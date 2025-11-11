ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാർ ഓടിച്ചിരുന്നതായി സംശയിക്കുന്നയാളുടെ മാതാവിനെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കായി പൊലീസ് കൊണ്ടുപോയി. "സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഭാഗങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനായി ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാൻ സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാളുടെ അമ്മയെ പരിശോധിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി," ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഡോ. ഉമർ നബി ആയിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. പുൽവാമയിലെ കോയിൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളാണ് ഇദ്ദേഹം. പ്രതിയാണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാളുടെ ഉമര് നബിയുടെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അവരുടെ മാതാവിനൊപ്പം ആശുപത്രിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിര്ണായകമായി ഡിഎൻഎ ഫലം ഉടൻ പുറത്തുവരും.