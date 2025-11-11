ETV Bharat / bharat

LIVE: ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനം; ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്‌ക്ക് ഉമറിന്‍റെ മാതാവ് ആശുപത്രിയില്‍, നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ഉടൻ

DELHI BLAST UPDATES LIVE DELHI CAR BLAST ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനം കാര്‍ സ്‌ഫോടനം ചെങ്കോട്ട
Screengrab showing the suspected car and the occupant. ((Screengrab from CCTV footage shared by PTI))
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 11, 2025 at 11:14 AM IST

Updated : November 11, 2025 at 1:52 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ചെങ്കോട്ടയ്‌ക്ക് സമീപം ഇന്നലെയുണ്ടായ കാര്‍ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു. 9 പേരാണ് സ്‌ഫോടനത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സ്‌ഫോടനമുണ്ടായ കാര്‍ ഓടിച്ചിരുന്നത് പുല്‍വാമ സ്വദേശിയായ ഡോ. ഉമര്‍ മുഹമ്മദാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തല്‍. സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലഭിച്ച മൃതദേഹം ഇയാളുടേതാണെന്ന് സംശയം. ഇയാള്‍ക്ക് ഫരീദാബാദിലെ ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസ് വിലയിരുത്തല്‍. ഫരീദാബാദില്‍ നിന്നും സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഇയാളുടെ സുഹൃത്തിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. കേസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കവേ താനും അറസ്റ്റിലായേക്കാമെന്ന ഭയത്തിലാണ് സ്‌ഫോടനം നടത്തിയതെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ നിഗമനം. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

LIVE FEED

1:46 PM, 11 Nov 2025 (IST)

കാർ ഓടിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഉമറിൻ്റെ മാതാവിനെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിച്ചു

ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം പൊട്ടിത്തെറിച്ച കാർ ഓടിച്ചിരുന്നതായി സംശയിക്കുന്നയാളുടെ മാതാവിനെ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയ്ക്കായി പൊലീസ് കൊണ്ടുപോയി. "സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഭാഗങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനായി ഡിഎൻഎ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കാൻ സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാളുടെ അമ്മയെ പരിശോധിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി," ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

സ്ഫോടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഹ്യുണ്ടായ് ഐ20 കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് ഡോ. ഉമർ നബി ആയിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. പുൽവാമയിലെ കോയിൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളാണ് ഇദ്ദേഹം. പ്രതിയാണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാളുടെ ഉമര്‍ നബിയുടെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ അവരുടെ മാതാവിനൊപ്പം ആശുപത്രിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിര്‍ണായകമായി ഡിഎൻഎ ഫലം ഉടൻ പുറത്തുവരും.

1:15 PM, 11 Nov 2025 (IST)

അമിത് ഷായെ വിമർശിച്ച് മഹുവ മൊയ്ത്ര

ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര. "ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടത് മുഴുവൻ സമയ വിദ്വേഷ പ്രചാരണ മന്ത്രിയല്ല, കഴിവുള്ള ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ്. നമ്മുടെ അതിർത്തികളെയും നഗരങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മന്ത്രിയുടെ കടമയല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇത്ര പരാജയമാകുന്നതെന്നും എംപി ചോദിച്ചു.

1:06 PM, 11 Nov 2025 (IST)

കേരളത്തിലും ജാഗ്രത

ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിേലക്ക് അന്വേഷണം വ്യാപിച്ചു. കേരളത്തില്‍ ജാഗ്രത. വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ കനത്ത സുരക്ഷ.

12:49 PM, 11 Nov 2025 (IST)

അന്വേഷണം എന്‍ഐഎ ഏറ്റെടുക്കും

ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടന കേസ് അന്വേഷണം എന്‍ഐഎ ഏറ്റെടുക്കും.

12:25 PM, 11 Nov 2025 (IST)

അടിയന്തര യോഗം തുടരുന്നു

കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്‌ ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അടിയന്തര യോഗം തുടരുന്നു

12:22 PM, 11 Nov 2025 (IST)

പ്രതികരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

ഇരകള്‍ക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സ്‌ഫോടനം ഉള്ളുലച്ചൂവെന്നും അദ്ദേഹം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഭൂട്ടാന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ

11:55 AM, 11 Nov 2025 (IST)

മരിച്ചവരില്‍ മൂന്ന് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

സ്ഫോടനത്തില്‍ മരിച്ചവരില്‍ മൂന്ന് പേരെയാണ് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ അമ്രോഹയില്‍ നിന്നുള്ള വ്യാപാരി ലോകേഷ്‌ അഗര്‍വാള്‍, ഡല്‍ഹിയിലെ ശ്രീനിവാസ്‌പുരി സ്വദേശി അമര്‍ കട്ടാരിയ എന്നിവരെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. സംഭവത്തില്‍ 20 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 18 പുരുഷന്മാര്‍ക്കും രണ്ട് സ്‌ത്രീകള്‍ക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഹർഷുൽ (28), ശിവ ജയ്‌സ്വാൾ (32), സമീർ (26), ജോഗീന്ദർ (28), ഭവാനി സഹങ്കർ സഹ്മ്ര (30), വിനയ് പഥക് (50), പപ്പു (53), വിനോദ് (55), ശിവം ഝാ (21), അമൻ (26), മൊഹദ് സാഹ് (26), മൊഹദ് 35 ഫാറൂഖ് (55), തിലക് രാജ് (45), മുഹമ്മദ് സഫ്വാൻ (28), മുഹമ്മദ് ദൗദ് (31), കിഷോരി (42), ആസാദ് (34) എന്നിവരാണ് പരിക്കേറ്റവരില്‍ 18 പേര്‍.

11:49 AM, 11 Nov 2025 (IST)

ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

'ഭീരുത്വപരമായ സംഭവം' ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിലെ ഇരകൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

11:47 AM, 11 Nov 2025 (IST)

മരണ സംഖ്യ ഉയര്‍ന്നു

സ്‌ഫോടനത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 12 ആയി.

11:44 AM, 11 Nov 2025 (IST)

കുറ്റക്കാരെ വെറുതെ വിടില്ല

കുറ്റക്കാരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്. ദുരന്തത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെ അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം.

11:31 AM, 11 Nov 2025 (IST)

ഉമറിന്‍റെ കുടുംബം കസ്റ്റഡിയില്‍

പുല്‍വാമ സ്വദേശിയായ ഡോ. ഉമര്‍ മുഹമ്മദിന്‍റെ അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും കസ്റ്റഡിയില്‍.

സിസിടിവി ദൃശ്യം. (PTI)

11:27 AM, 11 Nov 2025 (IST)

മെട്രോ സ്റ്റേഷന്‍ അടച്ചു:

ചെങ്കോട്ടയ്‌ക്ക് സമീപമുള്ള ലാൽ ഖില മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ അടച്ചു. മറ്റ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ സാധാരണത്തേത് പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡിഎംആര്‍സി (ഡല്‍ഹി മെട്രോ റെയില്‍ കോര്‍പറേഷന്‍) എക്‌സിലൂടെ അറിയിച്ചു.

11:22 AM, 11 Nov 2025 (IST)

സ്‌നിഫര്‍ ഡോഗുകളും സ്ഥലത്ത്

സ്‌ഫോടന സ്ഥലത്ത് കൂടുതല്‍ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചു. സ്‌നിഫര്‍ ഡോഗുകളെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പരിശോധന തുടരുന്നു.

Visuals From Spot (ANI)

11:16 AM, 11 Nov 2025 (IST)

സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ച് ഫോറന്‍സിക്

ഫോറന്‍സിക് സയന്‍സ് ലാബ് സംഘം സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തി സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചു. ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് അധികം അകലെയല്ലാത്ത ഗൗരീ ശങ്കര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലും സംഘം പരിശോധന നടത്തി. നേരിയ വ്യത്യാസത്തിനാണ് 800 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്‌ഠയുള്ള ഗൗരീ ശങ്കര്‍ ക്ഷേത്രം സ്ഫോടനത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

Last Updated : November 11, 2025 at 1:52 PM IST

DELHI BLAST UPDATES LIVE
DELHI CAR BLAST
ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനം
കാര്‍ സ്‌ഫോടനം ചെങ്കോട്ട
DELHI BLAST UPDATES

