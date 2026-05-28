ഐടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷിയിലേക്ക്; കൃഷി ഭൂമി സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവ് മിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു
Published : May 28, 2026 at 7:11 PM IST
മൈസൂരു: കൃഷി ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് ഭൂമി പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ കർണാടക മൈസുരുവില് 43 വയസ്സുള്ള ഐടി പ്രൊഫഷണല് ഇടിമിന്നലേറ്റ് മരിച്ചു. മടിക്കേരി പട്ടണം സ്വദേശിയായ റോഷൻ ബാലകൃഷ്ണ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൃഷിയിടം സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. കാർഷിക പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി പരിശോധിക്കാൻ റോഷൻ മൈസൂരുവിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു. സന്ദർശനത്തില് ഭാര്യയും മകനും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു.
ഇടിമിന്നലുണ്ടായ സമയത്ത് വയലിനടുത്തുള്ള മാവില് നിന്ന് മാമ്പഴം പറിക്കാൻ നില്ക്കുകയായിരുന്നു ഇയാള്. ഉടൻ തന്നെ ഇടിമിന്നലേറ്റ് കുഴഞ്ഞുവീണ് സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. സംഭവസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാൾക്കും മിന്നലേറ്റിരുന്നെങ്കിലും അയാള് നിസാര പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. റോഷൻ്റെ ഭാര്യയും മകനും രക്ഷപ്പെട്ടു. ഹെരവനാദിൽ ശവസംസ്കാരം നടത്തി.
ഐടി ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഭൂമി പരിശോധിക്കുന്നതിനായാണ് റോഷൻ മൈസൂരുവിലേക്ക് പോയത്. സുഹൃത്തിനൊപ്പം ബിസിനസ്സ് വളർത്തുന്നതിനും കൃഷിയിലും അനുബന്ധ സംരംഭങ്ങളിലും അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി അദ്ദേഹം സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു.
മൈസൂരു ജില്ലയില് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലായി ഇടിമിന്നലേറ്റ് രണ്ട് മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹുൻസൂർ താലൂക്കിലെ ഹോഷാപുര ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പരേതനായ ബോറെഗൗഡയുടെ ഭാര്യ യശോദമ്മയ്ക്ക് ഹലേപുര ഗ്രാമത്തിലെ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇടിമിന്നലേറ്റത്. അവരും സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. അവർക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം
റോഷൻ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മൈസൂരു ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു. ആകെ 5 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും. ഈ തുകയിൽ 4 ലക്ഷം രൂപ സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ ഫണ്ടിൽ (SDRF) നിന്നും 1 ലക്ഷം രൂപ ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ ഫണ്ടിൽ (NDRF) നിന്നും നൽകും.
ഇടിമിന്നലില് നിന്ന് രക്ഷനേടാനുള്ള മുൻകരുതലുകള്
- ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് മാറുക. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടരുന്നത് ഇടിമിന്നലേൽക്കാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.
- ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ജനലും വാതിലും അടച്ചിടുക. വാതിലിനും ജനലിനും അടുത്ത് നിൽക്കാതെയിരിക്കുക. കെട്ടിടത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയും പരമാവധി ഭിത്തിയിലോ
- തറയിലോ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.
- ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിഛേദിക്കുക. വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുമായുള്ള സാമീപ്യം ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക.
- ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല.
- അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കിൽ തുറസായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലും, കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ, കളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കരുത്. വാഹനങ്ങൾ മരച്ചുവട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുകയുമരുത്.
- ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വാഹനത്തിനകത്ത് തന്നെ തുടരുക. കൈകാലുകൾ പുറത്തിടാതിരിക്കുക. വാഹനത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. സൈക്കിൾ, ബൈക്ക്, ട്രാക്ടർ തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളിലുള്ള യാത്ര ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുകയും ഇടിമിന്നൽ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ അഭയം തേടുകയും വേണം.
- മഴക്കാറ് കാണുമ്പോൾ തുണികൾ എടുക്കാൻ ടെറസിലേക്കോ, മുറ്റത്തേക്കോ ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് പോകരുത്.
- കാറ്റിൽ മറിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കൾ കെട്ടി വെക്കുക.
ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് കുളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ടാപ്പുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. പൈപ്പിലൂടെ മിന്നൽ മൂലമുള്ള വൈദ്യുതി സഞ്ചരിച്ചേക്കാം.
- ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജലാശയത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാനോ കുളിക്കാനോ ഇറങ്ങുവാൻ പാടില്ല. കാർമേഘങ്ങൾ കണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മത്സ്യബന്ധനം, ബോട്ടിങ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തി വച്ച് ഉടനെ അടുത്തുള്ള കരയിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ബോട്ടിൻ്റെ ഡെക്കിൽ നിൽക്കരുത്. ചൂണ്ടയിടുന്നതും വലയെറിയുന്നതും ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് നിർത്തി വയ്ക്കണം.
- പട്ടം പറത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
- ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ടെറസിലോ മറ്റ് ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ വൃക്ഷക്കൊമ്പിലോ ഇരിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ്.
- വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ തുറസായ സ്ഥലത്ത് ഈ സമയത്ത് കെട്ടരുത്. അവയെ അഴിക്കുവാനും സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി കെട്ടുവാനും മഴ മേഘം കാണുന്ന സമയത്ത് പോകരുത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടിമിന്നലേൽക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.
- അടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ തുറസായ സ്ഥലത്താണങ്കിൽ പാദങ്ങൾ ചേർത്തുവച്ച് തല, കാൽ മുട്ടുകൾക്ക് ഇടയിൽ ഒതുക്കി പന്തുപോലെ ഉരുണ്ട് ഇരിക്കുക.
- ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലകം സ്ഥാപിക്കാം. വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്കായി സർജ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഘടിപ്പിക്കാം.
- മിന്നലിൻ്റെ ആഘാതത്താൽ പൊള്ളൽ ഏൽക്കുകയോ കാഴ്ച്ചയോ കേൾവിയോ നഷ്ടമാവുകയോ ഹൃദയാഘാതം സംഭവിയ്ക്കുകയോ വരെ ചെയ്യാം. മിന്നലാഘാതം ഏറ്റ ആളിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഇല്ല എന്ന് മനസിലാക്കണം. അതിനാൽ മിന്നലേറ്റ ആളിന് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുവാൻ മടിക്കരുത്. മിന്നൽ ഏറ്റാൽ ആദ്യ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള സുവർണ നിമിഷങ്ങളാണ്. മിന്നലേറ്റ ആളിന് ഉടൻ വൈദ്യ സഹായം എത്തിക്കുക.
