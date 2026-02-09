ETV Bharat / bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: പാർലമെൻ്റി ഇരുസഭകളിലും (ലോക്‌സഭ, രാജ്യസഭ) 2026-27 കേന്ദ്ര ബജറ്റിൻമേലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിശകലനമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഏഴ് അതിവേഗ റെയിൽ ഇടനാഴികൾ പുതിയ ഫ്രൈറ്റ് ഇടനാഴികൾ, അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 20 ദേശീയ ജലപാതകൾ എന്നിവ നടപ്പിലാക്കും. ബജറ്റ് യുവശക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണെന്നും മൂന്ന് പ്രധാന 'കർത്തവ്യങ്ങളെ' അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ടി.ആർ. ബാലു എം.പി അഡ്ജേൺമെന്റ് മോഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ യോഗം ചേർന്ന് സഭയിലെ തുടർനടപടികൾ തീരുമാനിക്കും.

പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇടമില്ലെന്ന് കെസി വേണുഗോപാല്‍

"പാർലമെൻ്ററി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഒരു ഷാഡോ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല. സർക്കാരിന് എന്തും പറയാം, ആരെയും ആക്രമിക്കാം... സ്പീക്കർ തന്നെ കോൺഗ്രസിലെ വനിതാ എംപിമാർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഈ സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരിടവുമില്ല, അവരെ ഒന്നും അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. പ്രതിപക്ഷത്തോടുള്ള ഇത്തരമൊരു മനോഭാവം മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല... നടപടിക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ സ്പീക്കറോട് സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ അതിനും അനുവാദം നൽകിയില്ല. പാർലമെൻ്റിനെ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി നിലനിർത്താനാണ് സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്..." കെസി പ്രതികരിച്ചു.

വീല്‍ ചെയറില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ശശി തരൂര്‍

തിരുവനന്തപുരം എം പിയും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അംഗവുമായ ശശി തരൂര്‍ എം പിയും പാര്‍ലമെന്‍റ് കവാടത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നു. വീല്‍ ചെയറിലെത്തിയാണ് ശശി തരൂര്‍ പ്രതിഷേധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാര്‍ലമെന്‍റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ തെന്നി വീണ് തരൂരിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. കാലിന് പരിക്കേറ്റതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വീല്‍ ചെയറിലാണ് ശശി തരൂര്‍ പാര്‍ലമെന്‍റിലെത്തുന്നത്.

ലോക്‌സഭാ സ്‌പീക്കര്‍ക്കെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് പ്രതിപക്ഷം

ലോക്‌സഭാ സ്‌പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ലയ്‌ക്കെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നീക്കവുമായി ഇന്ത്യാ സഖ്യം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. "മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ സ്പീക്കറിനെതിരെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നു," പ്രതിപക്ഷ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. : രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തിനുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്കിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. ചൈനയുമായുള്ള 2020-ലെ അതിർത്തി തർക്കത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, മുൻ കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ എം.എം. നരവാനെയുടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത സ്മരണികയെ (Unpublished memoir) രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത രേഖകൾ സഭയിൽ ഉദ്ധരിക്കരുതെന്ന് സ്പീക്കർ റൂളിംഗ് നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തെ തടയുകയും ചെയ്തു. ഇത് സഭയിൽ വലിയ ബഹളത്തിന് കാരണമായി.

പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടെ ലോക്‌സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ പിരിഞ്ഞു

പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലോക്‌സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ നിർത്തിവച്ചു. നിലവിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നിരവധി പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നിയമസഭാംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി, ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സ്പീക്കർ സഭ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു.

ലോക്‌സഭ ചോദ്യോത്തര വേളയോടെ ആരംഭിക്കും, അതിനുശേഷം സാംസ്കാരികം, ധനകാര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, പരിസ്ഥിതി, തൊഴിൽ, മറ്റ് മന്ത്രാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാർ ഔദ്യോഗിക പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. തുടർന്ന് 2026–27 ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുചർച്ച തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ചട്ടം 377 പ്രകാരം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സഭ പരിഗണിക്കും.

ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാര കരാറിനെതിരെ ഡിഎംകെ എംപി.

ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാറിൻ്റെ (ബിടിഎ) ചട്ടക്കൂടിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിഎംകെ എംപി ടി ആർ ബാലു തിങ്കളാഴ്ച ലോക്‌സഭയിൽ ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ചു

ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ എംപിമാർ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെ കണ്ടു

ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി രാവിലെ 10 മണിക്ക് രാജ്യസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ ഓഫീസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ യോഗം ചേര്‍ന്നു.

