ബംഗാള് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ കനത്ത പോളിങ്... വിധി എഴുതുന്നത് 142 മണ്ഡലങ്ങൾ
Published : April 29, 2026 at 9:20 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 9:30 AM IST
2026 ലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് ജില്ലകളിലായി 142 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇന്ന് ജനവിധി. ഭബാനിപൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) മേധാവിയുമായ മമത ബാനർജിയ്ക്കും നന്ദിഗ്രാമിൽ നിന്നും ഭബാനിപൂരിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുന്ന ബിജെപി നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരിയ്ക്കും ഇന്ന് നിർണായകം.
പോളിങ് സമയത്ത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര, അർദ്ധസൈനിക സേനകളെയും പൊലീസിനെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. 142 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ഓരോ നിരീക്ഷകരായി 142 ജനറൽ നിരീക്ഷകരും 95 പോലീസ് നിരീക്ഷകരും പോളിങ് പ്രക്രിയയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും.
ഏപ്രിൽ 23-ന് നടന്ന ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വടക്കൻ ബംഗാളിലെ 152 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയ 93.17 ശതമാനം എന്ന റെക്കോർഡ് പോളിങ് ബിജെപിയ്ക്കും തൃണമൂലിനും വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ദക്ഷിണ ബംഗാൾ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി തൃണമൂലിൻ്റെ ഉരുക്കുകോട്ടയാണ്.
ഇന്ന് പോളിങ് നടക്കുന്ന പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങള്
- ഭവാനിപൂർ - മമത ബാനർജി (മുഖ്യമന്ത്രി)
- ഭവാനിപൂർ - സുവേന്ദു അധികാരി (ബിജെപി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്)
- ജാദവ്പൂർ - ബികാസ് രഞ്ജൻ ഭട്ടാചാര്യ - (മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ്)
- മണിക്തല - തപസ് റോയ് (മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ്)
- ടോളിഗഞ്ച് - അരൂപ് ബിശ്വാസ് (ടിഎംസി മന്ത്രി)
- ഉത്തർപാര - മീനാക്ഷി മുഖർജി (സിപിഎം)
- ദംദം ഉത്തർ - ദീപ്ഷിദ ധർ (സിപിഎം യുവ നേതാവ്)
- പാനിഹതി - ര്തന ദേബാഥ് - ബിജെപി (ആജിക്കർ ആശുപത്രിയിൽ പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട ഡോക്ടറുടെ അമ്മ)
- ഭാനഗർ - നൗസാദ് സിദ്ദിഖി (ഐഎസ്എഫ്)
- ദംദം - ബ്രത്യ ബന്ധു (ടിഎംസി മന്ത്രി)
- കൊൽക്കത്ത പോർട്ട് - ഫിർഹാദ് ഹക്കിം (ടിഎംസി)
'ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുത്തണം...' എല്ലാ വോട്ടർമാരും ബൂത്തിലെത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ 142 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലായി ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ എല്ലാവരും സമ്മതിദാനം രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പോളിങ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, വലിയ തോതിൽ വോട്ടർമാരുണ്ടാകണം. സ്ത്രീകളും യുവ വോട്ടർമാരും പ്രത്യേക സജീവ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇവിഎം തകരാർ; ബാഗ്ഡ ബൂത്ത് നമ്പർ 108-ൽ പ്രതിസന്ധി
ബാഗ്ഡ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ ഇവിഎം തകരാറുമൂലം വോട്ടെടുപ്പ് നിർത്തിവച്ചു. ബോയ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള ബൂത്ത് നമ്പർ 108-ൽ ഇവിഎമ്മിലെ സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണമാണ് ഒരു മണിക്കൂറോളം വോട്ടെടുപ്പ് നിർത്തിവച്ചത്.
ഭയമോ മടി വേണ്ട... എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ
ഭയമോ മടിയോ കൂടാതെ ജനാധിപത്യ അവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. "ആരുടെയും സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങുകയോ ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. പുരോഗമന മൂല്യങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക. വികസനത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുക. ഐക്യത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുക. സൗഹാർദ്ദത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യുക," - എക്സിൽ കുറിച്ചു.