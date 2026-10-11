ജന്തർ മന്തറിലെ പൊലീസ് അതിക്രമം: ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ; 7,000-ത്തോളം പേർ തടങ്കലെന്ന് അഭിഭാഷകർ
Published : October 11, 2026 at 8:58 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 11:48 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. ഇന്ന് പത്ത് മണിക്ക് വീണ്ടും സമരം നടത്തുമെന്ന് സിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എവിടെ പൊലീസ് തടയുന്നുവോ അവിടെ സമരം നടത്താനാണ് ആഹ്വാനം. ഇതിനെ കേന്ദ്രസർക്കാർ എങ്ങനെ നേരിടും എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നാളെ ഇന്ത്യ സഖ്യം വൻ റാലി നടത്തുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ദില്ലിയിൽ കോക്റോച്ച് ജനത പാർട്ടി (സിജെപി) യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം അറിയിച്ച് മുംബൈയിലെ നടന്ന സിജെപി ഐക്യദാർഢ്യ സംഗമത്തിൽ കേസെടുത്ത് മുംബൈ പൊലീസ്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മുംബൈയിലെ ക്രാന്തി മൈതാനത്ത് നിശ്ചയിച്ച സിജെപി ഐക്യദാർഢ്യ സംഗമത്തിൽ തുഷാർ ഗാന്ധി, നടൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ തുടങ്ങി 12 പേർക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കണ്ടാലറിയാവുന്ന 350 പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ 600 പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ കൊച്ചുമകൻ കൂടിയായ തുഷാർ ഗാന്ധി, നടൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ, ശിവസേന (ഉദ്ധവ് താക്കറെ) എംഎൽഎ വരുൺ സർദേശായി അടക്കമുള്ളർ പൊലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു.
ഡല്ഹിയിലെ സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യാദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് തുഷാർ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'ഹം ഭാരത് കെ ലോഗ്' എന്ന സംഘടനയുടെ ആണ് ഐക്യദാർഢ്യ സംഗമം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. ക്രാന്തി മൈതാനത്തിലേക്ക് നീളുന്ന റോഡ് പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് അടച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ മൈതാനത്തിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചതോടെ പൊലീസ് ഇടപെടുകയും പ്രതിഷേധക്കാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കുകയുമായിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയിലായ പ്രതിഷേധക്കാർ, 'ജയ് ഭീം', 'ഇൻക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്' മുഴക്കുകയും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അന്ധേരി വെസ്റ്റിലെ ഡിഎൻ നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് തുഷാർ ഗാന്ധിയെ പൊലീസ് എത്തിച്ചത്. പൊലീസ് തടങ്കലിലാണെങ്കിലും പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടുപോകില്ലെന്ന് തുഷാർ ഗാന്ധി വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു. തനിക്ക് ഭയമില്ലെന്നും ചുറ്റം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും നടൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ കസ്റ്റഡിയിലാകും മുമ്പ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം ടാർഡിയോ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇമ്രാൻ ഖാനെ മാറ്റിയത്. തുഷാർ ഗാന്ധിയെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആദിത്യ താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന (ഉദ്ധവ് താക്കറെ) നേതാക്കൾ ഡിഎൻ നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു.
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ജന്തർ മന്തറിലെ പൊലീസ് അതിക്രമം: ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ; 7,000-ത്തോളം പേർ തടങ്കലെന്ന് അഭിഭാഷകർ
ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധ മേഖലയുടെ സുരക്ഷാ പരിധിക്കുള്ളില് വച്ച് അഭിഭാഷകർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും നേരെ പൊലീസ് അഴിച്ചുവിട്ട കടുത്ത അതിക്രമങ്ങളുടെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി സമർപ്പിച്ചു. പൊലീസ് നടത്തിയ ഈ അക്രമങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതി നേരിട്ട് പരിശോധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബാരിക്കേഡുകളും അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായ സഞ്ചാരം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കോടതി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നെയിം ബാഡ്ജുകൾ ധരിക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇന്നലെയും അക്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നും ഇതിന് ഉത്തരവാദികളായവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
തങ്ങളുടെ കക്ഷികൾക്ക് നിയമസഹായം നൽകാനെത്തിയ അഭിഭാഷകരെപ്പോലും പൊലീസ് തടയുകയാണെന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സഞ്ജയ് ഹെഗ്ഡെ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമാധാനപരമായി നടന്നുപോവുകയായിരുന്ന തങ്ങളെ നെയിം ബാഡ്ജ് ധരിക്കാത്ത പൊലീസുകാർ ബലംപ്രയോഗിച്ച് വാനിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റുകയായിരുന്നെന്ന് മറ്റൊരു അഭിഭാഷകനും കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഡൽഹിയിലെ പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ എത്താതിരിക്കാൻ ട്രെയിനുകളിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ ബലമായി വലിച്ച് പുറത്തിറക്കുകയാണെന്ന് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ഷുഹൈബ് ആലം കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ അവരുടെ വീടുകൾക്ക് മുന്നിൽ പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവരുടെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശം ധ്വംസിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെ ആറായിരത്തിനും ഏഴായിരത്തിനും ഇടയിൽ ആളുകളെയാണ് ഇതിനകം പൊലീസ് അനധികൃതമായി തടങ്കലിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഹർജിക്കാരുടെ ഭാഗം പൂർണ്ണമായി കേട്ട ശേഷം ഉചിതമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ശക്തമായ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളോടെ ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും തുറന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കും
ഡല്ഹിയിലെ എല്ലാ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും ഇന്ന് തുറന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കും. ട്രെയിനുകള് മുന്നിശ്ചയപ്രകാരം സര്വീസ് നടത്തും. അതേസമയം സിജെപിയുടെ പ്രക്ഷോഭത്തെ തടയാന് മുക്കിലും മൂലയിലും സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങള് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം 45 മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളാണ് അടച്ചിട്ടത്. നിരവധി ട്രെയിന് സര്വീസുകള് തടസപ്പെട്ടു.
പിണറായി അടക്കം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോട് പൊലീസ് ഇടപെട്ടത് അതിക്രൂരമായി, ഇന്നും പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കും: എം എ ബേബി
ജന്ദർമന്ദറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കവേ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോട് പൊലീസ് ഇടപെട്ടത് അതിക്രൂരമായെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം പോലും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ക്രൂരമായാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരോട് ഇടപെടുന്നത്. മൂന്നര മണിക്കൂറോളം ഭക്ഷണവും മരുന്നും നൽകാതെയാണ് പിണറായിയെ പൊലീസ് നഗരം ചുറ്റിച്ചത്. നാല് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയാണ് പൊലീസ് ഈ വിധത്തിൽ നേരിട്ടത്. ഇന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരും. യോഗം കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ല തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിലാണ് കാര്യം. ഇന്ത്യാസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായും ഒറ്റയ്ക്കും സിപിഎം പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും എം എ ബേബി വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്ഹിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനെ ഡല്ഹി പൊലീസ് വിട്ടയച്ചത് എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ്. പത്തരക്ക് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പിണറായിയെ മൂന്നര മണിക്കൂറോളം വാഹനത്തിൽ വട്ടംകറക്കിയ ശേഷമാണ് പൊലീസ് മന്ദിർ മാർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചത്.
സിജെപി നേതാക്കളെ വിട്ടയച്ചു
മണിക്കൂറുകള് നീണ്ട കസ്റ്റഡിയിക്ക് ശേഷം ദീപകെയെയും സൗരവിനെയും റങ്കെയും വിട്ടയച്ചു
സിജെപി നേതാക്കള് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില്
ദീപ്കെ , അശുതോഷ്, സൗരവ് എന്നിവരെയാണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് ഹാജരാക്കിയത്.
ധ്രുവ് റാഠിയെ വിട്ടയച്ചു
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിജെപി പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുട്യൂബര് ധ്രുവ് റാഠിയെ പൊലീസ് വിട്ടയച്ചു. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടത്. ഇന്നലെ ഗുരുഗ്രാമിലെ വസതിയില് നിന്നാണ് റാഠിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. 20 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയച്ചത്. പ്രതിഷേധങ്ങളില് പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് നിര്ദ്ദേശം
ഗതാഗതം വഴിതിരിച്ച് വിട്ട് ഡല്ഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ്
സമഗ്രമായ ഗതാഗത നിയന്ത്രണ മുന്നറിയിപ്പ് ഡല്ഹി ട്രാഫിക് പൊലീസ് പുറത്ത് വിട്ടു. സിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം. രാവിലെ ആറ് മണി മുതല് തന്നെ ഗതാഗത വഴിതിരിച്ച് വിട്ടു. ന്യൂ ഡല്ഹിയിലേക്കോ മധ്യഡല്ഹിയിലേക്കോ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവര് പൊലീസിന്റെ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കേണ്ടതാണ്.
ദീപകെ അടക്കമുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി സൂചന
ഭാരത് ന്യായ് സംഹിതയിലെ രണ്ട് വകുപ്പുകള് അനുസരിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഡല്ഹിയിലെ 21 ഇടങ്ങള് ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകള്. സിജെപി അനുകൂലികള് പലയിടങ്ങളില് നിന്നും ജന്ദര്മന്ദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു, ശക്തമായ സുരക്ഷ സന്നാഹം. എഴുപതിനായിരം സുരക്ഷ സേന രംഗത്ത്. അതീവ ജാഗ്രതയില് തലസ്ഥാനം. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക്. പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയലേക്ക് നീങ്ങാന് ധാരണ.
ദീപ്കെ അടക്കമുള്ളവരെ അല്പ്പസമയത്തിനകം മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് ഹാജരാക്കും
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി നേതാക്കളായ അഭിജിത് ദീപ്കെ, അഷുതോഷ് റാങ്ക, സൗരവ് ദാസ് എന്നിവരെ ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്പത് മണിക്ക് ഡൽഹി കാൻ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കും.
സി.ജെ.പി ലീഗൽ ടീം മേധാവി രത്ന സിംഗ് തൻ്റെഎക്സിലൂടെയാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളെ ഈ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അഡ്വക്കേറ്റുമാരുടെ സംഘത്തോടൊപ്പം താൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും രത്ന സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചും സി.ജെ.പി ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ 'ജന്തർ മന്തർ 2.0' എന്ന പേരിൽ ഇന്നലെ ഒരു വൻ പ്രതിഷേധം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളും പൊതുജന സുരക്ഷയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡൽഹി പൊലീസ് ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. മുംബൈയിൽ നിന്നും വിമാനമാർഗം ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വച്ചാണ് നേതാക്കളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയുടെ സെക്ഷൻ 126 പ്രകാരമായിരുന്നു കേസ്