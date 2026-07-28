ETV Bharat / bharat

പരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബില്ലില്‍ ചര്‍ച്ച തുടങ്ങി; മോദിയും അമിത് ഷായും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, ചോദ്യം ചെയ്‌ത് കോണ്‍ഗ്രസ്

PARLIAMENT LIVE
parliament live Exam reforms bill discussion (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 2:07 PM IST

|

Updated : July 28, 2026 at 2:35 PM IST

Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി ലോക്‌സഭയില്‍ പരീക്ഷാ പരിഷ്ക്കരണ ബില്ലിന്‍ മേല്‍ ചര്‍ച്ച തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബില്‍ സഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടര്‍ന്ന് പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ ഇരുസഭകളും തടസപ്പെട്ടതോടെ ബില്ലില്‍ ചര്‍ച്ച നടന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തെ സ്‌പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ല അനുനയിപ്പിക്കുകയും ഇന്ന് ചര്‍ച്ചയുമായി സഹകരിക്കാമെന്ന നിലപാടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു.

LIVE FEED

2:32 PM, 28 Jul 2026 (IST)

ചര്‍ച്ചയില്‍ മോദിയും അമിത് ഷായും ഇല്ല; ചോദ്യം ചെയ്‌ത് കോണ്‍ഗ്രസ്

പരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബിൽ ചര്‍ച്ചയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ഇരുവരുടെയും അസാന്നിധ്യം ചോദ്യം ചെയ്‌ത് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി.

2:26 PM, 28 Jul 2026 (IST)

പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ്‌ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക നാഴികക്കല്ല്; യുവാക്കളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ മോദി സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമെന്ന് ജിതേന്ദ്ര സിങ്‌

പാർലമെൻ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്ററി ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു നാഴികക്കല്ലാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്‌ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന യുവാക്കളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ക്ഷേമവും ഭാവിയും സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെ തെളിവാണ് ഈ നിയമനിർമ്മാണമെന്നും അദ്ദേഹം സഭയെ അറിയിച്ചു.

2:08 PM, 28 Jul 2026 (IST)

പരീക്ഷാ ബില്ലില്‍ പത്ത് മണിക്കൂര്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയാറെന്ന് പാര്‍ലമെന്‍ററികാര്യമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു

പൊതുപരീക്ഷാ ഭേദഗതി ബിൽ, 2026-ൻമേൽ പാർലമെൻ്റിൽ സമഗ്രമായ ചർച്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന് പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചർച്ചയുടെ സമയം 10 മണിക്കൂർ വരെ നീട്ടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം സഭയെ അറിയിച്ചു.

"കോൺഗ്രസ് ചീഫ് വിപ്പ്, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി ചീഫ് വിപ്പ്, ഡിഎംകെ, എൻസിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കളുമായി ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. മുൻപ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 6 മണിക്കൂർ ചർച്ച, 2 മണിക്കൂർ കൂടി വർധിപ്പിച്ച് 8 മണിക്കൂറാക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരേസ്വരത്തിൽ സമ്മതിച്ചതുമാണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ നാമെല്ലാവരും ഒരു പൊതുധാരണയിൽ എത്തിയതാണ്. വേണുഗോപാൽ ജി, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു 2 മണിക്കൂർ കൂടി അധികമായി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിന് അതിൽ യാതൊരുവിധ എതിർപ്പുമില്ല. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാം. ചർച്ച ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി നീട്ടുന്നതിൽ സർക്കാരിന് വിയോജിപ്പില്ലെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറും ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ 8 മണിക്കൂറിനും അപ്പുറം കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ, 10 മണിക്കൂർ വരെ നീളുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തയ്യാറാണ്..." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2:08 PM, 28 Jul 2026 (IST)

പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് ഗൗരവ് ഗോഗോയ് ആദ്യം സംസാരിക്കും

നീറ്റടക്കമുള്ള പരീക്ഷകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകള്‍ വിശദീകരിക്കും.

2:03 PM, 28 Jul 2026 (IST)

ലോക്‌സഭയില്‍ പരീക്ഷാ ബില്ലില്‍ ചര്‍ച്ച

ചര്‍ച്ചയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല.

Last Updated : July 28, 2026 at 2:35 PM IST

TAGGED:

PUBLIC EXAMINATIONS AMENDMENT BILL
EXAMINATION AMENDMENT PARLIAMENT
PARLIAMENT MONSOON SESSION 2026
PARLIAMENT LIVE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.