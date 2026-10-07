ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യം: രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് വൻ സംഘർഷം, എംപിമാരും പൊലീസും നേർക്കുനേർ
ഡൽഹി: ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ തിരിച്ച പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെ തടഞ്ഞ് പൊലീസ്. ജൻപഥിൽ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം. സ്ഥലത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് പോകാൻ തയാറായ എംപിമാരുടെ ബസ് നിലവിൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മല്ലികാർജുൻ ഗാർഗെയുടെ ക്ഷണ പ്രകാരം എത്തിയ പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരെയാണ് പൊലീസ് തടഞ്ഞത്. ബസ് തടഞ്ഞതോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയടക്കം പ്രവർത്തകർ ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി.
നിലവിൽ എംപിമാർ നടന്ന് നീങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ വലിയ സംഘർഷമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നാടകീയ നീക്കങ്ങള്. നിലവിൽ ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പൊലീസ് കേന്ദ്ര സേനയുടെ സഹായവും തേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തകരെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. വോട്ട് ചോരി മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി പ്രവർത്തകരും ഇരിഞ്ച് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നടത്തിയ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്.
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രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു
ജന്തർ മന്തറിന് സമീപം ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു. പൊലീസ് തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചെന്നും പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞെന്നും 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യത്തിലെ എംപിമാർ ആരോപിച്ചു.
നിലത്ത് കിടന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി
നിലത്ത് കിടന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ പൊലീസ്. മറ്റ് എംപിമാർ സ്ഥലത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധം തീർക്കുകയാണ്.
എംപിമാരും പൊലീസും നേർക്കുനേർ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നീക്കം
നിലവിൽ എംപിമാർ നടന്ന് നീങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ വലിയ സംഘർഷമുണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നാടകീയ നീക്കങ്ങള്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തൂക്കിയെടുത്ത് വാനിലേക്ക് കയറ്റി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ