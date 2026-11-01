'ചലോ ദില്ലി' മാർച്ചിന് തുടക്കം; രാഹുല് ഗാന്ധി അടക്കമുളള നേതാക്കള് രാംലീല മൈതാനി വേദിയില്
Published : November 1, 2026 at 1:58 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 4:10 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സഖ്യമായ ഇന്ത്യാ മുന്നണി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'ചലോ ദില്ലി' മാർച്ചിന് തുടക്കം. നേതാക്കള് രാംലീല മൈതാനിയിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയതോടെ പൊതുയോഗം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, അഖിലേഷ് യാദവ്, മമത ബാനർജി, എം എ ബേബി, തേജസ്വി യാദവ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഡസനിലധികം നേതാക്കളാണ് പ്രതിപക്ഷ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വൻതോതിൽ പ്രവർത്തകരെ അണിനിരത്തിയാണ് പ്രതിഷേധം. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹരിയാന എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാജ്വാദി പാർട്ടി, ആർജെഡി നേതാക്കളും സ്വന്തം പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.
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മോദി പോയാൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കൂ, ജനാധിപത്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ മോദിയെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ഖാര്ഗെ
നരേന്ദ്ര മോദി പോയാൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കൂവെന്നും ജനാധിപത്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ മോദിയെ പുറത്താക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. "ആരാണ് ഇവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അവർ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളല്ല അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നിലവിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും മഹാരാഷ്ട്ര, ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സർക്കാരുകളും വോട്ട് മോഷ്ടിച്ച് അധികാരത്തിൽ വന്നവരാണ്. ഈ കള്ളന്മാരെ നമ്മൾ പുറത്താക്കണം. മോദി പോയാൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ജനാധിപത്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ മോദിയെ പുറത്താക്കണം" ഖാർഗെ ഇന്ത്യ മുന്നണി റാലിയില് പറഞ്ഞു.
ജനസാഗരമായി രാംലീല മൈതാനം ; ഇന്ത്യ മുന്നണി നേതാക്കള് വേദിയില്
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര, പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് എന്നിവർ രാംലീല മൈതാനിയിലെ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്നു. സിപിഐ (എം) അഖിലേന്ത്യാ ജനറല് സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബിയും വേദിയില്.
വിപ്ലവം വരുന്നു, നമ്മൾ ഭരണമാറ്റത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്: ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റാവത്ത്
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ ഒരു "വിപ്ലവം" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റാവത്ത്. വിപ്ലവം വരുന്നു. നമ്മൾ ഭരണമാറ്റത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്, വേദിയിലേക്ക് 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി നേതാക്കളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീപ്പിലിരുന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
'ഈ ചിത്രങ്ങൾ സാക്ഷികളായി നിലകൊളളും'; റാലിക്കെത്തിയ വൻ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കോൺഗ്രസ്
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിൻ്റെ റാലിയിൽ ഒത്തുചേർന്ന വൻ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കോണ്ഗ്രസ്. 'ഈ ചിത്രങ്ങൾ സാക്ഷികളായി നിലനിൽക്കും... അഹങ്കാരം തലയുയർത്തുമ്പോഴെല്ലാം, ജനങ്ങൾ അതിന് തക്കതായ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നു', എന്ന് വീഡിയോക്കൊപ്പം എക്സില് കോണ്ഗ്രസ് കുറിച്ചു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് ഇനി രക്ഷയില്ല, ഈ റാലിയില് നിന്നും വ്യക്തമാവുന്ന സന്ദേശം അതെന്ന് മുകുള് വാസ്നിക് എംപി
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടുകളായി രാംലീല മൈതാനിയിൽ നിരവധി വമ്പിച്ച പൊതു റാലികൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ റാലിയുടെ വ്യാപ്തി ഇവിടെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് എംപി മുകുൾ വാസ്നിക്. ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സന്ദേശം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നാണെന്നും ഇന്ത്യ മുന്നണി റാലിയില് പങ്കെടുക്കവേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത് ചരിത്രപരമാണ്. മുഴുവൻ രാജ്യവും ഇപ്പോൾ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിക്ക് കീഴിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു
ഇത് ചരിത്രപരമാണ്. മുഴുവൻ രാജ്യവും ഇപ്പോൾ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണിക്ക് കീഴിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ, കർഷകർ, നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കണം. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഐക്യത്തെ - ബിജെപി ഇപ്പോൾ ഭയപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നു. ഇന്ത്യാ മുന്നണിയുടെ മെഗാ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കവേ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് പറഞ്ഞു,
ഇന്ത്യ മുന്നണി നേതാക്കൾ രാംലീല മൈതാനിയിലേക്ക്; ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിപക്ഷ മാർച്ച്
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും, വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ഇന്ത്യ മുന്നണി നേതാക്കൾ റാംലീല മൈതാനിയിലേക്ക് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു. മിൻ്റോ റോഡിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ചിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. റാലിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെൻട്രൽ ഡൽഹിയിൽ കനത്ത സുരക്ഷയും ഗതാഗത നിയന്ത്രണവുമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ബി.ജെ.പി വ്യാപാരികളുടെ കടകൾ ബലമായി അടപ്പിച്ചു"; ഡൽഹിയിൽ കച്ചവടക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ജനങ്ങൾ കാണട്ടെയെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഡൽഹിയിലെ കോണാട്ട് പ്ലേസിലെ കച്ചവടക്കാരുടെ കടകൾ ബി.ജെ.പി ബലമായി അടപ്പിച്ചുവെന്ന കടുത്ത ആരോപണവുമായി ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഡൽഹി രാംലീല മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ മഹാറാലിക്കിടെ എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്സവ സീസൺ പ്രമാണിച്ച് റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തുന്ന എല്ലാവരോടും ഡൽഹിയിലെ ചെറുകിട വ്യാപാരികളെ സഹായിക്കാൻ കുറച്ചെങ്കിലും ഷോപ്പിംഗ് നടത്തണമെന്ന് താൻ ഇന്നലെ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഇന്ന് കോണാട്ട് പ്ലേസിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ബി.ജെ.പി അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അവിടുത്തെ കടകളെല്ലാം നിർബന്ധപൂർവ്വം അടപ്പിച്ചതായി അറിഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
'ഇത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ റാലി'
ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ രാംലീല മൈതാനിലെ റാലി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ റാലിയാണെന്ന് ആർജെഡി എംപി മനോജ് കുമാർ ഝാ. ഇത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിൽ ചരട് വലിക്കുന്നവരിലേക്ക് ശബ്ദം എത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വ്യാപാരികളെ പരിഹസിക്കുകയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഝാ, ശരിയായ റാലി എങ്ങനെയാണെന്ന് ബിജെപിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"ബിഹാറിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ റാലികളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം മടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പട്നയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമായിരുന്നു. ആളുകൾ ഒരു വലിയ നഗരം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും വീടുകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇത്രയും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം പോലും ബിജെപിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി
രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മമതയും അഖിലേഷും തുറന്ന ബസിൽ
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ മഹാറാലിക്കായി മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുടെ വസതയിൽനിന്ന് രാംലീല മൈതാനിയിലേക്ക് നേതാക്കളുമായി വാഹനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു. രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ, അഖിലേഷ് യാദവ് തുടങ്ങിയവർ തുറന്ന വാഹനത്തില്
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LIVE: Vote Bachao, Desh Bachao Maha March | Connaught Place Minto Road Junction to Ramlila Maidan, New Delhi https://t.co/s6kul2Wuo1— Congress (@INCIndia) November 1, 2026