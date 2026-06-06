ETV Bharat / bharat

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് 'പാറ്റകളുടെ' പടയോട്ടം; അഭിജിത്ത് ദീപ്‌കെ എത്തി, കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വേറിട്ട സമരവുമായി സിജെപിയുടെ ആദ്യ പ്രതിഷേധം!

COCKROACH JANTA PARTY CJP JANTAR MANTAR PROTEST ABHIJEET DIPKE DELHI POLICE
Cockroach Janta Party protest at Jantar Mantar Live Updates (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 6, 2026 at 7:44 AM IST

|

Updated : June 6, 2026 at 9:16 AM IST

Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനം ഇന്ന് ഒരു ചരിത്ര നിമിഷത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. നീറ്റ്, സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച്, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വൻ പ്രക്ഷോഭം ഇന്ന് ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദറിൽ അരങ്ങേറുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയ ഒരു കൊച്ചു തമാശ, ഇന്ന് രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും വലിയൊരു വിപ്ലവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാനായി സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ ഡൽഹിയിൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അനുയായികളോട് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വരരുതെന്ന് അദ്ദേഹം മുൻകൂട്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും വലിയ സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് വിമാനത്താവളത്തിലും ജന്തർ മന്ദറിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഈ സമരത്തിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം പ്രകാശ് രാജ്, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക് എന്നിവർ സമരത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എസ്എഫ്ഐയും സമരത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കുചേരുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. "പൂക്കളും പുസ്തകങ്ങളുമായി വരൂ" എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് സമാധനപരമായാണ് സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധം.

LIVE FEED

9:10 AM, 6 Jun 2026 (IST)

സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ ഡൽഹിയിലെത്തി

കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിലെത്തി. ജന്തർ മന്തറിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയത്. സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ അനുയായികളും അച്ചടക്കം പാലിക്കണമെന്നും പ്രതിഷേധം പൂർണ്ണമായും സമാധാനപരമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

8:56 AM, 6 Jun 2026 (IST)

പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകൾ ആരോപിച്ച് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ അനുമതി തേടി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ന്യൂഡൽഹിയിലെ പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാവൽ നിൽക്കുന്നു

COCKROACH JANTA PARTY CJP JANTAR MANTAR PROTEST ABHIJEET DIPKE DELHI POLICE
സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ (PTI)

8:54 AM, 6 Jun 2026 (IST)

തടിച്ചുകൂടി സിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം. ജന്തർ മന്തറിൽ സമരത്തിന് അനുമതി തേടി ഡിജിറ്റൽ കൂട്ടായ്മയായ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളും തടിച്ചുകൂടി

COCKROACH JANTA PARTY CJP JANTAR MANTAR PROTEST ABHIJEET DIPKE DELHI POLICE
പ്രതിഷേധിക്കാൻ സിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ (PTI)

8:43 AM, 6 Jun 2026 (IST)

ഡൽഹിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി പ്രതിഷേധം മുന്നില്‍കണ്ട് ഡൽഹിയിലുടനീളം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള അതിർത്തി കവാടങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പൊലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താനുമാണ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ കർശനമാക്കിയത്.

8:16 AM, 6 Jun 2026 (IST)

പ്രതിഷേധം സ്നേഹത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും നയിക്കണം', അഭിജിത്ത് ദീപ്‌കെ ഡല്‍ഹിയില്‍

ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന വലിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജിത്ത് ദീപ്‌കെ ഡല്‍ഹിയിലെത്തി.

"ഞങ്ങൾ സമരസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ജന്തർ മന്തറിൽ വെച്ച് നിങ്ങളെ ഏവരെയും കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. വരുമ്പോൾ ഒരു പുസ്തകവും നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയായ തിരംഗയും കൈയിൽ കരുതാൻ ആരും മറക്കരുത്! കരുണയുടെയും കൃതജ്ഞതയുടെയും പ്രതീകമായി ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പൂക്കൾ സമ്മാനിക്കുക. സ്നേഹത്തിലും സമാധാനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായി വേണം നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ!" അദ്ദേഹം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

8:08 AM, 6 Jun 2026 (IST)

'കേന്ദ്ര മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം'

ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അടിയന്തരമായി പുറത്താക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി വക്താക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം പൂർണമായും തകർന്നുവെന്നും കോടിക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണെന്നും എക്സിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ അവർ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് ആറ് വിദ്യാർഥികളാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. യാതൊരു കഴിവുമില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ ഉടൻ പുറത്താക്കി ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയാറാകണമെന്നും അവർ നിർദേശിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ പഴയപടിയാക്കുന്നതിനായി ജന്തർ മന്ദിറിൽ നാളെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും പാർട്ടി വക്താക്കൾ അറിയിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ ശബ്ദം ഇനി അവഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും രാജ്യത്തെയും ജനാധിപത്യത്തെയും തിരിച്ചുപിടിക്കാനുമാണ് ഒത്തുചേരുന്നത്. സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അഭിജീത് ഡിപ്കെയും മറ്റ് പ്രവർത്തകരും രാവിലെ എട്ടിന് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തും. എന്നാൽ അനുഭാവികൾ ആരും വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകരുതെന്നും ഇതിനുപകരം എല്ലാവരും നേരിട്ട് പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒത്തുകൂടണമെന്നും നേതാക്കൾ കർശനമായി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന നേതാക്കൾ പൊലീസിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷമായിരിക്കും തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക. നിയമപരമായ എല്ലാ പരിധികളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടുമാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് ജന്തർ മന്ദിറിലേക്ക് നീങ്ങുകയുള്ളൂ. നിയമലംഘനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ അവകാശമായ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രതിഷേധത്തിൽ യാതൊരുവിധ അക്രമസംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നും തികച്ചും സമാധാനപരമായിരിക്കണമെന്നും വക്താക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

7:35 AM, 6 Jun 2026 (IST)

കൈയില്‍ പൂക്കളും ദേശീയ പതാകയും, നിര്‍ദേശങ്ങളുമായി സിജെപി

ജന്തർ മന്തറിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കായി 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' എന്ന ഡിജിറ്റൽ കൂട്ടായ്മ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. "ജൂൺ 6, രാവിലെ 9 മണി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം കൂട്ടുകാരേ! ഈ ചെറിയ തമാശയെ ഒരു വിപ്ലവമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സമയമാണിത്. സമാധാനപരവും സ്നേഹനിറഞ്ഞതുമായ വിയോജിപ്പുകളോടെ ഡൽഹിയുടെ തെരുവുകൾ കീഴടക്കാൻ തയ്യാറാകൂ. എന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യരുത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ നമ്മളിലാണ്!" - സി.ജെ.പി തങ്ങളുടെ എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

അവർ പങ്കുവെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പറയുന്നതാണ്:

ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ:

  • ദേശീയ പതാകയും ഒരു പുസ്തകവും കൈയിൽ കരുതുക.
  • ചുറ്റും നടക്കുന്നതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക.
  • അക്രമം കാട്ടുന്ന സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.
  • സൺസ്‌ക്രീൻ പുരട്ടുക, തൊപ്പി ധരിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക.

ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ:

  • പരമാവധി ഒറ്റയ്ക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക (കൂട്ടമായ് വരിക).
  • പൂക്കൾ വലിച്ചെറിയരുത്, പകരം അവ സ്നേഹത്തോടെ സമ്മാനിക്കുക.
  • പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരുമായി തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കരുത്.
  • വിശപ്പോടെ പരിപാടിക്ക് വരരുത് (ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മാത്രം വരിക).
Last Updated : June 6, 2026 at 9:16 AM IST

TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY
CJP JANTAR MANTAR PROTEST
ABHIJEET DIPKE
DELHI POLICE
CJP PROTEST LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.