ബംഗാളിൽ മമതയോ ബിജെപിയോ? തമിഴ്നാട്ടിൽ ആര്? ആദ്യ ഫലസൂചന എട്ടരയോടെ
Published : May 4, 2026 at 5:49 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 6:47 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ അഞ്ച് നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമറിയാൻ ഇനി കാത്തിരിപ്പ് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. കേരളം ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണലാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഫലമാണ് വരുന്നത്. രാജ്യമെങ്ങും കടുത്ത ആകാംക്ഷയിലാണിപ്പോൾ. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം
ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. എംകെ സ്റ്റാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡിഎംകെ ഭരണത്തുടർച്ചയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ എഐഎഡിഎംകെ ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇരു മുന്നണികളും വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ്. പ്രചാരണത്തിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. വിജയം ആർക്കൊപ്പമെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാനാകില്ല. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ വോട്ടിങ് ശതമാനം ഇവിടെ വലിയ നിർണായകമാകും.
ബംഗാളിലെ തീപാറും ജനവിധി
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രധാന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ. മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയാണ് ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി വലിയ പ്രചാരണമാണ് ബിജെപി അവിടെ നടത്തിയത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും കടുത്ത പ്രതിരോധം തീർത്തു. ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും സഖ്യമായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് നടന്നത്. ഗ്രാമീണ വോട്ടുകൾ മമതയ്ക്കൊപ്പം നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് തൃണമൂൽ പ്രവർത്തകർ കരുതുന്നത്.
അസമിലെ ആകാംക്ഷ
വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ അസമിലും ആകാംക്ഷയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളാണ്. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ ഭരണത്തുടർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് സഖ്യമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന എതിരാളി. പൗരത്വ നിയമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ചയായിരുന്നു. എൻഡിഎ വലിയ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് വോട്ട് ചോദിച്ചത്. ഇരുപക്ഷവും ശക്തമായ മത്സരമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്. പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ നിലപാടുകളും പല സുപ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിലും ജയപരാജയങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കും.
പുതുച്ചേരിയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ
കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലും ജനവിധി നിർണായകമാണ്. എൻആർ കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന എൻഡിഎ സഖ്യമാണ് ഭരണത്തിൽ. ഇവർക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഡിഎംകെ സഖ്യം മികച്ച മത്സരമാണ് നൽകിയത്. കോൺഗ്രസിന് വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന മേഖലയാണിത്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വലിയ വോട്ടായി മാറുമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രതീക്ഷ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് എൻഡിഎ കരുതുന്നു.
വോട്ടെണ്ണൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി
വോട്ടെണ്ണലിനായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കി. രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾ തുടങ്ങും. ആദ്യം പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളാണ് എണ്ണുന്നത്. സുരക്ഷയ്ക്കായി അവിടെ വലിയ പൊലീസ് സംഘത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച സ്ട്രോങ് റൂമുകൾക്ക് മികച്ച കാവലുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഏജൻ്റുമാർക്ക് കർശന പരിശോധനകളോടെ മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കൂ. ഓരോ റൗണ്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും ഫലം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കും.
പ്രവർത്തകർക്ക് കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി മമതാ ബാനർജി
പശ്ചിമബംഗാളിൽ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കാൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ മാത്രം ശേഷിക്കെ പ്രവർത്തകർക്ക് കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി.
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബോധപൂർവം വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നുവെന്ന വിവരമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഹൂഗ്ലിയിലെ ശ്രീരാംപൂർ, നാദിയയിലെ കൃഷ്ണനഗർ, ബർദ്വാനിലെ ഔസ്ഗ്രാം, കൊൽക്കത്തയിലെ ക്ഷുദിരാം അനുശീലൻ കേന്ദ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പലഘട്ടങ്ങളിലായി വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചതായും സിസിടിവി കാമറകൾ ഓഫാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ സ്ട്രോങ് റൂമുകൾക്ക് സമീപം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബിജെപിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരം അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് മമതാ ബാനർജി ആരോപിച്ചു. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ വളയണമെന്നും അപ്പോൾ തന്നെ പരാതി നൽകണമെന്നും അവർ പ്രവർത്തകരോട് നിർദേശിച്ചു. അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും ജനങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾക്ക് ശക്തമായ കാവലൊരുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കനത്ത സുരക്ഷയിൽ തമിഴ്നാട്
ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ പ്രധാന വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രമായ ലയോള കോളജിൽ കനത്ത പൊലീസ് കാവലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നഗരത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സുപ്രധാന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത് ലയോള കോളജിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമറിയാൻ പുറത്ത് കാത്തുനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ വലിയ ജനത്തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് നിലവിൽ പ്രദേശത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പൊലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ലയോള കോളജിനും പരിസര പ്രദേശങ്ങൾക്കും ചുറ്റും മൂന്ന് തലങ്ങളിലായുള്ള അതിശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര സായുധ സേനയെയും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രത്യേക പൊലീസ് സംഘത്തെയും വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാമ്പസിലേക്ക് കടക്കാൻ കർശന പരിശോധനകളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പാസ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അംഗീകൃത ഏജൻ്റുമാർക്കും മാത്രമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയുള്ളത്. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി കോളജ് പരിസരം പൂർണ്ണമായും സിസിടിവി നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാന ഭരണം ആർക്കെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള ചെന്നൈയിലെ ഒട്ടേറെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ എണ്ണുന്നത്. പല മുൻനിര നേതാക്കൾ മത്സരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വോട്ടെണ്ണൽ ലയോള കോളജിലാണ് പുരോഗമിക്കുക. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് റൂമുകൾക്ക് മുന്നിലും സായുധരായ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാവലുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. വൈകാതെ തന്നെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ സുപ്രധാന മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജനവിധി എന്താണെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രം പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പുതുച്ചേരി തമിഴക വെട്രി കഴകം പിടിക്കുമോ?
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്ന ഒരിടം പുതുച്ചേരിയാണ്. ഭരണത്തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിടുന്ന എൻഡിഎയും ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യവും തമ്മിലാണ് പുതുച്ചേരിയിൽ നേരിട്ടുള്ള മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഓൾ ഇന്ത്യ എൻആർ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നിലവിലെ ഭരണമുന്നണിയായ എൻഡിഎ. കോൺഗ്രസും മറ്റ് പ്രാദേശിക കക്ഷികളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യം. രണ്ടാമതൊരു ടേം കൂടി അധികാരത്തിൽ എത്താൻ കഴിയുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് എൻഡിഎ നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
ഇരുമുന്നണികളും തമ്മിലുള്ള ഈ കടുത്ത മത്സരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് തമിഴ് നടൻ വിജയിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം തങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കന്നിയങ്കത്തിന് പുതുച്ചേരിയിൽ ഇറങ്ങിയത്. തമിഴ്നാടിന് പുറമെ പുതുച്ചേരിയിലും സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് തമിഴക വെട്രി കഴകം എത്തിയത് മികച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. വിജയിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ കടന്നുവരവ് പുതുച്ചേരിയിലെ പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഏവരും ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
അസമിൽ ഭരണത്തുടർച്ചയോ? പ്രതീക്ഷയോടെ എൻഡിഎ
2026ലെ അസം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവരുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സഖ്യത്തിന് ഏറെ അനുകൂലമാണ്. ബിജെപി സഖ്യം സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണത്തുടർച്ച നേടുമെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം സർവേകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം അപ്പർ അസമിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിലും ബിജെപിയുമായുള്ള അകലം വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കാമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ. ഈ മേഖലകളിലെ ജനവിധി ഭരണത്തിൽ നിർണായകമായി മാറും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം വോട്ടെണ്ണലിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ജനവിധി എന്താകുമെന്നത് രാജ്യമാകെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ, കോൺഗ്രസ് എംപിയായ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ്, എഐയുഡിഎഫ് അധ്യക്ഷൻ ബദറുദ്ദീൻ അജ്മൽ, റൈജോർ ദൾ നേതാവ് അഖിൽ ഗൊഗോയ് എന്നിവരുടെ വിജയപരാജയങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയാകും. ജാലുക്ബാരി, ജോർഹട്ട്, നസീറ, ശിവസാഗർ, ദിസ്പൂർ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡലങ്ങളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ അന്തിമ ഫലത്തിൽ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കും. ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജനവിധിയാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അന്തിമ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം നിശ്ചയിക്കുക.
വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു പ്രതിപക്ഷ വെല്ലുവിളി അവർക്ക് അവിടെ നേരിടേണ്ടി വരുമോ എന്നതിനും ഈ ജനവിധി കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകും. ചുരുക്കത്തിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ അസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. വർധിച്ച ആവേശത്തോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ലോകം ഫലത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ബിജെപിക്ക് ചരിത്ര വിജയമോ? അതോ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസോ?
ഒരു മാസത്തിലേറെ നീണ്ട ശക്തമായ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം പശ്ചിമ ബംഗാൾ തിങ്കളാഴ്ച ജനവിധി അറിയാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരം നിലനിർത്തുമോ അതോ ബിജെപി സംസ്ഥാനത്ത് ചരിത്രപരമായ ആദ്യ വിജയം നേടുമോ എന്നാണ് രാജ്യം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. രാവിലെ എട്ടിന് വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ തുറന്ന് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. 2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് ലക്ഷ്യമിടുന്ന സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുന്നത്. ആകെയുള്ള 294 സീറ്റുകളിൽ 293 സീറ്റുകളിലെ ഫലമാണ് തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇതിനായി സംസ്ഥാനത്ത് 77 വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
തെക്കൻ 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ഫാൽത്ത മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടെടുപ്പ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയക്കിടെ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നെന്നും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. ഇവിടെ മെയ് 21ന് വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തും. ഇതിൻ്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് 24ന് ഉണ്ടാകും. ഇതിന് പുറമെ തെക്കൻ 24 പർഗാനാസിൽ തന്നെ ശനിയാഴ്ച 15 ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിങ് നടന്നിരുന്നു. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏകദേശം 87 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.
സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടന്ന വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 29നാണ് അവസാനിച്ചത്. ഇത്തവണ 92.47 ശതമാനം പോളിങ് ആണ് സംസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ് ശതമാനമാണിതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചിട്ടും സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം വലിയ രീതിയിൽ കലുഷിതമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. വോട്ടെണ്ണലിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിനിൽക്കെ ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിയും തികഞ്ഞ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഇരു പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വം വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഇതിനോടകം പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.