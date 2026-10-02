ഗ്യാനേഷ് കുമാര് ഉടൻ രാജിവയ്ക്കണം; വൻ പ്രതിഷേധം, എംഎ ബേബി ഉള്പ്പെടെ നൂറോളം പേര് അറസ്റ്റില്
Published : October 2, 2026 at 12:06 PM IST|
Updated : October 2, 2026 at 1:10 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി/മുംബൈ: ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'യും തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനമായ ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദറിലും മുംബൈയിലെ ശിവാജി പാർക്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി എന്ന വിവാദപരമായ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന് (SIR) എതിരെയാണ് ഈ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനെ മാറ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ചരിത്ര വിജയം നേടിയ സിജെപി ആണ് മുംബൈയിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. മുംബൈ പോലീസ് ശിവാജി പാർക്കിൽ പ്രതിഷേധത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും, പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും 'ജയിൽ ഭരോ ആന്ദോളൻ' (ജയിൽ നിറയ്ക്കൽ സമരം) ആരംഭിക്കുമെന്നും സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെ വ്യക്തമാക്കി. വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെ മുംബൈയിൽ വലിയ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
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ഒരുമിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയമെന്ന് അഖിലേഷ് യാദവ്
ഒരുമിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയമെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്. "രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്നത് ഒരുമിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് പഴയതെല്ലാം മറന്ന് ഞങ്ങളുമായി കൈകോർക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവരുമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സദാ സന്നദ്ധരാണ്," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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#WATCH | Lucknow | Samajwadi Party President Akhilesh Yadav says, "Rajya Sabha elections are a time for coming together. If anyone feels that our democracy and Constitution are under attack, then—setting aside all bitterness—we are ready to forget the past and join hands with… pic.twitter.com/ghTcU0J1mT— ANI (@ANI) October 2, 2026
"13 കോടി വോട്ടർമാരെ വെട്ടിമാറ്റി" - ജന്തർ മന്ദറിലെത്തിയ യുവാവിൻ്റെ പ്രതികരണം
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദറിൽ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു യുവാവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. "അവർ 13 കോടി വോട്ടർമാരുടെ പേരുകളാണ് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. ഇതിലൂടെ പാവപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെയാണ് അവർ പൂർണ്ണമായി ചവിട്ടിമെതിച്ചിരിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. . തങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായി വന്നവരല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം, "ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇത് വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരുടെ പോരാട്ടമാണ്," എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു
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Delhi: A protester says, "They have removed the names of 13 crore voters and crushed the poor community. We have no affiliation with any political party..." https://t.co/3SeTYMxhX3 pic.twitter.com/lAxVvYkJWM— IANS (@ians_india) October 2, 2026
ജന്തർ മന്ദറിൽ നേരിട്ടെത്തി സുരക്ഷ വിലയിരുത്തി ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അനുരാഗ് കുമാർ
ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർക്കെതിരെയുള്ള വൻ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അനുരാഗ് കുമാർ ജന്തർ മന്ദറിലെ സജീവ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നേരിട്ടെത്തി അവലോകനം ചെയ്തു. മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പമാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിഷേധ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത്.
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#WATCH | Delhi Police Commissioner Anurag Kumar reviews active security arrangements at Jantar Mantar protest site along with senior police officials. pic.twitter.com/UE1gRmdOJr— ANI (@ANI) October 2, 2026
നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കെ ജന്തർ മന്ദറിൽ പ്രതിഷേധിച്ച എ.എ.പി നേതാവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് കസ്റ്റഡിയിൽ
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ ജന്തർ മന്ദറിൽ ഒത്തുകൂടിയ ആം ആദ്മി പാർട്ടി (AAP) ഡൽഹി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പൊതുയോഗങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂഡൽഹി ജില്ലയിലുടനീളം ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത (BNSS) സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം കർശനമായ നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഈ നടപടി. നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നിട്ടും എ.എ.പി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പ്രതിഷേധ സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
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Delhi: Delhi Police detained AAP State president Saurabh Bharadwaj during a protest against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar at Jantar Mantar pic.twitter.com/2STzeoCFfM— IANS (@ians_india) October 2, 2026
"ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം" എം.എ. ബേബി
ജനങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ വെട്ടിമാറ്റുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് എംഎ ബേബി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടിക്ക് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നിലവിലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കശാപ്പുശാലയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വോട്ട് ചോരണം രാജ്യദ്രോഹമാണ്. കമ്മീഷണർ രാജിവെക്കും വരെ ഈ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ബേബി വ്യക്തമാക്കി.
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#WATCH | Delhi | As CPI(M), SFI and DYFI protest against the Election Commission near Jantar Mantar, CPI(M) General Secretary MA Baby says, "Gyanesh Kumar should be arrested for the criminal activity of cutting people's votes." pic.twitter.com/hYxKybZYjc— ANI (@ANI) October 2, 2026
എം.എ. ബേബി അറസ്റ്റില്
കേന്ദ്ര ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് ഇടത് പാർട്ടികൾ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ വൻ സംഘർഷം. പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സി.പി.ഐ(എം) ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബി, മുതിർന്ന നേതാക്കളായ വൃന്ദ കാരാട്ട്, സുഭാഷിണി അലി, എ.എ. റഹീം എം.പി എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നീക്കി. വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുന്ന പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം നടപടികൾ അടിയന്തിരമായി നിർത്തലാക്കണമെന്നും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മാർച്ച്
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#WATCH | Delhi | As CPI(M), SFI and DYFI protest against the Election Commission near Jantar Mantar, CPI(M) General Secretary MA Baby says, "Gyanesh Kumar should be arrested for the criminal activity of cutting people's votes." pic.twitter.com/hYxKybZYjc— ANI (@ANI) October 2, 2026