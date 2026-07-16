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ജീവന്‍ അമൂല്യമാണ്; സോനം വാങ്ചുക്കിന്‍റെ ആരോഗ്യനില നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി

സര്‍ക്കാര്‍ ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ വാങ്ചുക്കിന്‍റെ ആരോഗ്യം നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി കെ ഉപാധ്യയയും ജസ്റ്റിസ് തേജസ് കാരിയയും

Delhi HC NEET exam Tushar Mehta Cockroach Janta Party
Sonam Wangchuk (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 16, 2026 at 4:09 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ജന്ദര്‍മന്തറില്‍ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം തുടരുന്ന സോനം വാങ്ചുക്കിന്‍റെ ആരോഗ്യനില നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് സര്‍ക്കാരിന് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി. നീറ്റിലെ ക്രമക്കേടുകള്‍ക്കെതിരെയാണ് വാങ്ചുക്കിന്‍റെ നിരാഹാരം. ആരോഗ്യനില മോശമായാല്‍ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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പൗരന്‍മാരുടെ ജീവന്‍ അമൂല്യമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇത് സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ വൈദ്യവൃത്തികളും ചെയ്യണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ വാങ്ചുക്കിന്‍റെ ആരോഗ്യം നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി കെ ഉപാധ്യയയും ജസ്റ്റിസ് തേജസ് കാരിയയും ഉള്‍പ്പെട്ട ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു.

എല്ലാ പൗരന്‍മാരുടെയും ജീവന്‍ അമൂല്യമാണെന്നും വാങ്ചുക്കിന്‍റെ ആരോഗ്യനില നിരന്തരം പരിശോധിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തടസവുമില്ലെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനും ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിനും വേണ്ടി കോടതിയില്‍ ഹാജരായ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍മെഹ്‌ത്ത കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. എല്ലാപൗരന്‍മാരുടെയും ജീവന്‍ അമൂല്യമാണ് അത് സംരക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കും.

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ഡോക്‌ടര്‍മാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് വാങ്ചുക്കിന്‍റെ ആരോഗ്യപരിശോധന നടത്തണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ത് വൈദ്യഇടപെടല്‍ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും അത് ചെയ്യണം. വാങ്ചുക്കിന്‍റെ ആരോഗ്യനില സംബന്ധിച്ച് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പൊതുതാത്‌പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ ഇതോടെ കോടതി നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി.

നീറ്റിലെ ക്രമക്കേടുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മ്മേന്ദ്രപ്രധാന്‍ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി നടത്തുന്ന നിരാഹാര സമരം 25 ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ജൂണ്‍ 28നാണ് വാങ്ചുക് നിരാഹാരസമരം തുടങ്ങിയത്.

ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്വകാര്യ ഡോക്‌ടര്‍മാരും വാങ്ചുക്കിന്‍റെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കാറുണ്ടെന്ന് തുഷാര്‍മെഹ്‌ത്ത കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

വാങ്ചുക്കിന്‍റെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കണമെന്നും അവശ്യഘട്ടത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടലുണ്ടാകണമെന്നും കാട്ടി രാകേഷ് കുമാര്‍ സെയ്‌നിയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ബലംപ്രയോഗിച്ച് വാങ്ചുക്കിന്‍റെ ഭക്ഷണം നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യവും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്.

സര്‍ക്കാരും കോടതിയും ഇടപെടാത്ത പക്ഷം അധികൃതര്‍ ഒരാളെ പട്ടിണി മൂലം സ്വമേധയാ മരിക്കാന്‍ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെന്നും ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ആരോപിച്ചു.

വാങ്ചുക്കിന് ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായാല്‍ അത് രാജ്യത്തിന വലിയ നാണക്കേടാകും. അദ്ദേഹത്തിന് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് സര്‍ക്കാരിന് ചെയ്യാനാകുന്ന ഏക കാര്യമെന്നും ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം ഒരു പൗരന്‍റെ ജനാധിപത്യാവകാശമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കില്‍ അതൊരു വലിയ വീഴ്‌ചയാണെന്നും ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

TAGGED:

DELHI HC
NEET EXAM
TUSHAR MEHTA
COCKROACH JANTA PARTY
HEALTH OF ACTIVIST SONAM WANGCHUK

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