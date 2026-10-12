പ്രതിഷേധം മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക്: നിയന്ത്രണങ്ങളെ വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഇന്ത്യ ബ്ലോക്ക് ഇന്ന് തെരുവിൽ, ജന്തർ മന്തർ ഇനി സമരവേദിയല്ല
Published : October 12, 2026 at 12:29 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 2:51 PM IST
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം മൂന്നാം ദിനത്തിലേക്ക്. സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ യുവാക്കളോടും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോടും സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളോടും ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷേധങ്ങളോടുള്ള പൊലീസ് നടപടിയെ വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തുടനീളം വൻ പോലീസ് വിന്യാസം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നീക്കം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ 'കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി' (CJP) നടത്തിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ വലിയ സംഘർഷമാണ് ഉണ്ടായത്.
അതേസമയം ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിൻ്റെ നിവേദനം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്. ഭരണഘടനാപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഭരണപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ സാധ്യമല്ലെന്നും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നിവേദനം നൽകാനും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വിസമ്മതിച്ചത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പ്രതിനിധി സംഘത്തെ ഭരണപരമായ തലത്തിൽ കാണാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും, ഹർജികൾ കേട്ട് വിധി പറയുക എന്നതാണ് കോടതിയുടെ ചുമതലയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിന്യായ പീഠം എന്ന നിലയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വാതിലുകൾ എല്ലാവർക്കുമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, ഓരോ പൗരൻ്റെയും മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കോടതി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഇതൊരു ശക്തിപ്രകടനമല്ല, മറിച്ച് രാജ്യം മുഴുവൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യമാണെന്ന് എംപി ധർമേന്ദ്ര യാദവ്
ഇതൊരു ശക്തിപ്രകടനമല്ല, മറിച്ച് രാജ്യം മുഴുവൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യമാണെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി എംപി ധർമേന്ദ്ര യാദവ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തുടനീളം ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നിവേദനം നൽകാനും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം തീരുമാനിച്ചതിന് പിന്നാലെ വലിയ ജനത്തിരക്കാണ് സ്ഥലത്ത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിക്കെതിരായ ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭം; കെസി വേണുഗോപാൽ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരായ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി, പ്രതിപക്ഷ 'ഇന്ത്യ' (INDIA) സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കളും എംപിമാരും ഡൽഹിയിലെ കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ നിന്ന് വമ്പൻ പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തുകയാണ്. കനത്ത പൊലീസ് വിന്യാസത്തിനിടയിലും നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കിടയിലും നടന്ന ഈ റാലിയെ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിക്കെതിരായ "ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭം" എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെസി വേണുഗോപാൽ വിശേഷിപ്പിച്ചു. തെരുവിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജന്തർ മന്തറിനെ പ്രതിഷേധ വേദിയെന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി, പകരം രാംലീല മൈതാനം, ബുരാരി മൈതാനം, സിബിഡി (CBD) മൈതാനം എന്നിവ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡൽഹി ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രതിഷേധം.
ഇന്ത്യ ബ്ലോക്ക് ഇന്ന് തെരുവിൽ; തടഞ്ഞ് പൊലീസ്
മുതിർന്ന നേതാക്കള് ഉള്പ്പെടെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് മാർച്ചുമായി ഇന്ത്യ ബ്ലോക്ക്. ഇന്ത്യ സഖ്യ എംപിമാർ ബസിലുണ്ട്. നേതാക്കള് മൂന്ന് ബസുകളിലായാണ് സഖ്യം യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. രാഹുൽ, ഖാർഗെ, പ്രിയങ്ക എന്നിവരും ബസിലുണ്ട്. നേതാക്കള് കൊണാട്ട് പ്ലേസിലേക്ക് സംഘടിക്കാനാണ് പദ്ധതി.
ജന്തർ മന്തർ ഇനി സമരവേദിയല്ല; പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കി
സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ ശുപാർശയെത്തുടർന്ന്, ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിനെ പ്രതിഷേധ വേദിയെന്ന പദവിയിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഒഴിവാക്കി. രാംലീല മൈതാനം, ബുരാരി മൈതാനം, കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ സിബിഡി (CBD) മൈതാനം എന്നിവയാണ് പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ അംഗീകൃത വേദികളായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലങ്ങൾക്കായി വിശദവും പരിഷ്കരിച്ചതുമായ പ്രവർത്തന മാർഗരേഖകൾ (SOPs) പൊലീസ് പ്രത്യേകം പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അനുരാഗ് കുമാർ അറിയിച്ചു. തലസ്ഥാനത്തെ പ്രതിഷേധ വേദികളെ സംബന്ധിച്ച മുൻപുള്ള ഉത്തരവിൽ ഭാഗികമായ മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ് ഈ നടപടി.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി രേണുക ചൗധരി.
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി രേണുക ചൗധരി.
"അവർക്കുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോരാടും, അവരെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, അവരുടെ ശബ്ദം ഇവിടെ കേൾക്കണം. ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഈ അടിച്ചമർത്തൽ നടപടികളും ഞങ്ങളെ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും ഭരണഘടനാപരമായ എല്ലാ തത്വങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ്'' എന്നും എംപി രേണുക ചൗധരി പറഞ്ഞു.
സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധികളെപ്പോലും അവഗണിച്ച് സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അനാദരവാണിത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകൾ നിലനിൽക്കെത്തന്നെ അവർ അത് ലംഘിക്കുകയും ഞങ്ങളെ രാജ്യ ദ്രോഹികളായി മുദ്രകുത്തുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എസ്ഐആറിനെക്കുറിച്ചാണ്, എന്നാൽ അവർ ഫയൽ ചെയ്തത് 'എഫ്ഐആർ' ആണ് എന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
സിഇസിക്ക് (CEC) എതിരായ പ്രതിഷേധത്തെ 'ശിവ താണ്ഡവ'മെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (CEC) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ 'ഇന്ത്യ' സഖ്യം നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെ 'ശിവ താണ്ഡവ'ത്തോടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉപമിച്ചത്. ഈ സമരത്തിന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പദ്ധതിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സുപ്രീം കോടതിയിലേക്കുള്ള പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി സംസാരിക്കവെ, "ഈ താണ്ഡവം തുടരുകയാണ്... ആർക്കും ഇതിൽ പങ്കുചേരാം," എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധക്കാരോടും ആർഎസ്എസ് (RSS) അംഗങ്ങളോടും സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനത്തിലെ വിവേചനത്തെച്ചൊല്ലി സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും രാഹുൽ അവകാശപ്പെട്ടു.
സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകുമെന്ന് 'ഇന്ത്യ' സഖ്യം
ഹർജി സമർപ്പിക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (CJI) നിർദ്ദേശിച്ചതായും, ഇതിനായി 'ഇന്ത്യ' സഖ്യത്തിലെ നേതാക്കൾ ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെപ്പോലൊരു 'കള്ളനെ' (chor) അവർ എന്തിനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്?" എന്നും രാഹുൽ ചോദിച്ചു. നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള ദൃഢനിശ്ചയമാണിതെന്നും രാഹുൽ. ഇന്ത്യ ബ്ലോക്കിൻ്റെ നിവേദനം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഭരണഘടനാപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഭരണപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ സാധ്യമല്ലെന്നും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെയാണ് ഹർജിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി
പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി. "ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തിയും വിദ്യാർഥികൾ, യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണയോടെ ഈ വിഷയം അതീവ ഗൗരവത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു...'' എന്ന് എംഎ ബേബി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ.
തെരുവുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർവ്വകലാശാലകളിലും നടക്കുന്ന ഈ സമരത്തിനൊപ്പം നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഡൽഹി ഒരു യുദ്ധക്കളമായി മാറിയ കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യം കോടതിയെ സമീപിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സിപിഐ(എം) ആയിരുന്നു. വിയോജിപ്പുകളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഭരണകൂടം ഡൽഹി നഗരം മുഴുവൻ അടച്ചിടാൻ പാടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലപാടിനെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാത്രമേ ഏർപ്പെടുത്താവൂ എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിൽ പരിക്കറ്റ വിദ്യാർഥികളുമായാണ് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയത്.
ഭരണഘടന ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഭരണഘടന ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. "ഭരണഘടന ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു... ഈ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഒറ്റ ദിവസത്തേക്കുള്ളതല്ല, അത് തുടരും... ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു കള്ളനെ സംരക്ഷിക്കുകയും പൊലീസിനെ വച്ച് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് പൊലീസുകാർ പോലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്..." എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
200ഓളെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി
സർക്കാരിലെ 200ഓളെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി. സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ സഖ്യം നടത്താനിരുന്ന മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ്, "നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിലെ 200 ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്" എന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞത്.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ തലസ്ഥാനത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ വിമർശിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഡൽഹിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി.
"കഴിഞ്ഞ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങളായി ഡൽഹിയിൽ ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരി ഒരു ജയിലായി മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. ആളുകളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയാണ്," രാഹുൽ പറഞ്ഞു.