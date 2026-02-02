ETV Bharat / bharat

പാർലമെൻ്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം 2026: ലോക്‌സഭയിൽ ഭരണ - പ്രതിപക്ഷ ബഹളം, രാഹുലിനെ എതിർത്ത് അമിത് ഷാ

PARLIAMENT LIVE PARLIAMENT RAHUL GANDHI BUDGET SESSION 2026
A file of Lok Sabha proceedings (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 1:39 PM IST

|

Updated : February 2, 2026 at 2:00 PM IST

Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: പാർലമെൻ്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. നരവാനെ പുസ്‌തകം ഇറക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇതിന് പിന്നാലെ പാർലമെൻ്റിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വാക്‌പോര് അരങ്ങേറുകയായിരുന്നു. മുൻ സൈനിക മേധാവി നരവാനെയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് ഉദ്ധരിച്ച് പ്രസംഗം ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സ്‌പീക്കര്‍ തടയുകയായിരുന്നു.

LIVE FEED

2:00 PM, 2 Feb 2026 (IST)

ദേശീയ സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് അഖിലേഷ്

സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് രാഹുലിന് പിന്തുണയുമായി എഴുന്നേറ്റു. രാജ്യ സുരക്ഷയെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുള്ള കാര്യങ്ങളില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആവശ്യം.

1:54 PM, 2 Feb 2026 (IST)

രാഹുല്‍ വായിച്ചത് കാരവാന്‍ മാസികയിലെ നരവാനെയുടെ ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പുകള്‍

അഞ്ച് വരികള്‍ മാത്രമാണ് വായിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. സഭാനടപടികളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പുസ്‌തകങ്ങള്‍ വായിക്കരുതെന്ന് സ്‌പീക്കര്‍. നരവാനയുടെ പുസ്‌തകത്തില്‍ കേന്ദ്ര വിരുദ്ധ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍. ഒരു വരി പോലും വായിക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ അനുവദിക്കാതെ ഭരണപക്ഷം.

1:52 PM, 2 Feb 2026 (IST)

സഭയില്‍ രാഹുലും പ്രതിരോധമന്ത്രിയും നേര്‍ക്കുനേര്‍

പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത പുസ്‌തകത്തെ കുറിച്ച് സഭയില്‍ പരാമര്‍ശിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭരണപക്ഷം. അമിത്ഷായും രാജ്‌നാഥിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തി. ചട്ടം 349 എ പ്രകാരം പുസ്‌തകത്തെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കാനാകില്ലെന്ന് നിഷികാന്ത് ദുബെ

1:49 PM, 2 Feb 2026 (IST)

പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില്‍ മോദിയും സഭയില്‍ സംസാരിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

പലവട്ടം രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്‌ത് പ്രസംഗം തടസപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമം നടന്നു. അതോടെ കെ സി വേണുഗോപാല്‍ അടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ ഇടപെട്ടു. ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സഭയില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നാളെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും സഭയില്‍ സംസാരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു.

1:42 PM, 2 Feb 2026 (IST)

നരവനെ പുസ്‌തകം ഇറക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചില്ലെന്നാണ് രാഹുൽ

നരവാനെ പുസ്‌തകം ഇറക്കാൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ചില്ലെന്നാണ് രാഹുൽ പരാമർശിച്ചത്. ഇതോടെ അമിത് ഷാ അടക്കം നേതാക്കള്‍ രാഹുലിനെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ രാജ്‌നാഥ് സിങ് ഇടപെട്ടതാണ് തർക്കത്തിന് കാരണം. നരവാനെ പുസ്‌തകത്തിലെ കേന്ദ്ര വിമർശനവും രാഹുൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബജറ്റിൽ കാര്യമായി പ്രതികരിക്കാത്ത രാഹുൽ ഇന്ന് സഭയിൽ സംസാരിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ലഡാക് ഭൂമി ചൈനയ്‌ക്ക് വിട്ട് നൽകി എന്നും നരവാനെയുടെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നത്. ഇതാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

1:39 PM, 2 Feb 2026 (IST)

രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എതിർത്ത് രാജ്‌നാഥ് സിങ്

രാജ്‌നാഥ് സിങാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എതിർത്തത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സഭ പ്രക്ഷുപ്‌തമാവുകയായിരുന്നു. പുസ്‌തകം പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ഇല്ലെന്നാണ് രാജ്‌നാഥ് സിങ് എതിപ്പായി ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ പുസ്‌തകം ഒരു മാസികയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ തിരിച്ചടിച്ചു. ലോക്‌സഭയിൽ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയ്‌ക്കിടെയാണ് ബഹളം.

Last Updated : February 2, 2026 at 2:00 PM IST

TAGGED:

PARLIAMENT LIVE
PARLIAMENT
RAHUL GANDHI
BUDGET SESSION 2026
BUDGET SESSION 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.