പാര്ലമെന്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം 2026; ബഹളത്തെ തുടര്ന്ന് ലോക്സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു, സ്പീക്കറെ കണ്ട് രാഹുല്
ബജറ്റ് ചര്ച്ചയില് എല്ലാ കക്ഷികളും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പാര്ലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിര് റിജിജു.
ന്യൂഡല്ഹി; പാര്ലമെന്റിന്റെ അധോസഭയായ ലോക്സഭയില് ധനമന്ത്രി നിര്മ്മലാ സീതാരാമന് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിന്മേല് ഇന്ന് മുതല് രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും ചര്ച്ച. യുവശക്തിയാണ് ബജറ്റിന് കരുത്ത് പകര്ന്നിരിക്കുന്നതെന്നും മൂന്ന് സുപ്രധാന ചുമതലകളാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതെന്നുമാണ് സര്ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം. അതേസമയം അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിനും ഇത് അടിത്തറയിടുന്നുവെന്നും സുപ്രധാന പരിഷ്കാരപ്രഖ്യാപനമുണ്ടെന്നും സര്ക്കാര് അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഏഴ് അതിവേഗ റെയില് ഇടനാഴി പ്രഖ്യാപനമാണ് ബജറ്റിലെ സുപ്രധാന ഇനം. 20 ദേശീയ ജലപാതകള് അടുത്ത അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങാനും ബജറ്റ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഭാവിയിലേക്കുള്ള സുരക്ഷ ഇടപാട് നികുതി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിപണിയിലെ അമിതമായ ഊഹക്കച്ചവടം അവസാനിപ്പിക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി.
ഭരണകക്ഷിയായ എന്ഡിഎ നിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്ക് പിന്തുണ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷം ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.ബജറ്റില് പാര്ശ്വവത്കൃത സമൂഹത്തെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവരുടെ ഉപജീവനമാര്ഗങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം(ഡിഎംകെ) നയിക്കുന്ന മതേതര പുരോഗമന സഖ്യ സര്ക്കാര് ബജറ്റിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബജറ്റ് ചര്ച്ചകള്ക്ക് പുറമെ നിര്ദ്ദിഷ്ട ഇന്തോ-അമേരിക്കന് വാണിജ്യ കരാറും സഭയില് ചര്ച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയില് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചില കാര്ഷികോത്പന്നങ്ങള്ക്ക് യാതൊരു നികുതിയും ഇല്ലാതാകുന്ന നിര്ദ്ദേശം സഭയില് ചര്ച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡിഎംകെ നേതാവ് ടി ആര് ബാലു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നേരത്തെ നോട്ടീസ് നല്കിയിരുന്നു.
സഭയില് ഉന്നയിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങള് സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള്ക്കായി നേരത്തെ ഇന്ത്യാ സഖ്യ നേതാക്കള് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയുടെ വസതിയില് യോഗം ചേര്ന്നിരുന്നു.
എന്എല്സി ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രകടനം സംബന്ധിച്ച കംപ്ട്രോളര് ആന്ഡ് ഓഡിറ്റര് ജനറലിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് രാജ്യസഭയില് ബിജെപി എംപി സതീഷ് ചന്ദ്ര ദുബെ വച്ചു.
കാപ്പെക്സ്, ഹരിതോര്ജ്ജം, കല്ക്കരി പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയവയില് ഹര്ദീപ് സിങ് പുരിയുടെ മറുപടി
കല്ക്കരി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള് ഹരിതോര്ജ്ജ മേഖലയില് നടത്തുന്ന നിക്ഷേപം സംബന്ധിച്ച് അംഗങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് രാജ്യസഭയില് ഹര്ദീപ് സിങ് പുരി മറുപടി നല്കി. ചോദ്യോത്തര വേളയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.
ലോക്സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി നിരവധി പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്ക്കൊപ്പം സ്പീക്കര് ഓം ബിര്ളയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തനിക്ക് സുപ്രധാന വിഷയങ്ങള് അവതരിപ്പിക്കാന് സഭയില് അവസരം നല്കണമന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്പീക്കറെ കണ്ടത്. കേവലം മിനിറ്റുകള് മാത്രമേ കൂടിക്കാഴ്ച നീണ്ട് നിന്നുള്ളൂ. എട്ട് കോണ്ഗ്രസ് എംപിമാരെ സഭയില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത നടപടി പിന്വലിക്കണമെന്നും രാഹുല് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് സൂചന. ടിഎംസി നേതാവ് അഭിഷേക് ബാനര്ജി, ഡിഎംകെ നേതാവ് ടി ആര് ബാലു, സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷന് അഖിലേഷ് യാദവ് തുടങ്ങിവരും രാഹുലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
ജനറല് നരവാനെയും പുസ്തകത്തിലെ ചില പരാമര്ശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാന് രാഹുലിനെ അനുവദിക്കാത്തതോടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതല് സഭ തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിനിടെ സഭയുടെ സുഗമായ പ്രവര്ത്തനത്തിന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര പാര്ലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരണ് റിജിജു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബജറ്റ് ചര്ച്ചയില് എല്ലാ കക്ഷികളും പങ്കാളികളാകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. കോണ്ഗ്രസിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ അംഗങ്ങള്ക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം നല്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം എല്ലാകക്ഷികള്ക്കും രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.