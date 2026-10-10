ജന്തർമന്തർ 2.0: ഡൽഹിയിൽ വൻ സുരക്ഷ; ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ച് ദിപ്കെ, ധ്രുവ് റാഠി ഉള്പ്പെടെ 500ഓളം പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പൊലീസ്
Published : October 10, 2026 at 7:15 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 9:58 AM IST
ന്യൂ ഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിഷേധം ഇന്ന്. 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' (CJP), 'ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ' (AISA) തുടങ്ങിയ സംഘടനകളാണ് ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ വൻ സുരക്ഷാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.
തലസ്ഥാനത്തുടനീളം ഏകദേശം 25,000 പൊലീസുകാരെയും അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 45 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലെങ്കിലും പ്രവേശന-പുറത്തുകടക്കൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി ഡൽഹി അതിർത്തികൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, ബസ് ടെർമിനലുകൾ, മറ്റ് സുപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും വൻ ജനക്കൂട്ടം ഒത്തുകൂടാനുള്ള സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് അധികൃതർ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയും നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മധ്യ ഡൽഹിയിലെ പല മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലെയും പ്രവേശന-പുറത്തുകടക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ അടച്ചിടുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, ന്യൂഡൽഹി, ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയ പ്രധാന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ജന്തർ മന്തറിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത ടാക്സികൾക്കും മറ്റ് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കും.
പ്രതിഷേധം നടക്കുന്ന മേഖലയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും മൊബൈൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ അധികൃതർ ഉത്തരവിട്ടു. പ്രധാന റോഡുകളിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജന്തർ മന്തർ, പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ്, സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെയും മറ്റ് സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും അധിക സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയോ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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കേരളാ ഹൗസിൽ നിന്ന് സിപിഎം പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായേക്കും, പിണറായി വിജയനടക്കം സ്ഥലത്ത്
കേരളാ ഹൗസിൽ നിന്ന് നേതാക്കള് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യത. പിണറായി വിജയൻ അടക്കം കേരളാ ഹൗസിലെത്തി. ജോണ് ബ്രിട്ടാസിനെയടക്കം വൈകിയെത്തിയവരെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാതെ പൊലീസ്.
500-ലധികം പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഡൽഹി പൊലീസ്
സിഇസി (CEC) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധം തടയുന്നതിനായി തലസ്ഥാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടെ, 500-ലധികം പേരെ ഡൽഹി പൊലീസ് രാവിലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
"വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പല സംഘങ്ങളായി എത്തിയ ഏകദേശം 500 പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രമസമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള അമ്പതോളം പേരെയും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്," എന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
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Till now, 150 protesters have been detained: Delhi Police Cockroach Janta Party (CJP) has called a protest at Jantar Mantar over CEC Gyanesh Kumar and SIR matter.— ANI (@ANI) October 10, 2026
യൂട്യൂബർ ധ്രുവ് റാഠി കസ്റ്റഡിയിയിൽ
യൂട്യൂബർ ധ്രുവ് റാഠിയെ ഇന്ന് രാവിലെ ഗുരുഗ്രാമിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (CJP) എക്സ് (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. ജന്തർ മന്തറിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ ധ്രുവ് റാഠി പങ്കെടുക്കാനിരിക്കെയാണ് നീക്കം. രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ യൂണിഫോമിലല്ലോത്ത അമ്പതോളം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ധ്രുവ് റാഠിയുടെ വീട്ടിലെത്തി എന്നാണ് പോസ്റ്റ്.
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Big breaking #CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर @dhruv_rathee को गुरुग्राम उसके घर से हिरासत में लिया गया.....सुबह करीब 8 बजे लगभग 50 पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में पहुंचे थे ध्रुव राठी के घर..... #CJP #cjp_पार्टी #Jantarmanatar #CEC— Cockroaches of India (@CJP_for_India) October 10, 2026
സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് കാണാം... എക്സ് പോസ്റ്റുമായി അശുതോഷ് രങ്ക
സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്ക് കാണാമെന്ന് കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി (CJP) നേതാവ് അശുതോഷ് രങ്ക. വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
'ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ മോദി പരാജയം സമ്മതിച്ചു': ദിപ്കെ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ച് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (CJP) സ്ഥാപകനായ അഭിജിത് ദിപ്കെ. "ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ പരാജയം സമ്മതിച്ചു" എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെയുള്ള വിമർശനം. പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ വ്യാപകമായ അടിച്ചമർത്തലും ഡൽഹി നഗരം അടച്ചിടുന്നതും ശക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളല്ല; മറിച്ച്, സ്വന്തം ജനതയെ ഭയക്കുന്ന ഒരു നേതാവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്," എന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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Modi has accepted defeat even before our protest has begun. The mass crackdown on protesters and the shutdown of Delhi are not signs of strength, but of a leader terrified of his own people.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 10, 2026
പ്രതിഷേധക്കാരെ ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു
ജന്തർ മന്തറിൽ 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി'യുടെ (CJP) പ്രതിഷേധത്തിനായി ഒത്തുകൂടാൻ തുടങ്ങിയ ഏതാനും പ്രതിഷേധക്കാരെ ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു.
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#WATCH | Delhi Police detain a few protesters who had started gathering at Jantar Mantar for the Cockroach Janta Party (CJP) protest here. https://t.co/QqZtF4Jswd— ANI (@ANI) October 10, 2026
ബോഡി ക്യാമറകളുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്
ബോഡി ക്യാമറകളുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്. സി.ജെ.പി. (CJP) പ്രതിഷേധത്തോടനുബന്ധിച്ച് സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ യൂണിഫോമിൽ ബോഡി ക്യാമറകൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈയേറ്റം പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡൽഹി പൊലീസിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.
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#WATCH | Delhi Police personnel use body cameras on their uniform as they are deployed for security ahead of the CJP protest today. These body cameras work even in the dark. A Police personnel says, "These body cams are to protect us and others. In situations of manhandling, allegations are levelled against Delhi Police. So, these body cams will prove whether we did anything to anyone or not. This will record eveything..."— ANI (@ANI) October 10, 2026
സുരക്ഷാ സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡ്രോണുകളും
കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി'യുടെ (CJP) ഇന്നത്തെ പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി, ഹോട്ടൽ ലെ മെറിഡിയന് സമീപമുള്ള റൗണ്ട് എബൗട്ടിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
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#WATCH | Delhi: Drones being used to monitor the security situation around the roundabout near Hotel Le Méridien, ahead of the Cockroach Janta Party (CJP) protest today. https://t.co/y93a41TzMd— ANI (@ANI) October 10, 2026
ജനങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണോ മോദി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഗ്യാനേഷ് അത്രയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനോ?
പ്രധാനമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളെയും ജനങ്ങളെയും ഇത്രയധികം ഭയക്കുന്നതെന്ന് ദീപ്കെ.
"ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ യുവാക്കളെയും ജനങ്ങളെയും ഇത്രയധികം ഭയക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. എല്ലാ റെയിൽവേ സർവീസുകളും നിർത്തിവെക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തായിരുന്നു? മെട്രോ സർവീസുകൾ എല്ലാം തടസപ്പെടുത്തിയതെന്തിനാണ്? അവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും റോഡുകൾ തടയുകയും ചെയ്തു. ജമ്മു-കശ്മീരിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡൽഹിയിൽ വിന്യസിച്ചു. നക്സൽ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സി.ആർ.പി.എഫ് (CRPF) സേനയെ വരുത്തി ഡൽഹിയിൽ വിന്യസിച്ചു. നരേന്ദ്ര മോദിയും അമിത് ഷായും സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സ്വന്തം പൗരന്മാർക്കെതിരെ പൊലീസിനെയും സൈന്യത്തെയും അഴിച്ചുവിടാൻ മാത്രം ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അവർക്ക് അത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവനാണോ?..."
അദ്ദേഹം രാജി വച്ചാൽ ജനങ്ങൾ തനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഭയക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്, അധികാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം, അവർ ട്രെയിനുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിടികൂടുന്നത്. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കുചേരരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ സൊസൈറ്റികളിൽ അനൗൺസ്മെൻ്റുകൾ നടത്തുന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി പൊലീസ് വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു. പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നത് ഞങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശമാണ്. ജനാധിപത്യപരമായും സമാധാനപരമായും പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ 19 നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും," എന്ന് അഭിജീത് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു.
ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. "എന്നെ തടഞ്ഞുവെക്കാനോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് അത് ചെയ്യാം. അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അവർ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ തടഞ്ഞുവെക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. യു.എ.പി.എ (UAPA) ചുമത്തട്ടെ, എൻ.എസ്.എ (NSA) ചുമത്തട്ടെ - അവർക്ക് അത് ചെയ്യാം. എന്നാൽ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായും ഞങ്ങൾ പോരാട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും," എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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#WATCH | Mumbai: Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke says, "I wonder why the Prime Minister of this country is so afraid of the nation's youth and its people. What was the need to shut down all railway services? What was the need to halt all metro operations? They have cut off the internet and blocked the roads. They have brought the Army from J&K and deployed it in Delhi. They have summoned CRPF forces from Naxal-affected areas and deployed them in Delhi. Do Narendra Modi and Amit Shah want to wage war against the people of their own country? Is Gyanesh Kumar so dear to them that they would unleash their police and army forces upon their own citizens?..." He adds, "PM Modi is afraid; he fears that the people of this country will not vote for him after this. That is why, simply to cling to power, they are picking people up from trains. Announcements are being made in societies warning people not to join the protests. The Delhi Police is visiting homes, telling people not to participate in protests. But why shouldn't we? Protesting is our fundamental right. Article 19 grants us the fundamental right to protest in a democratic and peaceful manner, and that is exactly what we intend to do. When asked if he will be arrested upon reaching Delhi airport, he says, "If they want to detain or arrest me, let them go ahead. I am ready for it; let them arrest or detain me. It makes no difference to me. Invoke the UAPA, invoke the NSA—go ahead and do it. But we will keep fighting for free and fair elections and to save this country's democracy."— ANI (@ANI) October 10, 2026
രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ വിമർശിച്ച് അഭിജീത് ദിപ്കെ
ജന്തർ മന്തറിൽ ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' (CJP) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. മോദി സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ വിമർശിച്ചാണ് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഫിറോസ് ഷാ റോഡിലും മണ്ഡി ഹൗസിലും ആർ.എ.എഫിനെ വിന്യസിച്ചു; ദൃശ്യങ്ങള്
ജന്തർ മന്തറിൽ ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി ഫിറോസ് ഷാ റോഡിലും മണ്ഡി ഹൗസിലും ആർ.എ.എഫിനെ (RAF) വിന്യസിച്ചു.
ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസിൻ്റെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ
ഡൽഹി ട്രാഫിക് പൊലീസിൻ്റെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ നിലവിൽ വന്നു. ജന്തർ മന്തർ, പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ്, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ യാത്രക്കാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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VIDEO | Noida: Police conducts vehicle check at Chilla border. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/dFxUNyYin5— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026
കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടിയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്
'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' (CJP) പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടും, ഗുരുതരമായ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സിജെപി സഹ-കൺവീനർ സൗരവ് ദാസ്, ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണ എന്നിവർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ, പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് അനുമതി നൽകുന്നത് ഗുരുതരമായ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാമെന്ന് ന്യൂഡൽഹി ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി.
"വിപുലമായ പൊതുതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തി, ആവശ്യപ്പെട്ട അനുമതി നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അതിനാൽ അത് നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും" കത്തിൽ പറയുന്നു. പ്രതിഷേധ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് സംഘടനയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സന്ദേശം കേവലം ഒരു അറിയിപ്പ് മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും, അനുമതിക്കായി കൃത്യമായ രീതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയായിരുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജന്തർ മന്തറിൽ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിക്ക് കുറഞ്ഞത് 10 ദിവസം മുൻപെങ്കിലും സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ചട്ടമെന്ന് കത്തിൽ പറയുന്നു.
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The right to protest must be protected, but so must the right of a city to function safely. Responsible policing is about balancing both. #DPUpdates #PublicSafetyOurPriority https://t.co/Zfwc8xiCwy— Delhi Police (@DelhiPolice) October 9, 2026
മുംബൈയിലെ നിന്ന് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് ദിപ്കെ
ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി, 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' (CJP) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം അശുതോഷ് രങ്ക, സൗരവ് ദാസ് എന്നിവരും രാവിലെ 9:30-ഓടെ ന്യൂഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
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Will be landing in Delhi tomorrow at 9:30 am https://t.co/VhoY9k5b4T— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 9, 2026