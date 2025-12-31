ETV Bharat / bharat

തണുത്ത് മരവിച്ച് കശ്‌മീര്‍; മഞ്ഞില്‍പ്പുതഞ്ഞ് ഗുല്‍മര്‍ഗ്‌, വിമാന സര്‍വീസ് റദ്ദാക്കി

ജമ്മു കശ്‌മീരില്‍ കൊടും തണുപ്പ്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തണുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഗുല്‍മര്‍ഗില്‍.

SNOWFALL IN GULMARG SNOWFALL IN KASHMIR KASHMIR WEATHER UPDATES കശ്‌മീര്‍ മഞ്ഞ് വീഴ്‌ച
A view of snow covered Gulmarg in Jammu and Kashmir (ANI)
ശ്രീനഗര്‍: കശ്‌മീരിലെ ഉയര്‍ന്ന മേഖലയില്‍ മഞ്ഞ് വീഴ്‌ച്ചയുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് കശ്‌മീരിലുടനീളം കൊടും തണുപ്പ്. ഗുല്‍മര്‍ഗിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തണുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമായി ഗുല്‍മര്‍ഗ്‌ മാറിയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

വേനല്‍ക്കാല തലസ്ഥാനമായ ശ്രീനഗറില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയത് -3.0 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസാണ്. അതേസമയം ശ്രീനഗര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും താപനില -3.0 ഡിഗ്രിക്ക് അടുത്തെത്തി. പുല്‍വാമയില്‍ -0.2 ഡിഗ്രിയും ഖാസിഗുണ്ടിലും കൊക്കർനാഗിലും 1.4 ഡിഗ്രിയും പഹൽഗാമിൽ 1.8 ഡിഗ്രിയും കുപ്‌വാരയില്‍ 1.6 ഡിഗ്രിയും ബാരാമുള്ളയിൽ 2.8 ഡിഗ്രിയും ബന്ദിപ്പോരയിൽ 2.6 ഡിഗ്രിയുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

അതേസമയം ജമ്മു നഗരത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 10.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ജമ്മു വിമാനത്താവളത്തിൽ 10.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി. ബനിഹാളിൽ 5.9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഭദേർവായിൽ 4.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ബട്ടോട്ടിൽ 8.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി. കത്രയിൽ 10.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഉദംപൂരിൽ 8.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ സാംബയിൽ 6.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രജൗരിയിൽ 7.0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രേഖപ്പെടുത്തി.

SNOWFALL IN GULMARG SNOWFALL IN KASHMIR KASHMIR WEATHER UPDATES കശ്‌മീര്‍ മഞ്ഞ് വീഴ്‌ച
A flock of swans glides in the Dal lake in Srinagar (ANI)

മഞ്ഞിന്‍ പുതപ്പണിഞ്ഞ് ഗുല്‍മര്‍ഗ്‌: ഉയര്‍ന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയുണ്ടായതോടെ ഗുല്‍മര്‍ഗില്‍ തണുപ്പ് അധികരിച്ചു. ഗുല്‍മര്‍ഗിലെ മലകളും മരങ്ങളുമെല്ലാം മഞ്ഞിന്‍ കുട ചൂടി. പുതുവത്സരത്തിന് മുമ്പായുള്ള ഗുല്‍മര്‍ഗിലെ കാലാവസ്ഥ സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകര്‍ഷിച്ചു. മാത്രമല്ല പകല്‍ സമയത്ത് ആകാശം മേഘാവൃതമാണ്. ഇതും സഞ്ചാരികളെ ഏറെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

പകല്‍ സമയത്ത് ആകാശം മേഘാവൃതമാകുമെന്നും വൈകുന്നേരം വരെ പലയിടങ്ങളിലും മഴയോ മഞ്ഞ് വീഴ്‌ചയോ ഉണ്ടാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഡിസംബര്‍ 31 മുതല്‍ ജനുവരി 01 വരെ മിക്കയിടങ്ങളിലും നേരിയ മഴയോ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം വടക്കൻ, മധ്യ കശ്‌മീരിലെ ചില ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മിതമായ മഞ്ഞുവീഴ്‌ച ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

സോജില-ദ്രാസ്, സിയാച്ചിന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ മഞ്ഞ് വീഴ്‌ചയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നു. കാർഗിൽ, സാൻസ്‌കർ മേഖലകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും ലേ ജില്ലയിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. സോജിലയില്‍ 10 ഇഞ്ച് വരെ കനത്തില്‍ മഞ്ഞ്‌ വീഴ്‌ചയുണ്ടായേക്കുമെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്. കനത്ത മഞ്ഞ് വീഴ്‌ച കാരണം ഡിസംബര്‍ 31ന് ചുരത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്‌ക്ക് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

SNOWFALL IN GULMARG SNOWFALL IN KASHMIR KASHMIR WEATHER UPDATES കശ്‌മീര്‍ മഞ്ഞ് വീഴ്‌ച
view of clock tower in Lal Chowk Srinagar (ANI)

സമതലങ്ങളില്‍ മഞ്ഞ്‌ വീഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും രാത്രിയില്‍ മഴ തുടര്‍ന്നാല്‍ 40 ശതമാനം മഞ്ഞ്‌ വീഴ്‌ചയുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ജനുവരി 1ന് ഉച്ചയ്‌ക്ക് ശേഷം കാലാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് ജനുവരി 12 വരെ അതേ കാലാവസ്ഥ തുടരുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.

വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി: കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തില്‍ ശ്രീനഗറിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള ആറ് വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി. നാല്‌ എയര്‍ ഇന്ത്യ, ഒരു ഇന്‍ഡിഗോ, ഒരു സ്‌പൈസ്ജെറ്റ് എന്നിവയാണ് റദ്ദാക്കിയത്. കാലാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും വിമാന കമ്പനികള്‍ അറിയിച്ചു.

SNOWFALL IN GULMARG

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

