കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ; തമിഴ്നാട്ടിൽ നാടകം, ബംഗാൾ ബിജെപിക്ക്
Published : May 9, 2026 at 7:34 AM IST|
Updated : May 9, 2026 at 8:22 AM IST
കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചർച്ച ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ, മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരുമായി ഹൈക്കമാൻഡ് ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തും. കേരളത്തിലെത്തിയ നിരീക്ഷകർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതോടെ ചർച്ച രണ്ടാംഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ വേഗം തീരുമാനിക്കണമെന്ന നിരീക്ഷകരുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് നേതാക്കളെ ഡൽഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചത്. വിഡി സതീശന് കേരള ഹൗസിൽ പ്രവർത്തകർ വൻ സ്വീകരണം ഒരുക്കി. ജാമിയ മിലിയ, ഡൽഹി സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികൾ ഇന്നലെ 11.30യ്ക്കും അവരുടെ നായകനെ കാത്തുനിന്നു.
വിജയ്യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ വൈകിയേക്കും
തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറുന്ന നാടകീയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11ന് തമിഴക വെട്രി കഴകം അധ്യക്ഷൻ വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം സഖ്യകക്ഷിയായ വിടുതലൈ ചിരുതൈകൾ കക്ഷി (വിസികെ) പിന്തുണക്കത്ത് നൽകാൻ വൈകിയതാണ് പുതിയ ട്വിസ്റ്റിന് വഴിതെളിച്ചത്.
വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കറെ സന്ദർശിച്ച വിജയ് 116 എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചുള്ള ഒപ്പുകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 234 അംഗ സഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ട 118 തികയ്ക്കാൻ രണ്ടുപേരുടെ കുറവുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയില്ല.
ബംഗാളിൽ സുവേന്ദു അധികാരി മുഖ്യമന്ത്രിയാകും
പശ്ചിമബംഗാളിൽ പുതിയ ചരിത്രം രചിച്ച് ബിജെപി അധികാരത്തിലേക്ക്. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സുവേന്ദു അധികാരി ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് പശ്ചിമബംഗാളിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ നേതാവായി സുവേന്ദു അധികാരി ഇതോടെ മാറി.
വളരെക്കാലമായി പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഭരണത്തിലിരുന്ന സർക്കാരിനെതിരെ ജനങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതെല്ലാം മറികടന്നാണ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയത്. കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിലായിരിക്കും പുതിയ മന്ത്രിസഭ അധികാരമേൽക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിച്ച ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് ഇതോടെ യാഥാർഥ്യമാകുന്നത്.
അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാതെ വിസികെ
ടിവികെയെ പിന്തുണയ്ക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വിസികെ, സിപിഐ, സിപിഎം എന്നീ ജീവൽ പ്രധാന പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർണായക യോഗങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ പാർട്ടികൾ സംയുക്തമായി സ്വീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ അടുത്ത സർക്കാർ ആരുടേത് എന്ന് വിധി നിർണയിക്കുക.
സർക്കാർ രൂപീകരണം അകാരണമായി വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗവർണർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് സർക്കാർ രൂപീകരണ നടപടികൾ നിയമപരമായി വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ഇടതുപാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിസികെയും ഇടതുപാർട്ടികളും വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും.
സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കി ഗവർണർക്ക് മുൻപിൽ പൂർണ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനുള്ള അവസാനവട്ട അണിയറ നീക്കങ്ങളിലാണ് വിജയ് ക്യാമ്പ്. പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള സമവായ ചർച്ചകൾ നീളുന്നതും അന്തിമ തീരുമാനം വൈകുന്നതും വിജയ്യുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ എപ്പോൾ നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നു. സർക്കാർ രൂപീകരണം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്നതിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും വലിയ ആശങ്കയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. തമിഴകത്തെ അധികാരക്കസേരയിലേക്കുള്ള അന്തിമ ചിത്രം വ്യക്തമാകാൻ ഇനിയും മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
ബംഗാളിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും എത്തും
ബംഗാളിൽ സുവേന്ദു അധികാരി രാവിലെ 11ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന ദേശീയ നേതാക്കളും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞാച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. കോടിക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ വലിയ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം. ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിജയമെന്നത് നൂറുവർഷത്തെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് കേവലം ഒരു എംഎൽഎയിൽ തുടങ്ങി പിന്നീട് മൂന്നും 77ഉം കടന്ന് 207 നിയമസഭാംഗങ്ങളിലേക്ക് പാർട്ടിയുടെ അംഗബലം വളർന്നതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ നിമിഷം കൂടിയാണിത്.
മമത ബാനർജിയെപ്പോലെ തെരുവിലിറങ്ങി പോരാടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തതിൻ്റെ അംഗീകാരമായാണ് സുവേന്ദു അധികാരിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് പാർട്ടി നിയോഗിച്ചത്. പാർട്ടിക്ക് അകത്തുള്ള ഭിന്നതകൾ പരിഹരിക്കാനും ഏകോപനം കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് പുതിയ നേതൃത്വം മുൻഗണന നൽകും. വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലും വലിയ മേധാവിത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ പുതിയ അധികാരലബ്ധിയിലൂടെ ബിജെപിക്ക് സാധിച്ചു.
മമത സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന അഴിമതികൾ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാകും പുതിയ സർക്കാർ പ്രാഥമികമായി ശ്രമിക്കുക. ഏകസിവിൽകോഡ് നടപ്പിലാക്കുക, ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റം തടയുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലാകും പ്രധാനമായും ആദ്യ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക. സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും അക്രമങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയും പുതിയ സർക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ട്.
പരസ്യപ്രകടനങ്ങൾ ആയുധമാക്കാൻ കെസി പക്ഷം
സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ വിഡി സതീശനെ അനുകൂലിച്ചുള്ള പരസ്യപ്രകടനങ്ങളെ ആയുധമാക്കാൻ കെസി പക്ഷം തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമല്ലെന്നും ഹൈക്കമാൻഡിനെയും നേതൃത്വത്തെയും സമ്മർദത്തിലാക്കാൻ ആസൂത്രിതമായി നടത്തുന്നതാണെന്നുമാണ് കെസി പക്ഷത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഘടകകക്ഷികളെ അണിനിരത്തിയും സ്വന്തം പ്രവർത്തകരെ തെരുവിലിറക്കിയും നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ കടുത്ത അച്ചടക്കലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഖേന ഹൈക്കമാൻഡിന് ഇതിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നേതൃത്വത്തെ സമ്മർദത്തിലാക്കാനുള്ള നീക്കം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വിഡി സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ ഔദ്യോഗികമായി സർക്കുലർ ഇറക്കിയിട്ടും വിലക്കുകൾ വകവയ്ക്കാതെ സതീശൻ അനുകൂലികൾ ഇപ്പോഴും പലയിടത്തും പ്രകടനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ദിരാഭവന് മുന്നിൽ പുതിയ ഫ്ലെക്സുകളോ ബാനറുകളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സമാന്തര വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാണ്. പരസ്യ പ്രകടനങ്ങളെ അച്ചടക്കലംഘനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങാനാണ് മറുപക്ഷത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
കോൺഗ്രസിലെ നേതൃത്വ വിഷയത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളേയും തീരുമാനങ്ങളെയുമാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധിയിൽ യുഡിഎഫിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നിലപാട് തികച്ചും നിർണായകമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജനവികാരം പൂർണമായും വിഡി സതീശന് അനുകൂലമാണെന്ന് പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷവും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഈ പിന്തുണ സതീശന് വലിയ തോതിൽ ഗുണകരമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ അന്തിമ പ്രഖ്യാപനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളും.