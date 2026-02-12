ETV Bharat / bharat

രാഹുലിനെ ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കാന്‍ പ്രമേയവുമായി നിഷികാന്ത് ദുബെ

Union Ministers Kiren Rijiju, Rajnath Singh and other members in the Lok Sabha during the Budget Session of Parliament in New Delhi on Wednesday, (Sansadtv)
Published : February 12, 2026 at 1:08 PM IST

Updated : February 12, 2026 at 1:31 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ തത്സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി അംഗം നിഷികാന്ത് ദുബെ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നല്‍കി. രാഹുലിന്‍റെ പാര്‍ലമെന്‍റംഗത്വം അസാധുവാക്കണമെന്നും ആജീവനാന്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ മത്സരിക്കുന്നത് വിലക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇന്നലെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സഭയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഈ നീക്കം. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ദേശീയ താത്‌പര്യങ്ങള്‍ അടിയറവ് വയ്ക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുല്‍ തന്‍റെ പ്രസംഗത്തില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ലോകം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്ന് പോകുകയാണെന്നും രാഹുല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഊര്‍ജ്ജത്തെയും ധനത്തെയും ആയുധങ്ങളാക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണവും അദ്ദേഹം ഉയര്‍ത്തി. ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിയാതെ ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കും വിധം അമേരിക്കയ്ക്ക് ഊര്‍ജ്ജത്തെയും സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തെയും ആയുധമാക്കാന്‍ നാം അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു.

LIVE FEED

1:30 PM, 12 Feb 2026 (IST)

ലോക്‌സഭ രണ്ട് മണി വരെ നിര്‍ത്തി വച്ചു.

രാജ്യസഭയില്‍ നടപടികള്‍ തുടരുന്നു. ബജറ്റിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ബിജെപി അംഗം മായാങ്ക് കുമാര്‍.

1:29 PM, 12 Feb 2026 (IST)

വികസിത് ഭാരത് ശിക്ഷ അധിഷ്‌ഠാന്‍ ബില്ലില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വര്‍ഷകാല സമ്മേളനത്തിന്‍റെ അവസാന ആഴ്‌ച വരെ സമയം

പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ സംയുക്ത സമിതി വികസിത് ഭാരത് ശിക്ഷ അധിഷ്‌ഠാന്‍ ബില്‍ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വര്‍ഷകാല സമ്മേളനത്തിന്‍റെ അവസാന ആഴ്‌ച വരെ ലോക്‌സഭ സമയം നല്‍കി. രാജ്യസഭയില്‍ നിന്നും ലോക്‌സഭയില്‍ നിന്നുമുള്ള 31 അംഗങ്ങള്‍ അടങ്ങുന്ന സമിതി ചൊവ്വാഴ്‌ചയാണ് രൂപീകരിച്ചത്. സമയം നീട്ടി നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമിതി അധ്യക്ഷ ഡി പുരന്ദരേശ്വരി സമര്‍പ്പിച്ച പ്രമേയം ശബ്‌ദവോട്ടോടെ പാസാക്കുകയായിരുന്നു.

ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിലാണ് വിബിഎസ്‌എ ബില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. 2020 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന് അനുസരിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടക്കൂട് പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. നിലവിലുള്ള പല നിയന്ത്രകരെയും ഒഴിവാക്കി ഒരൊറ്റ സംവിധാനത്തിലേക്ക് അക്രെഡിറ്റേഷനും ഫണ്ടിങും നിലവാരം നിശ്ചയിക്കലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളടങ്ങുന്നതാണ് ബില്‍. ജന്‍ വിശ്വസ് ഭേദഗതി ബില്‍ 2025ന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള കാലാവധി 2026 മാര്‍ച്ച് പതിമൂന്ന് വരെ നീട്ടാനും മറ്റൊരു പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു.

1:20 PM, 12 Feb 2026 (IST)

കമ്മിറ്റി നാമനിര്‍ദേശ പ്രമേയത്തിന് രാജ്യസഭയുടെ അംഗീകാരം

മൂന്ന് സുപ്രധാന പാര്‍ലമെന്‍റ് സമിതികളിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്‌ത് കൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം രാജ്യസഭ അംഗീകരിച്ചു. കമ്മിറ്റികള്‍ മെയ് ഒന്നുമുതല്‍ നിലവില്‍ വരും. ഒരു വര്‍ഷമാണ് സമിതികളുടെ കാലാവധി. പാര്‍ലമെന്‍ററി കാര്യ സഹമന്ത്രി എല്‍ മുരുഗനാണ് ഇതിനുള്ള മൂന്ന് പ്രമേയങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. പബ്ലിക് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രമേയമാണ് ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. രാജ്യസഭയില്‍ നിന്ന് ഈ സമിതിയിലേക്ക് ഏഴ് അംഗങ്ങളെയാണ് നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. സഭാധ്യക്ഷന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശം അനുസരിച്ചാകും അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. സമാന രീതിയില്‍ തന്നെയാണ് പബ്ലിക് അണ്ടര്‍ ടേക്കിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെയും നിശ്ചയിക്കുക. പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വര്‍ഗ ക്ഷേമ സമിതി സംബന്ധിച്ച പ്രമേയമാണ് മൂന്നാമതായി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇരുസഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തില്‍ ഇതിനായി രാജ്യസഭയില്‍ നിന്ന് പത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. ഒരു വര്‍ഷ കാലയളവിലേക്കാകും ഇത്. സിംഗിള്‍ ട്രാന്‍സഫറബിള്‍ വോട്ട് സംവിധാനത്തിലൂടെയാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

1:12 PM, 12 Feb 2026 (IST)

കിരണ്‍ റിജിജുവിന്‍റെ ആരോപണങ്ങള്‍;സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കണമന്ന് ഹൈബി ഈഡന്‍

സ്‌പീക്കര്‍ ഓംബിര്‍ളയെ അധിക്ഷേപിച്ച ആരോപണത്തില്‍ മറുപടിയുമായി ഹൈബി ഈഡന്‍ എംപി. സ്‌പീക്കറുടെ ചേമ്പറില്‍ സിസിടിവികള്‍ സ്ഥപാാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു സത്യസന്ധമായ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എട്ട് അംഗങ്ങളെയാണ് ലോക്‌സഭയില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Last Updated : February 12, 2026 at 1:31 PM IST

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

