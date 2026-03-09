ETV Bharat / bharat

LIVE: പാർലമെൻ്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇന്ന്; സ്‌പീക്കറെ പുറത്താക്കാൻ അവിശ്വാസ പ്രമേയവുമായി പ്രതിപക്ഷം

PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE SPEAKER OM BIRLA പാര്‍ലമെൻ്റ് ബജറ്റ് സെഷൻ ലൈവ് സ്‌പീക്കര്‍ക്കെതിരെ അവിശ്വാസം
Lok Sabha (Sansad TV)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 9, 2026 at 9:41 AM IST

Choose ETV Bharat

പാർലമെൻ്റ് ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇന്ന് പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. തുടക്കം തന്നെ പ്രക്ഷുബ്‌ധമാകാനാണ് സാധ്യത. സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ പ്രമേയം ലോക്‌സഭ പരിഗണിക്കും. സ്‌പീക്കർ ഓം ബിർള പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നു എന്ന് ആരോപിച്ച് 118 പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരാണ് പ്രമേയത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. നോട്ടീസ് നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സഭാ നടപടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. ഭരണകക്ഷിയായ എൻഡിഎയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളതിനാൽ പ്രമേയം വിജയിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സ്‌പീക്കർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംഘർഷവും സഭയിൽ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാകും. ഏപ്രിൽ 2 വരെയാണ് ബജറ്റ് സമ്മേളനം തുടരുക.

LIVE FEED

9:33 AM, 9 Mar 2026 (IST)

പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വിശദീകരിക്കും

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അതിരൂക്ഷമാകുന്ന യുദ്ധസാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ പാർലമെൻ്റിനെ അറിയിക്കും. യുദ്ധം പത്താം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ സർക്കാർ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മേഖലയിലെ വിവിധ ഭരണാധികാരികളുമായി സംസാരിക്കുകയും പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

TAGGED:

PARLIAMENT BUDGET SESSION LIVE
SPEAKER OM BIRLA
പാര്‍ലമെൻ്റ് ബജറ്റ് സെഷൻ ലൈവ്
സ്‌പീക്കര്‍ക്കെതിരെ അവിശ്വാസം
IRAN ISRAEL WAR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.