ജഗദീഷ് സിങ് മുതല് അങ്കെ ഗൗഡ വരെ; പത്മ തിളക്കത്തില് ഈ 45 ഹീറോകള്
കലാപരമായും സാമൂഹികപരമായും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്തുർഹ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകിയ 45 പേരെയാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾക്കായ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
Published : January 25, 2026 at 3:44 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതികളിലൊന്നായ പത്മ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ പത്മ പട്ടികയിൽ അധികമാരും അറിയപ്പെടാത്ത, എന്നാൽ സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന 45-ഓളം 'അജ്ഞാത നായകൻമാർ' ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പത്മവിഭൂഷൺ, പത്മഭൂഷൺ, പത്മശ്രീ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുക.
വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ സംഭാവനകൾക്ക് നാഗേശ്വർ റെഡി പത്മവിഭൂഷണിന് അർഹനായി. ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഡി. നാഗേശ്വർ റെഡിയെ 2025 ൽ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ച ഏഴ് വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം.
2017-ൽ മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് (റിട്ടയേർഡ്) ജഗദീഷ് സിങ് ഖെഹാറിനേയും രാജ്യം പത്മവിഭൂഷൺ നൽകി ആദരിക്കും. ഭഗവദാസ് റായ്ക്വാർ, ബ്രിജ് ലാൽ ഭട്ട്, അങ്കെ ഗൗഡ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായി.
കന്നഡ നടൻ അനന്ത് നാഗ് പത്മ അവാർഡിന് അർഹനായി, വടക്കൻ കർണാടകയിലെ രണ്ട് നാടോടി കലാകാരന്മാർ ഉൾപ്പടെ കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ഒമ്പത് പേർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായി. 100 വയസുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനി ലിബിയ ലോബോ സർദേശായിയ്ക്ക് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു.
കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള അങ്കെ ഗൗഡ, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള അർമിദ ഫെർണാണ്ടസ്, മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവദാസ് റായ്ക്വാർ, ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ബ്രിജ് ലാൽ ഭട്ട്, ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നുള്ള ബുദ്രി താട്ടി, ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള ചരൺ ഹെംബ്രാം, ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ചിരഞ്ചി ലാൽ യാദവ്, ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ധാർമിക്ലാൽ തുടങ്ങ നിരവധി പേർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായി.
ഈ വർഷത്തെ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയവർ
1. അങ്കെ ഗൗഡ (കർണാടക): ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങളുള്ള സ്വകാര്യ ലൈബ്രറി നിർമ്മിച്ച വ്യക്തി.
2. അർമിദ ഫെർണാണ്ടസ് (മഹാരാഷ്ട്ര): നവജാതശിശുക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ 'ഹ്യൂമൻ മിൽക്ക് ബാങ്ക്' സ്ഥാപിച്ചു.
3. ഭഗവാൻദാസ് റായ്ക്വാർ (മധ്യപ്രദേശ്): ജലസംരക്ഷണത്തിലൂടെ ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് മേഖലയിലെ വരൾച്ച അകറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു.
4. ഭിക്ല്യ ലഡക്യ ഡിൻഡ
5. ബ്രിജ് ലാൽ ഭട്ട്
6. ബുധ്രി തതി
7. ചരൺ ഹെംബ്രാം
8. ചിരഞ്ജി ലാൽ യാദവ്
9. ധാർമികലാൽ ചുനിലാൽ പാണ്ഡ്യ
10. ഗഫ്രുദ്ദീൻ മേവാതി ജോഗി
11. ഹാലി വാർ
12. ഇന്ദർജിത് സിംഗ് സിദ്ധു
13. കെ പളനിവേൽ
14. കൈലാഷ് ചന്ദ്ര പന്ത്
15. ഖേം രാജ് സുന്ദ്രിയാൽ
16. കൊല്ലക്കയിൽ ദേവകി അമ്മ ജി (ആലപ്പുഴ സ്വദേശി കൊല്ലക്കയിൽ ദേവകി അമ്മയ്ക്ക് പാരിസ്ഥിതിക മേഖലയ്ക്കുള്ള സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത്)
17. കുമാരസാമി തങ്കരാജ്
18. മഹേന്ദ്ര കുമാർ മിശ്ര
19. മിർ ഹാജിഭായ് കസംഭായ്
20. മോഹൻ നഗർ
21. നരേഷ് ചന്ദ്ര ദേവ് വർമ്മ
22. നിലേഷ് വിനോദ്ചന്ദ്ര മണ്ഡൽവാല
23. നൂറുദ്ദീൻ അഹമ്മദ്
24. ഒതുവർ തിരുത്തണി സ്വാമിനാഥൻ
25. പദ്മ ഗുർമേത്
26. പൊഖില ലെക്തേപി
27. പുന്നിയമൂർത്തി നടേശൻ
28. ആർ കൃഷ്ണൻ
29. രഘുപത് സിംഗ്
30. രഘുവീർ തുക്കാറാം ഖേദ്കർ
31. രാജസ്ഥപതി കാളിയപ്പ ഗൗണ്ടർ
32. രാമ റെഡ്ഡി മാമിഡി
33. രാമചന്ദ്ര ഗോഡ് ബോലെയും സുനിത ഗോഡ് ബോലെയും
34. എസ് ജി സുശീലാമ്മ
35. സാങ്യുസാങ് എസ് പോങ്ങനെർ
36. ഷാഫി ഷൗഖ്
37. ശ്രീരംഗ് ദേവബ ലാഡ്
38. ശ്യാം സുന്ദർ
39. സിമാഞ്ചൽ പത്രോ
40. സുരേഷ് ഹനഗവാടി
41. ടാഗാ റാം ഭീൽ
42. ടെക്കി ഗുബിൻ
43. തിരുവാരൂർ ഭക്തവത്സലം
44. വിശ്വ ബന്ധു
45. യുംനാം ജത്ര സിങ്
