് പാർലമെൻ്റിൽ എത്തി ഇതിന് മറുപടി പറയണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധം നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ ചോദ്യോത്തര വേള തടസ്സപ്പെടുകയും സ്പീക്കർ സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ നിർത്തിവെക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമായിരുന്നു.
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നിങ്ങളെ ഞാൻ അല്ല വിഡ്ഢികള് എന്ന് വിളിച്ചത്; രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഇഡിയറ്റ് പരാമർശത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകി രാഹുൽ. ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ പരാമർശമാണ് പറഞ്ഞ്. വിദ്യാർഥിയാണ് ഇഡിയറ്റ് പരാമർശം ഉന്നയിച്ചത്. നിങ്ങളെയല്ല വിഡ്ഢികള് എന്ന് വിളിച്ചതെന്നും രാഹുൽ.
നിങ്ങളുടെ ആരോപണം തെളിക്കാൻ തെളിവുണ്ടോ...?
നിങ്ങളുടെ ആരോപണം തെളിക്കാൻ തെളിവുണ്ടോ...? എന്നാൽ അമിത് ഷാ ഫയറിങ് ഓർഡർ നൽകിയതിൻ്റെ തെളിവ് സഭയിൽ കൊണ്ടുവരൂവെന്ന് കിരണ് റിജിജു.
അമിത് ഷായ്ക്ക് സഭയിലെത്താൻ ഭയമെന്ന് രാഹുൽ
അമിത് ഷായ്ക്ക് ഭയം. പാർലമെൻ്റിലെത്താത്തത് മറുപടിയില്ലാത്തതിനാൽ. പൊലീസ് അതിക്രമത്തിന് ആര് നിർദേശം നൽകിയെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഉത്തരം നൽകണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി.
''നിങ്ങള്ക്കിത് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നു... വെടിയുതിർക്കാൻ പൊലീസിന് ഓർഡർ നൽകെന്ന് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി''
വിദ്യാർഥികള്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കാൻ പൊലീസിന് ഓർഡർ നൽകെന്ന് സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്ന് കിരണ് റിജിജു. ഗുരുതര ആരോപണമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും നിങ്ങള്ക്കിത് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തോട് കിരണ് റിജിജു. രാഹുൽ നുണ പറയുന്നുവെന്നും കിരണ് റിജിജു.
രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ "ഇഡിയറ്റ്" പരാമര്ശത്തില് ലോക്സഭയില് ബഹളം
ലോക്സഭയിൽ ആന്റി പേപ്പർ ലീക്ക് ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ "ഇഡിയറ്റ്" പരാമർശത്തെ ചൊല്ലി ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കടുത്ത ബഹളം. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനിടെയാണ് സഭയെ പ്രകോപിപ്പിച്ച പരാമർശമുണ്ടായത്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചത്. "യുവതലമുറ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഇഡിയറ്റുകൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല" എന്ന് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി തന്നോട് പറഞ്ഞതായി രാഹുൽ സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഈ വാക്ക് സഭയിലെ ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ബി.ജെ.പി എം.പിമാർ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി എഴുന്നേറ്റു. ഇതോടെ സഭയിൽ വലിയ തോതിൽ ബഹളവും വാക്പോരുമുണ്ടായി.
യുവാക്കളെ ഓര്ത്ത് അഭിമാനിക്കണം: രാഹുല് ഗാന്ധി
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ശക്തമായി പിന്തുണച്ച് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. തെരുവിലിറങ്ങി സമരം ചെയ്ത യുവാക്കൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകിയതെന്നും അവരുടെ പ്രതികരണത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ യുവതലമുറ തെരുവുകളിൽ കാഴ്ചവെച്ച പ്രതിഷേധങ്ങൾ തനിക്ക് വലിയ ആവേശവും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് നൽകിയത്. ഇത് വെറും ദേഷ്യമോ അക്രമമോ വെറുപ്പോ അല്ല. മറിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ യുവതലമുറ തങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ആഴത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ്. ബിജെപി നേതാക്കൾ സ്വന്തം മക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ പോലും, സമരം ചെയ്യുന്ന സഹോദരീസഹോദരന്മാരുടെ നിലപാടിനൊപ്പം നിൽക്കാനേ അവർ ആഗ്രഹിക്കൂ എന്ന് വ്യക്തമാകും. തെരുവിൽ നടന്ന ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ തെറ്റായി ഒന്നുമില്ല. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഈ യുവതലമുറയെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഹുല് ഗാന്ധി സംസാാരിക്കുന്നു
ലോക്സഭയില് ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു.
ക്രമസമാധാനപാലനത്തിനാണ് പൊലീസ് ഇടപെട്ടതെന്ന് നദ്ദ
സി.ജെ.പി പ്രക്ഷോഭകർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടിയെച്ചൊല്ലി രാജ്യസഭയിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തമ്മിൽ കടുത്ത വാക്പോര്. വിദ്യാർഥികളെ മർദ്ദിച്ചവർ സ്വതന്ത്രരായി നടക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, ക്രമസമാധാനപാലനത്തിനാണ് പൊലീസ് ഇടപെട്ടതെന്നായിരുന്നു ജെ.പി. നദ്ദയുടെ മറുപടി.