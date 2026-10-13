ജന്തർ മന്തറിൽ സിജെപിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിഷേധം; അശുതോഷ് റാങ്ക, സൗരവ് ദാവ്, ഷിൻഡെ എന്നിവർ കസ്റ്റഡിയിൽ
Published : October 13, 2026 at 9:57 AM IST|
Updated : October 13, 2026 at 12:26 PM IST
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിജെപിയുടെയും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. ജന്തർ മന്തർ സമര വേദിയല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് സിജെപി നേതാക്കള് അപ്രതീക്ഷിതമായി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രവേശിച്ചു. പൊലീസ് ഇവരെ തടഞ്ഞു. അശുതോഷ് റാങ്ക, സൗരവ് ദാവ് എന്നിവരെ ഉള്പ്പെടെ മൂന്ന് നേതാക്കളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. അതേസമയം പ്രതിഷേധങ്ങളോടുള്ള പൊലീസ് നടപടിയെ വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ മാർച്ചിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' (CJP) നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ വലിയ സംഘർഷമാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നാലെ ഇന്ത്യ സഖ്യവും മാർച്ച് നടത്തുകയായിരുന്നു.
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ഡൽഹി പൊലീസിനെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി
സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ചെയ്ത അധികൃതർക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ ഹർജി സമർപിച്ചു.
ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വെച്ച് വിദ്യാർഥികൾ പീഡനത്തിനിരയായെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഹർജിയുമായി മറ്റൊരു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജിയുമായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷക ഇന്ദിര ജെയ്സിങും കോടതിയിലെത്തി. പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം ഈ ഹർജിയും ചേർത്ത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഹർജികളും ഒരുമിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സുപ്രീം കോടതി സമ്മതിച്ചു. വിഷയത്തിൻ്റെ അടിയന്തര സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് രജിസ്ട്രിയെ അറിയിച്ച ശേഷം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു.
സൗരവ് ദാസിനെയും സംഘത്തെയും ജാഫർപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി
സൗരവ് ദാസിനെയും സംഘത്തെയും ജാഫർപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. "ഞങ്ങളെ ജാഫർപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്," എന്ന് സൗരവ് ദാസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. മറ്റൊരു പോസ്റ്റിൽ, പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം "നമ്മുടെ മൗലികാവകാശമാണ്" എന്നും "ആർക്കും അത് റദ്ദാക്കാനാവില്ല" എന്നും ദാസ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ എസ്ഐആറിൻ്റെ ഭാഗമായി 20 ലക്ഷത്തോളം എൻട്രികള് പരിഹരിച്ചതായി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ
ഡൽഹിയിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഏകദേശം 33 ലക്ഷം എൻട്രികളിൽ 20 ലക്ഷത്തോളം കേസുകൾ, നിലവിൽ നടക്കുന്ന 'സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR) 2026-ൻ്റെ ഭാഗമായി പരിഹരിച്ചതായി ഡൽഹി ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ (CEO).
"ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ, 14,947 ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർ (BLOs), 902 അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർ (AEROs), 70 ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസർമാർ (EROs), 13 ജില്ലാ ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർമാർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്ന് അറിയിപ്പ്.
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Campaign by CEO, Delhi. No eligible voter to be left out of Electoral Roll” #sir2026 #sirdelhi @ECISVEEP https://t.co/P5l84t0gaV— CEO, Delhi Office (@CeodelhiOffice) October 13, 2026
പൊലീസ് മർദ്ദനത്തിനും 'നിയമവിരുദ്ധ' തടങ്കലിനുമെതിരെ അഭിഭാഷക സംഘടന സുപ്രീം കോടതിയിൽ
പൊലീസ് മർദ്ദനത്തിനും 'നിയമവിരുദ്ധ' തടങ്കലിനുമെതിരെ അഭിഭാഷക സംഘടന സുപ്രീം കോടതിയിൽ. 2026 ഒക്ടോബർ 10, 11 തീയതികളിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ ഡൽഹി പൊലീസ് മർദ്ദിക്കുകയും നിയമവിരുദ്ധമായി തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 'ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ' (LAFC) എന്ന സംഘടനയ്ക്കും അതിലെ നാല് അംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഭരണഘടനയുടെ 32-ാം അനുച്ഛേദം പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചതായി 'ലൈവ്ലോ' (LiveLaw) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസ് നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹർജിയിൽ ഗൗരവമായ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിഭാഷകർ, സ്ത്രീകൾ, പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, വഴിയാത്രക്കാർ എന്നിവർക്കെതിരായ മർദ്ദനം, അധിക്ഷേപം, നിയമവിരുദ്ധ തടങ്കൽ എന്നിവയാണ് ഹർജിയിലുള്ളത്.
നിയമസഹായവും വൈദ്യസഹായവും നിഷേധിക്കൽ, തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുത്തിയ വീഴ്ച, മൊബൈൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയെയും ഈ ഹർജി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനെതിരെ നാല് എഫ്ഐആറുകൾ
സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് 'ഇന്ത്യ' സഖ്യം നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനെത്തുടർന്ന് നാല് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി പൊലീസ്. കൊണാട്ട് പ്ലേസ്, തിലക് മാർഗ്, മന്ദിർ മാർഗ്, ബരാഖംബ എന്നീ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായാണ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിരിക്കുന്നത്.
ബിഎൻഎസ്എസ് (BNSS) നിയമത്തിലെ 163-ാം വകുപ്പ് ലംഘിച്ചതിനാണ് ഈ എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിലക് മാർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളും, മന്ദിർ മാർഗ്, ബരാഖംബ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഓരോ എഫ്ഐആർ വീതവുമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ, 'സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ' (SIR) നടപടിക്രമം എന്നിവയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്, 'ഇന്ത്യ' സഖ്യ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സിവിൽ സൊസൈറ്റി അംഗങ്ങളും ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന്, നേതാക്കളുടെ ഒരു സംഘം എസ്ഐആർ (SIR) നടപടിക്രമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംയുക്ത ഹർജിയുമായി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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Police Stop INDIA Bloc Leaders at Bhagwan Das Road Near NSD #DelhiPolice #INDIABloc #BhagwanDasRoad #NSD #OppositionProtest https://t.co/W9oAvlRExa— ETV Bharat (@ETVBharatEng) October 12, 2026
'കള്ളൻ' ഗ്യാനേഷ് കുമാർ നിലപാട് മാറ്റിയതിൻ്റെ കാരണമെന്ത്? തേജസ്വി യാദവ്
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചും, നേരത്തെയുള്ള ചട്ടങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും കമ്മീഷൻ എന്തുകൊണ്ട് തിരുത്തുന്നു എന്ന് രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (ആർജെഡി) നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. കമ്മീഷൻ്റെ നടപടികളെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
കമ്മീഷൻ നിലപാട് മാറ്റിയതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ യാദവ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തകർക്കാൻ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കൂട്ടുനിന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചു.
"ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്രിമത്വവും തട്ടിപ്പും കവർച്ചയും നടത്തിയത്? ഇപ്പോൾ ഭയം കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്മീഷൻ തങ്ങളുടെ മുൻകാല ചട്ടങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും തിരുത്തുന്നത്? മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായ 'കള്ളൻ' ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അന്ന് ശരിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത്? എന്നും തേജസ്വി യാദവ്.
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चुनाव आयोग ने किसके कहने पर चुनावों में धांधली की, बेईमानी की, डकैती की? अब चुनाव आयोग डर के मारे अपने पूर्व के उन्हीं नियमों और फैसलों को क्यों बदल रहा है? अगर मुख्य चुनाव आयुक्त चोर ज्ञानेश कुमार उस वक्त सही थे तो अब अपने फैसलों से पीछे क्यों हट रहे है? या तो वह तब सही थे या अब सही है? इन डकैतों ने चुनाव लूटे है। जनविश्वास का क़त्ल और लोकतंत्र की हत्या की है।— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 13, 2026
സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടി സിജെപി
ജന്തർ മന്തറിൽ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട്, സിജെപി (CJP) സഹ-സംഘാടകരായ സൗരവ് ദാസും അശുതോഷ് റാങ്കയും പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റിലെ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് കത്ത് നൽകി.
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CJP co-conveners Saurav Das and Ashutosh Ranka submit a letter to the Deputy Commissioner of Police, Parliament Street, seeking permission to hold a peaceful protest at Jantar Mantar. https://t.co/9kHMLrs13y— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രതിഷേധക്കാർ
കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി (സിജെപി) മുഖ്യ വക്താവ് സൗരവ് ദാസും ദേശീയ വക്താവ് അശുതോഷ് രങ്കയും ജന്തർ മന്തറിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തുന്നു. സ്ഥലത്ത് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം.
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#WATCH | Cockroach Janta Party (CJP) Chief Spokesperson Saurav Das and its National Spokesperson Ashutosh Ranka had arrived at Jantar Mantar. Both of them have been detained by the Delhi Police. (Video: Delhi Police) https://t.co/seS0edOCHA— ANI (@ANI) October 13, 2026
പിന്നീട് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പോലെ അടുത്ത തവണ മത്സരിക്കാമെന്ന് മോദിയോട് പറയാൻ കഴിയുമോ?
'കോൺഗ്രസ് കേരളം' സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കുള്ള 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനെക്കുറിച്ചും പ്രതികരിച്ച് സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ. ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുക എന്നത് കോടതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസും സുപ്രീം കോടതിയും അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ദീപ്കെ.
"കേരളം പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം, ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുക എന്നത് കോടതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസും സുപ്രീം കോടതിയും അടുത്തിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ അവർ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്? യാതൊരു നടപടിയും അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. വോട്ടുകൾ നീക്കം ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് ബംഗാളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അന്ന് അവർ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്നും പിന്നീട് വോട്ട് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. നരേന്ദ്ര മോദിയോടും സുപ്രീം കോടതി ഇതേ കാര്യം പറയുമോ?
അതായത്, ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കേണ്ടെന്നും അടുത്ത തവണ മത്സരിക്കാമെന്നും? അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വോട്ടർമാരോട് അവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഡൽഹിയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിന് ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു. അതൊരു വലിയതും സുപ്രധാനവുമായ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു. രാജ്യം മുഴുവൻ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള 'ഇന്ത്യ' സഖ്യം, ഒത്തുചേർന്ന് ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കുന്നത് വരെ രാജ്യത്തുടനീളം ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ തുടരും,''അഭിജീത് ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.
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VIDEO | Delhi: CJP founder Abhijeet Dipke on the Congress Keralam social media post and the INDIA bloc's protest march to the Supreme Court says, "I would not like to comment on that right now because both the CJI and the Supreme Court have recently said that law and order is not the responsibility of the court. What action have they taken against the Election Commission? They have taken no action at all. We saw what happened in Bengal after votes were deleted. What did they say? They said it was fine if people could not vote now; they could vote later. Will the Supreme Court tell Narendra Modi the same thing, that he should not contest the election this time and can contest the next time? If they cannot say that, then on what basis are they telling voters this? I extend my best wishes to the INDIA bloc for yesterday's protest in Delhi. It was a very large and important protest. It is necessary for the entire country to unite and hold such protests, especially the INDIA bloc, as it is in the Opposition. Such protests will continue across the country until Gyanesh Kumar resigns. We hope that this happens." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
"പ്രതിഷേധത്തെ അസാധുവാക്കാനാവില്ല" എക്സ് പോസ്റ്റിൽ മോദിയെ ടാഗ് ചെയ്ത് ദീപ്കെ
'പ്രതിഷേധത്തെ അസാധുവാക്കാനാവില്ല': ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് രഹസ്യമായി കടന്നുകയറി നേതാക്കൾ. ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഡൽഹി പോലീസ് 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' (CJP) നേതാക്കളായ സൗരവ് ദാസ്, അശുതോഷ് രങ്ക എന്നിവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ചില അംഗങ്ങളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ എക്സിൽ കുറിച്ചു. "ഡൽഹി പൊലീസ് പിടികൂടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, ത്രിവർണ്ണ പതാകയേന്തിയ 'കോക്രോച്ചുകൾ' ഇന്ന് പുലർച്ചെ ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് രഹസ്യമായി കടന്നുകയറി," ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.
രങ്ക, ദാസ്, ഷിൻഡെ എന്നിവരെയും മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, "പ്രതിഷേധത്തെ അസാധുവാക്കാനാവില്ല" എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിജെപി അംഗങ്ങൾ ഗേറ്റ് ചാടിക്കടന്ന് ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും "ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്" എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതും കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയും ദിപ്കെ പങ്കുവെച്ചു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓടിയെത്തി അവരെ പിടികൂടുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം.
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Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരായ ഹർജിയിൽ 14 പിഴവുകൾ
വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ ഇന്ത്യാ മുന്നണി നേതാക്കൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പിഴവുകൾ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റ് പത്ത് നേതാക്കളും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രി പതിനാല് പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഈ അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് രജിസ്ട്രി വ്യക്തമാക്കി.
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#WATCH | Delhi: INDIA bloc leaders, including RJD leader Tejashwi Yadav, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, Telangana CM Revanth Reddy and others protest against CEC Gyanesh Kumar https://t.co/09oiqkOX6g— ANI (@ANI) October 12, 2026
മിന്നൽ സമരം; അശുതോഷ് റാങ്ക, സൗരവ് ദാവ് എന്നിവർ കസ്റ്റഡിയിൽ
ജന്തർ മന്തർ സമര വേദിയല്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സിജെപി നേതാക്കള് അപ്രതീക്ഷിതമായി ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രവേശിച്ചു. പൊലീസ് ഇവരെ തടഞ്ഞു. അശുതോഷ് റാങ്ക, സൗരവ് ദാവ് എന്നിവരെ ഉള്പ്പെടെ മൂന്ന് നേതാക്കളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
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Not trying, we entered Jantar Mantar 😎 https://t.co/ppF7vKT6Pj— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 13, 2026