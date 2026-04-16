മണ്ഡല പുനർനിർണയമടക്കമുള്ള ബില്ലുകള് ലോക്സഭയില് അവതരിപ്പിച്ചു; ചർച്ച ഒന്നിച്ചുവേണമെന്ന് സർക്കാർ, എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷം
Published : April 16, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : April 16, 2026 at 1:41 PM IST
ലോക്സഭയിലും നിയമസഭകളിലും വനിതകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ബില്ലും മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലും ഇന്ന് പാർലമെന്റില്. 2029ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വനിത സംവരണം നടപ്പാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർണായക ബില്ലുകൾ സഭയിലെത്തിക്കുന്നത്. വനിതാ സംവരണ ബില് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലില് പ്രതിപക്ഷം അസ്വസ്ഥരാണ്. നിലവിലുള്ള സീറ്റുകള്ക്ക് പകരം 2011 സെന്സസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി മണ്ഡല പുനര് നിര്ണയം നടത്തിയാല് ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള 24 ശതമാനം പ്രാതിനിധ്യം വീണ്ടും ഇടിഞ്ഞ് 20 ശതമാനത്തിലെത്തുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തിപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് പാര്ലമെന്റില് ഇന്ന് ബില് പരിഗണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബല്ലില് കടുത്ത എതിർപ്പാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. കേരളം അടക്കമുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് ശക്തമായ എതിർപ്പ് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രസ്തുത നീക്കത്തില് നിന്ന് കേന്ദ്രം പിൻമാറണമെന്ന് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടില് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ഉന്നത സർക്കാർ സ്രോതസുകളും മന്ത്രിമാരും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മൊത്തം ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ 50% വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. സഭയുടെ എണ്ണം 543 ൽ നിന്ന് ഏകദേശം 815-850 ആയി വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, 50% വർധനവ് ഫോർമുല കരട് ബില്ലിൽ തന്നെ വ്യക്തമായി ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ലോക്സഭ വികസിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ സ്രോതസുകൾ നിർദേശിക്കുന്നതാണ് നിർദിഷ്ട 50% വർധനവ്, ഇത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ആനുപാതികമായി സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കും. ഇതിന് കീഴിൽ, ജനസംഖ്യാ വളർച്ച മന്ദഗതിയിലാണെങ്കിലും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തമിഴ്നാട്: 39 സീറ്റുകൾ 58-59 ആയി വർധിച്ചേക്കാം. കേരളം: 20 സീറ്റുകൾ 30 ആയി വർധിച്ചേക്കാം. ആന്ധ്രപ്രദേശ്: 25 സീറ്റുകൾ 33-37 ആയി വർധിച്ചേക്കാം. തെലങ്കാന: 17 സീറ്റുകൾ 24-25 ആയി ഉയരാം. കർണാടക: 28 സീറ്റുകൾ 41-42 ആയി ഉയരാം. സാധ്യതയുള്ള സീറ്റ് വർധനവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു.
ബില്ലിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ
വനിതാ സംവരണ ബില്ലിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് നടക്കും. ബില്ലിൽ 12 മണിക്കൂർ ചർച്ച നടത്തും. അതേസമയം ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം വിമർശനം ഉന്നയിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സ്റ്റാലിൻ
കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ. പോരാട്ടം രാഹുൽ നയിക്കണമെന്ന് സ്റ്റാലിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡിഎകെയുടെ പൂർണ പിന്തുണ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
അന്ന് സംവരണ ബില്ലിനെതിരെ ബിജെപി വോട്ട് ചെയ്തു -കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എഫ് എച്ച് ജക്കപ്പനവർ
"നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ 3 ദിവസത്തെ പ്രത്യേക സമ്മേളനം വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾ ഇതിനകം അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോണിയ ഗാന്ധി യുപിഎ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ആ സമയത്ത്, ബിജെപി ആ ബില്ലിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തു. അതിനാല് ഈ വിഷയത്തില് ആർഎസ്എസിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും പ്രതിബദ്ധതയെ നാം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്" -കർണാടക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എഫ് എച്ച് ജക്കപ്പനവർ പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ അധ്യായം -ബിജെപി എംപി ധരംശില ഗുപ്ത
"നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധിനിയം 2026 വെറുമൊരു ബില്ലല്ല, മറിച്ച് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുവർണ അധ്യായമാണ്. രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾ ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. 2010 ൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ 33% സംവരണം നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സ്ത്രീകൾക്ക് ബഹുമാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും അവരെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സ്ത്രീകൾക്ക് ആകാശം തൊടാൻ ചിറകുകൾ നൽകുന്നു" -ബിജെപി എംപി ധരംശില ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് സുപ്രധാന ബില്ലുകളായ വനിതാ സംവരണ ബിൽ 2026, ഡീലിമിറ്റേഷൻ ബിൽ 2026, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നിയമങ്ങൾ (ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026 എന്നിവ ലോക്സഭയില് അവതരിപ്പിച്ചു. മൂന്ന് ബില്ലിലും ഒന്നിച്ച് ചർച്ച വേണമെന്ന് സർക്കാർ. കെസി വോണുഗോപാല് ഈ ആവശ്യത്തെ എതിർത്തു. രണ്ട് ബില്ലില് ചർച്ച ഒന്നിച്ച് നടത്താമെന്നും ഒരു ബില് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില് ആയതിനാല് ഒന്നിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനാകില്ല എന്നും വേണുഗോപാല്.
വനിതാ സംവരണ ബില് ലോക്സഭയില് അവതരിപ്പിച്ചു. ബില് അവതരിപ്പിച്ചത് കേന്ദ്രമന്ത്രി അർജുൻ റാം മോഘ്വാള്. ബില്ലില് ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. ബില്ലിന്റെ അനുമതി സംബന്ധിച്ച് നാളെ നാലുമണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ്.
വനിതാ സംവരണ ബില് ലോക്സഭയില് അതരിപ്പിക്കും. അവതരണാനുമതി നേടിയത് വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ.
ഇലക്ട്രോണിക് സ്ക്രീനിലെ വോട്ടിങ്ങില് പല എംപിമാരും രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ട് എണ്ണത്തില് വന്നില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് സഭയില് സ്ലിപ്പ് നല്കി വോട്ടെടുപ്പ്. ഇതില് അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തത് 251 പേരും എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തത് 185 പേരും ആണ്.
ബില് അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടി നടന്ന വോട്ടെടുപ്പില് ആകെ 333 എംപിമാർ വോട്ട് ചെയ്തു. അനുകൂലിച്ച് 207 പേരും പ്രതികൂലിച്ച് 126 പേരും ആണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ ബില്ലിന് സഭയില് അവതരണാനുമതി.
ബില് അവതരിപ്പിക്കാൻ വോട്ടെടുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം. സഭയില് വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചു.
ബില് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് കെ രാധകൃഷ്ണൻ എംപി. സാൻവിച്ച് ബില് എന്ന് ഡിഎംകെയുടെ പരിഹാസം.
ബില്ലുകളുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് എംപി കെ.സി വേണുഗോപാലിന് കഴിയില്ലെന്നും ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ സാങ്കേതിക എതിർപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ.
ബില്ലിനെ ശക്തമായി എതിർത്ത് അഖിലേഷ് യാദവ്. മുസ്ലിം വനിതകള്ക്ക് സംവരണം വേണമെന്ന് അഖിലേഷ്. മതത്തിന്റെ പേരില് സംവരണം ഇല്ലെന്ന് അമിത് ഷാ
ലോക്സഭയില് വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന്റെ കാലതാസമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കേന്ദ്രത്തെ എതിർത്ത് കോണ്ഗ്രസ് എംപി കെസി വേണുഗോപാല്. രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറല് ഘടന തകർക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം. എന്തുകൊണ്ട് 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് പ്രസ്തുത ബില് അവതരിപ്പിച്ചില്ല എന്നും കെസി വേണുഗോപാല്. ബില് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയെന്ന് അദ്ദേഹം. 2029 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ബിജെപി ഭയക്കുന്നു എന്നും അതിനാല് ഈ ബില്ലുകള് ഇപ്പോള് അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നും വേണുഗോപാല് ആരോപിച്ചു. ബില് പിൻവലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം.
സഭയില് നടപടിക്രമങ്ങള് ആരംഭിച്ചു. ബില്ലുകള് ലോക് സഭയില്. മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിപക്ഷം.
അഭിമാനകരവും ചരിത്രപരവുമായ ചുവടുവപ്പ് - പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരണ് രിജിജു
വനിതാ സംവരണ ബില്, മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില് എന്നിവ അഭിമാനകരവും ചരിത്രപരവുമായ ചുവടുവപ്പെന്ന് കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി കിരണ് രിജിജു. 'സ്ത്രീകൾക്ക് 33% സംവരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഈ ബിൽ, വളരെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന ഒന്നാണ്. എല്ലാ പാർട്ടികളും ഇതിനെ പൂർണഹൃദയത്തോടെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും അതിർത്തി നിർണയത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കരുതെ'ന്നും കിരണ് റിജിജു പറഞ്ഞു.
'ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ ഘടനയെ തകർക്കും' -കെസി വേണുഗോപാല്
അതിർത്തി നിർണയ ഭേദഗതിയി മൂലം തെക്കൻ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം വൻതോതില് കുറയുമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് എംപി കെസി വേണുഗോപാല്. 'ദലിത്, ആദിവാസി, ഒബിസി സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം നിഷേധിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ ഘടനയെ തകർക്കാൻ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതുമായ ഒരു ദേശവിരുദ്ധ നടപടിയാണ് അതിർത്തി നിർണയ ഭേദഗതി. തെക്കൻ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം ഇതിലൂടെ വൻതോതിൽ കുറയും, ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ജനാധിപത്യത്തിന് വിനാശകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.' -കെസി വേണുഗോപാല് പറഞ്ഞു.
വനിതാ സംവരണ ബില്ലില് എതിർപ്പില്ല, പക്ഷേ മണ്ഡല പുനർനിർണയം എതിർക്കും - മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ
വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായും മണ്ഡല നിർണയ ബില്ലിലെ എതിർക്കുന്നതായും കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. 'വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, പക്ഷേ സർക്കാർ അത് കൊണ്ടുവന്ന രീതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ്. 2010 ലും 2023 ൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏകകണ്ഠമായി പാസാക്കിയപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വനിതാ സംവരണത്തെ നിരന്തരം പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അതിർത്തി നിർണയത്തിൽ സർക്കാർ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയാണ്. ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്' -ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ബിജെപിയുടെ പദ്ധതി: മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലില് രാഹുല് ഗാന്ധി
മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിനെ എതിർത്ത് ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ബിജെപിയുടെ പദ്ധതി എന്നാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി ബില്ലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. '2029 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ലാ ലോക്സഭാ സീറ്റുകളും തങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം. നിർദിഷ്ട ബില്ലുകൾ ഡീലിമിറ്റേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. സർക്കാർ തന്നെ നിയമിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മിഷന് പൂർണ അധികാരം ഈ ബില് നൽകും.' -രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കം: പിണറായി വിജയൻ
മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലില് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് പിണറായി വിജയൻ. പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബില്ലും 2011 ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി മുന്നോട്ടുവക്കുന്ന അതിലെ നിർദേശങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെയും തുല്യനീതിയേയും സാരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം. പ്രതികരണം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്.
ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് കത്തിച്ച് സ്റ്റാലിൻ, തമിഴ്നാട്ടില് കടുത്ത പ്രതിഷേധം
മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ തമിഴ്നാട്ടില് കടുത്ത പ്രതിഷേധം. ഡിഎംകെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ തുടക്കം കുറിച്ചു. ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് കത്തിച്ചും പ്രതിഷേധം.