പാര്ലമെന്റ് സമ്മേളനം; സ്പീക്കര്ക്കെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം; ധാര്മ്മികത മുന്നിര്ത്തി ഓം ബിര്ള സഭയിലെത്തില്ല
Published : February 11, 2026 at 1:19 PM IST|
Updated : February 11, 2026 at 1:35 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ബജറ്റിന് മേല് ചര്ച്ചകള് ആരംഭിച്ചു. ഗതാഗതം, വിനോദസഞ്ചാരം, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ വിഷങ്ങളിലുള്ള സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോര്ട്ട് ബിജെപി എംപി അനുരാഗ് ശര്മ്മയും ജെകെഎന്സി അംഗം മിയ അല്ത്താഫ് അഹമ്മദും ലോക്സഭയില് വക്കും. തനിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയനോട്ടീസ് നല്കിയിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ള സഭാ നടപടികളില് നിന്ന് വിട്ടു നില്ക്കും.
നോട്ടീസ് മാര്ച്ച് ഒന്പതിന് ചര്ച്ചയ്ക്കെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതിനിടെ ജനറല് എം എം നരവനയുടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത പുസ്തകത്തില് ഡല്ഹി പൊലീസ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് സംസാരിക്കുമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. ധനമന്ത്രി ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് മറുപടി നൽകും. അതേസമയം, ലോക്സഭ സ്പീക്കറെ നീക്കാനുള്ള നോട്ടീസിൽ സെക്രട്ടറി ജനറൽ നിയമോപദേശം തേടും. നോട്ടീസ് ചട്ടപ്രകാരമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. ഉചിതമായ തീരുമാനം സെക്രട്ടറി ജനറൽ കൈക്കൊള്ളാൻ സ്പീക്കർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
നമ്മുടെ കര്ഷകര്ക്ക് അമേരിക്കന് കരാര് വലിയ തിരിച്ചടി
കാര്ഷിക മേഖലയില് വാതിലുകള് അമേരിക്കയ്ക്ക് തുറന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ കര്ഷകരെ ബാധിക്കും. അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങള് കുറഞ്ഞ വിലയില് വിറ്റഴിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാകും.
ബംഗ്ലാദേശിന് നികുതിയില്ല, ഇന്ത്യയ്ക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനം നികുതി
ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷയും വസ്ത്ര സുരക്ഷയും എല്ലാം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു, എവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യ വാങ്ങണമെന്ന് അമേരിക്ക തീരുമാനിക്കുന്നു. അവരുടെ നിയമങ്ങള് പാലിച്ചില്ലെങ്കില് അവര് നമ്മെ ശിക്ഷിക്കും.
ഇന്ത്യാ സഖ്യമാണ് അമേരിക്കയുമായി കരാറിലേര്പ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കില് ഇന്ത്യന് ഡേറ്റ സംരക്ഷിക്കണമന്ന ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക
അമേരിക്കയ്ക്ക് നമ്മോട് യാതൊരു പ്രതിബദ്ധതയുമില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ ഡേറ്റയുടെ മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണം. കരാറില് വ്യക്തതയില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പോലും ഇത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
അമേരിക്കയുമായുള്ള വാണിജ്യ കരാറിനും രാഹുലിന്റെ വിമര്ശനം
അമേരിക്ക സൂപ്പര് ശക്തിയായി തുടരണമെങ്കില് അവരുടെ ഡോളറിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചൈനയ്ക്ക് ഡേറ്റ പൂള് ഉണ്ട്. എന്നാല് അമേരിക്കയുടെ ഡേറ്റപൂളിന് അവരുമായി മത്സരിക്കാനാകില്ല. നാട്ടിലെ ജനങ്ങള്ക്ക് ഇഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടക്കേടുകളുമുണ്ട്. ജനസംഖ്യ ദുരന്തമല്ല. വലിയ സമ്പത്താണ്.
ബജറ്റ് ചര്ച്ചയില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി ലോക്സഭയില് പ്രസംഗിക്കുന്നു
രാജ്യവും ജനങ്ങളും സ്വന്തം ശക്തി തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയം. നാം വലിയ ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. ബജറ്റില് യാതൊന്നുമില്ല. ഡോളറിനെയും ഊര്ജ്ജത്തെയും ആയുധമായി ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
രാജ്യസഭ രണ്ട് മണി വരെ നിര്ത്തി വച്ചു
