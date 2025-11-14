Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

LIVE: ബിഹാര്‍ ആര്‍ക്കൊപ്പമെന്ന് ഇന്നറിയാം; കുതിച്ച് എന്‍ഡിഎ കിതച്ച് മഹാസഖ്യം

BIHAR ASSEMBLY ELECTION BIHAR ELECTION RESULT 2025 BIHAR NITISH KUMAR AND TEJASHWI YADAV
Bihar Elections Results 2025 Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2025 at 7:17 AM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 9:19 AM IST

Choose ETV Bharat

പട്‌ന: ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു. രാവിലെ 8 മണിക്കാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍ ആരംഭിച്ചത്. എട്ടരയോടെ ആദ്യ ഫല സൂചനകള്‍ പുറത്ത് വന്നു. 243 അംഗ നിയമസഭയില്‍ 122 സീറ്റാണ് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത്. വോട്ടെണ്ണല്‍ ആരംഭിച്ച് ഒരു മണിക്കൂര്‍ പിന്നിടുമ്പോള്‍ എൻഡിഎ 132, ഇന്ത്യ സഖ്യം 72, ജെഎസ്‌പി 2, മറ്റുള്ളവർ 3 എന്നിങ്ങനെയാണ് ലീഡ് നില. വോട്ടെടുപ്പ് പിന്നാലെ പുറത്ത് വന്ന എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ ഫലങ്ങള്‍ എന്‍ഡിഎയ്‌ക്ക് ഏറെ അനുകൂലമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബിഹാറില്‍ എന്‍ഡിഎയ്‌ക്ക് ഭരണത്തുടര്‍ച്ചയുണ്ടാകുമോയെന്നാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. 66.91 ശതമാനം റെക്കോഡ് പോളിങ്ങുണ്ടായ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എന്‍ഡിഎക്ക് 130 മുതല്‍ 167 വരെ സീറ്റുകളാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് 70 മുതല്‍ 108 വരെ സീറ്റുകളാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കവേ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നിതീഷ്‌ കുമാര്‍. എന്നാല്‍ 70കാരനായ നിതീഷ്‌ കുമാറിനെതിരെ യുവത്വത്തിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് മഹാസഖ്യം പോരാട്ടം. വര്‍ഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഭരണം ഇത്തവണയും സ്വന്തമാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നിതീഷ്‌ കുമാര്‍. എന്നാല്‍ മഹാസഖ്യമാകട്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില്‍ ഏറെ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബിഹാറില്‍ മഹാസഖ്യം ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും നിതീഷ്‌ കുമാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് എത്തില്ലെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ഇംറാന്‍ മസൂദ് പറഞ്ഞു. എക്‌സിറ്റ് പോള്‍ എന്‍ഡിഎയ്‌ക്ക് അനുകൂലമെങ്കിലും ജനങ്ങള്‍ മഹാസഖ്യത്തെയാണ് പിന്തുണച്ചതെന്ന് പട്‌ന എംപി പപ്പു യാദവ് പറഞ്ഞു.

LIVE FEED

9:04 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ഒരു മണിക്കൂര്‍ പിന്നിട്ട് വോട്ടെണ്ണല്‍

വോട്ടെണ്ണൽ ഒരു മണിക്കൂർ പിന്നിടുമ്പോൾ എൻഡിഎ 130, ഇന്ത്യ സഖ്യം 65, ജെഎസ്‌പി 3, മറ്റുള്ളവർ 4 എന്നിങ്ങനെയാണ് ലീഡ് നില.

9:00 AM, 14 Nov 2025 (IST)

തേജസ്വി യാദവിന് വിജയം ഉറപ്പ്

ബിഹാറില്‍ പോരാട്ടം കനക്കുമ്പോള്‍ തേജസ്വി യാദവിന്‍റെ സർക്കാരിന് ജനവിധി വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് ആർ‌ജെ‌ഡി വക്താവ് മൃത്യുഞ്ജയ് തിവാരി പറഞ്ഞു. ബിഹാറിനായി ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന നിമിഷം ഒടുവിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 243 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വോട്ടെണ്ണലിനായി ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ (ഇസിഐ) വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രാഷ്‌ട്രീയ ഭാവിക്ക് നിർണായകമായ ഒരു ദിവസമാണ്. മഹാഗത്ബന്ധന്‍റെ പ്രകടനത്തിൽ തിവാരി ശക്തമായ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. "ബിഹാർ കാത്തിരുന്ന സമയം വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിജയിക്കും, എനിക്ക് പൂർണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. എന്തൊക്കെ പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയാലും, ഇന്ന് ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിതീഷ് സർക്കാർ വിടപറയുകയാണ്, അതിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു, തേജസ്വി യാദവിന്റെ കീഴിൽ മഹാഗത്ബന്ധന്റെ പുതിയ സർക്കാർ വരുന്നു..." തിവാരി പറഞ്ഞു.

8:54 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ബിഹാറില്‍ ഇഞ്ചോടിഞ്ച്

എന്‍ഡിഎയും മഹാസഖ്യവും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം.

8:50 AM, 14 Nov 2025 (IST)

നൂറ് കടന്ന് എന്‍ഡിഎ

ഇവിഎമ്മിലെ വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിക്കുമ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎയ്‌ക്ക് വന്‍ കുതിപ്പ്. എന്‍ഡിഎയ്‌ക്ക് 101 ലീഡ്

8:32 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ഇവിഎം എണ്ണി തുടങ്ങി

വോട്ടിങ് യാത്രങ്ങള്‍ എണ്ണിത്തുടങ്ങി. അതേസമയം ജന്‍സുരാജിന് തുടക്കത്തില്‍ മുന്നേറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റില്‍ എന്‍ഡിഎയ്‌ക്കാണ് മുന്നേറ്റം. എന്‍ഡിഎയ്‌ക്ക് 90, ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് 50, ജെഎസ്‌പി 3, മറ്റുള്ളവ 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് ലീഡ് നില.

8:26 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ഇവിഎം മെഷീനിലെ വോട്ടുകള്‍ ഉടന്‍ എണ്ണിത്തുടങ്ങും

8.30ഓടെ പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും. തുടര്‍ന്ന് ഇവിഎം മെഷീനുകളില്‍ നിന്നുള്ള വോട്ടെണ്ണല്‍ ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ 38 ജില്ലകളിലെ 46 വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രോങ് റൂമുകൾക്കും കൗണ്ടിങ് ഹാളുകൾക്ക് ചുറ്റും കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനയെ (സിഎപിഎഫ്) വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

8:16 AM, 14 Nov 2025 (IST)

മാറി മറിയുന്ന മുന്നേറ്റം

ആദ്യ ലീഡ് എന്‍ഡിഎയ്‌ക്ക്

8:14 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ആദ്യ ഫല സൂചനകള്‍ പുറത്ത്

തുടക്കത്തില്‍ ജെഎസ്‌പിക്ക് മുന്നേറ്റം.

8:03 AM, 14 Nov 2025 (IST)

വോട്ടെണ്ണല്‍ തുടങ്ങി

ബിഹാര്‍ വോട്ടെണ്ണല്‍ തുടങ്ങി. പോസ്റ്റല്‍ ബാലറ്റ് എണ്ണുന്നു. ആദ്യ ലീഡ് ഉടന്‍

7:49 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി

വോട്ടെണ്ണല്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി.

7:27 AM, 14 Nov 2025 (IST)

ജനവിധി കാത്ത്

ബിഹാറിലെ വിധി കാത്ത് രാജ്യം. അല്‍പ സമയത്തിനകം വോട്ടെണ്ണല്‍ ആരംഭിക്കും. വോട്ടെണ്ണല്‍ 46 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 243 മണ്ഡലങ്ങളില്‍. ആദ്യ ഫല സൂചനകള്‍ 9 മണിയോടെ.

7:24 AM, 14 Nov 2025 (IST)

സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് തേജസ്വി

ബിഹാറില്‍ 8 മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണി തുടങ്ങും. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് തേജസ്വി യാദവ്. എക്‌സിറ്റ് പോളുകള്‍ മാറി മറിയുമെന്ന് ഇന്ത്യാ സഖ്യം.

Last Updated : November 14, 2025 at 9:19 AM IST

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION
BIHAR ELECTION RESULT 2025
NITISH KUMAR AND TEJASHWI YADAV
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.