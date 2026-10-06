മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തുന്നു
Published : October 6, 2026 at 10:59 AM IST|
Updated : October 6, 2026 at 11:23 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: വോട്ടര്പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകളില് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷര് ഗ്യാനേഷ് കുമാര് രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഓഫീസിലേക്ക് മാര്ച്ച് നടത്തുന്നു. മധ്യഡല്ഹി കനത്ത സുരക്ഷയില്
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ഖാര്ഗെ, രാഹുല്, പ്രിയങ്ക അടക്കമുള്ള നേതാക്കള് തെരുവില്
പാര്ലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ മകരദ്വാറില് നിന്നാരംഭിച്ച പ്രതിഷേധം ആകാശവാണി ഭവന് മുന്നില് പൊലീസ് തടഞ്ഞു. മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്ക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി പ്രതിപക്ഷ എംപിമാര്
നയിച്ച് രാഹുല്
പൊലീസും പ്രക്ഷോഭകരും തമ്മില് ഉന്തും തള്ളും
സംഘര്ഷ ഭൂമികയായി ഡല്ഹി തെരുവ്
150 എംപിമാരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി തെരവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
നീതീ ആയോഗ് ഭവന് മുന്നില് പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു
കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധം, ബാരിക്കേഡിന് മുകളില് കയറി എസ്പി പ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം
ഇന്ത്യാ സഖ്യ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി സിജെപി, തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പത്തിനെന്നും ഓര്മ്മപ്പെടുത്തല്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ഇന്ത്യാസഖ്യത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്ട്ടി. തങ്ങളുടെ ജനകീയ പ്രതിഷേധം പത്താം തീയതിയാണെന്നും അവര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഇതൊരു വിശാലമായ പ്രതിഷേധമായി കാണണമെന്നും ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഘടനയുടേത് അല്ലെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
എല്ലാവരും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും വിദ്യാര്ത്ഥി സംഘടനകളും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകരും സാധാരണക്കാരും ഇതില് പങ്കെടുക്കണം. തികച്ചും സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധമാകുമിതെന്നും സിജെപി കോ കണ്വീനര് സൗരവ് ദാസ് പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പെരുമാറുന്നുവെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്ന് സമാജ് വാദി പാര്ട്ടി അധ്യക്ഷന് അഖിലേഷ് യാദവ് ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങള് പുതുതല്ല. തെരഞ്ഞടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിജെപിക്കാര് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യന് പൗരന്മാര്. അവര് മാത്രം വോട്ട് ചെയ്താല് മതിയെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്. ബിജെപി പണവും അധികാരവും ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും അഖിലേഷ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഉത്തര്പ്രദേശിലും ബംഗാളിലും ബൂത്ത് പിടിത്തം നടക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിഷ്പക്ഷരല്ല. ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിര്ദ്ദേശത്തെയും അഖിലേഷ് വിമര്ശിച്ചു. ഇതും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.