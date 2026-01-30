ETV Bharat / bharat

10 രൂപ നാണയം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കുട്ടിക്ക് പരിക്ക്; രണ്ടരവയസുകാരി കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ സംഭവം

Left) Gaurav holding the Rs 10 coin and (Right) Srishti's injured hand (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 30, 2026 at 8:07 PM IST

ഛണ്ഡീഗഡ്: വിചിത്ര സംഭവത്തിൻ്റെ വിറങ്ങലിപ്പ് മാറാതെ നാട്ടുകാർ. പഞ്ചാബിലെ ഫസിൽക ജില്ലയിലെ അബോഹറിൽ രണ്ടരവയസുകാരിയുടെ കൈയിലിരുന്ന നാണയം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പൊള്ളലേറ്റു. ഇന്ന് (ജനുവരി30) കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് സംഭവമുണ്ടായത്.

കുട്ടിയുടെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 10 രൂപ നാണയം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായാണ് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്. രാജസ്ഥാൻ സ്വദേശികളായ സൃഷ്‌ടി എന്ന കുട്ടിയും കുടുംബവും അബോഹറിലെ ഇന്ദിരാ നഗറി പ്രദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. സൃഷ്‌ടിയുടെ പിതാവ് അബോഹറിൽ സൂപ്പ് വിൽപ്പനക്കാരനാണ്.

രാവിലെ പതിവായി തൻ്റെ രണ്ടു മക്കളുടെയും കൈയിൽ 10 രൂപ നാണയം നൽകാറുണ്ടെന്ന് സൃഷ്‌ടിയുടെ അമ്മ ഗീത പറഞ്ഞു. " എൻ്റെ പെൺമക്കളെ ഞാൻ ലക്ഷ്‌മി ദേവികളായി കണക്കാക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ അവർക്ക് 10 രൂപയുടെ നാണയങ്ങൾ നൽകുന്നത് പതിവാണ് " എന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഗീത പറഞ്ഞു.

സംഭവസമയത്ത് സൃഷ്‌ടിയും മൂത്ത സഹോദരിയും വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് സൃഷ്‌ടിയുടെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന 10 രൂപ നാണയം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ഇതോടെ കുട്ടിയുടെ രണ്ടു കൈകളിലും ചെറിയ രീതിയിൽ പൊള്ളലേറ്റതായി കുടുംബം പറഞ്ഞു.

അടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഗൗരവ് എന്നയാൾ കുറഞ്ഞ തീവ്രതയുള്ള പടക്കം പൊട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള അസാധാരണ ശബ്‌ദം കേട്ടതായി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കുട്ടികൾ മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ സൈക്കിള്‍ ടയറിലെ കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണെന്ന് കരുതി കുട്ടികളെ ശാസിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ സൃഷ്‌ടിയുടെ കൈകൾ പൊള്ളലേറ്റതായി കാണുകയായിരുന്നെന്ന് ഗൗരവ് പറഞ്ഞു. ഉടൻ വീടിനും ചുറ്റും പരിശോധിച്ചെങ്കിലും, സാധാരണയായി പൊള്ളലിന് കാരണമാകുന്ന വസ്‌തുക്കളൊന്നും അവിടെ കണ്ടെത്താനായില്ല. എന്നാൽ പെൺകുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 10 രൂപയുടെ നാണയം കണ്ടെത്തി. നാണയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചാകാം അപകടമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗൗരവ് കുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൈകളിൽ ടൂത്ത്‌പേസ്റ്റ് പുരട്ടുകയും തുടർന്ന് അമ്മ ഗീതയെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. “ചെറുതായെങ്കിലും ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, അത്യന്തം വിചിത്രമായ സംഭവമാണിത്. വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ്” എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൃഷ്‌ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല.

10 RUPEE COIN BURST

