ETV Bharat / bharat

2026 ലെ പാർലമെൻ്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം: 'ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കും' ഓം ബിർള പ്രമേയത്തിൽ കെസി വേണുഗോപാൽ

PARLIAMENT പാര്‍ലമെൻ്റ് ബജറ്റ് സെഷൻ ലൈവ് പാര്‍ലമെൻ്റ് പാര്‍ലമെൻ്റ് ബജറ്റ്
Lok Sabha (Sansad TV)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 11, 2026 at 1:29 PM IST

|

Updated : March 11, 2026 at 2:02 PM IST

Choose ETV Bharat

2026 ലെ പാർലമെൻ്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിലെ തത്സമയ വിവരങ്ങള്‍: കോൺഗ്രസ് എംപി മുഹമ്മദ് ജാവേദ് അവതരിപ്പിച്ച സ്‌പീക്കർ ഓം ബിർളയെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് 50 ലധികം എംപിമാരുടെ പിന്തുണ. പ്രമേയം സഭയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാൻ അനുവദിച്ചു.

പാർലമെൻ്റിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പലതവണ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭയിൽ ആരോപിച്ചു. ഈ സഭ ഒരു പാർട്ടിയെയല്ല, മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയുമാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അനുവാദം നൽകില്ലെന്നും, പക്ഷേ ഭരണകക്ഷി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, അവർക്ക് അനുവാദമുണ്ടെന്നും കെസി വിമർശിച്ചു. ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയം വരും. നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ വിമർശിച്ചു.

സ്‌പീക്കറിനെതിരായ പ്രമേയത്തിന് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഗണ്യമായ പിന്തുണയാണുള്ളത്. 118 പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ ഓം ബിർള "പക്ഷപാതപരമായ പെരുമാറ്റം" പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും സ്‌പീക്കറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നിഷ്‌പക്ഷത നിലനിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപിച്ച് പ്രമേയത്തിൽ ഒപ്പിട്ടു. അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ബിജെപി എംപി ജഗദാംബിക പാൽ പ്രമേയം അനുവദിക്കുകയും ചർച്ചയ്ക്കായി 10 മണിക്കൂർ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

പ്രതിപക്ഷവും ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷമായ വാഗ്വാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ആരംഭിച്ചത്. ബിർളയെ വ്യക്തിപരമായി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതിനുപകരം പാർലമെൻ്റിൻ്റെ അന്തസ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് പ്രമേയം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു സ്‌പീക്കറെ ന്യായീകരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വിമർശിച്ചു.

LIVE FEED

1:51 PM, 11 Mar 2026 (IST)

നയരൂപീകരണ വേദിയെ സർക്കാർ പരസ്യ പോർട്ടലാക്കി മാറ്റിയെന്ന് എംപി സയാനി ഘോഷ്

രാജ്യത്തിൻ്റെ നയരൂപീകരണ വേദിയെ സർക്കാർ പരസ്യ പോർട്ടലാക്കി മാറ്റി. പ്രതിപക്ഷത്തെ നിശബ്‌ദമാക്കാൻ അവർ കസേരയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നു. ഓം ബിർളയെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള പ്രമേയത്തിൽ ടിഎംസി എംപി സയാനി ഘോഷ് പ്രസംഗിച്ചു. പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ മാറ്റിനിർത്തുന്നതും അഭിപ്രായങ്ങൾ തകർക്കുന്നതും പ്രതിപക്ഷ ശബ്‌ദങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്നതും പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നും ടിഎംസിയുടെ എംപി സയാനി ഘോഷ് വിമർശിച്ചു.

1:40 PM, 11 Mar 2026 (IST)

കെസിയെ വിമർശിച്ച് കിരണ്‍ റിജിജു; പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികള്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിമർശനം

വേണുഗോപാലിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ ക്ഷുഭിതനായി പാർലമെൻ്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജു. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികള്‍ എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നല്ലോ എന്നും കിരണ്‍ റിജിജു വിമർശിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെൻ്റിൽ വരാതിരിക്കാൻ സ്‌പീക്കർ വഴി അവസരം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്ന കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ പരിഹാസത്തിലാണ് കിരണ്‍ റിജിജു ക്ഷുഭിതനായി മറുപടി നൽകിയത്.

1:38 PM, 11 Mar 2026 (IST)

''നമ്മൾ ഭിക്ഷ ചോദിക്കുകയാണോ? ഭീരുവായ ബിജെപി സർക്കാർ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു''; ആനന്ദ് ഭദൗരിയ

നമ്മൾ ഭിക്ഷ ചോദിക്കുകയാണോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്‌പീക്കറുടെ കസേരയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദം അടിച്ചമർത്താൻ ഭീരുവായ ബിജെപി സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി കോടികളുടെ നേതാവാണ്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ്, പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദം അടിച്ചമർത്തപ്പെടുമ്പോൾ, കോടിക്കണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ ശബ്‌ദവും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നുവെന്നും ആനന്ദ് ഭദൗരിയ ആഞ്ഞടിച്ചു.

1:20 PM, 11 Mar 2026 (IST)

ഓം ബിർളയെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രമേയത്തിൽ കെസി വേണുഗോപാൽ സംസാരിക്കുന്നു

ഓം ബിർളയെ പുറത്താക്കാനുള്ള പ്രമേയത്തിൽ കെസി വേണുഗോപാൽ സംസാരിക്കുന്നു. പ്രസംഗത്തിനിടെ കെസി വേണു ഗോപാലിൻ്റെ മെക്ക് ഭാഗികമായി മ്യൂട്ട് ചെയ്‌തു. പ്രതിപക്ഷം പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അനുവാദം നൽകില്ലെന്നും, പക്ഷേ ഭരണകക്ഷി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, അവർക്ക് അനുവാദമുണ്ടെന്നും കെസി വിമർശിച്ചു. ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയം വരും. നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്.

ആനന്ദ് ഭദൗരിയ. ഓം ബിർള ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസേരയിലിരുന്നെങ്കിൽ, 12 ദിവസമായി പടികളിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന എംപിമാരുടെ സസ്‌പെൻഷൻ റദ്ദാക്കുമായിരുന്നു. ഒരു പ്രതിപക്ഷ എംപിയെ അതിരുകടന്നുപോകാതെ മൈക്രോഫോൺ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുകയും ഇഷ്‌ടമുള്ളവരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന മാഫിയ ആണ്. പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെൻ്റിൽ വരാതിരിക്കാൻ സ്‌പീക്കർ വഴി അവസരം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

Last Updated : March 11, 2026 at 2:02 PM IST

TAGGED:

PARLIAMENT
പാര്‍ലമെൻ്റ് ബജറ്റ് സെഷൻ ലൈവ്
പാര്‍ലമെൻ്റ്
പാര്‍ലമെൻ്റ് ബജറ്റ്
PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.