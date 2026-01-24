ETV Bharat / bharat

ജയിലറയ്‌ക്കുള്ളില്‍ പ്രണയം പൂത്തു; പരോളിലിറങ്ങി വിവാഹിതരായി, കോടതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിച്ച തടവുകാര്‍ക്ക് പുതുജീവിതം

കോടതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിച്ച തടവുകാര്‍ വിവാഹിതരായി. രാജസ്ഥാനിലാണ് സംഭവം. വിവാഹ ചടങ്ങ് നടന്നത് 15 ദിവസത്തെ പരോളിനിടെ. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി വിവാഹം.

Priya Seth And Hanuman Prasad. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 11:46 AM IST

ജയ്‌പൂർ: പ്രണയത്തിന് കണ്ണും മൂക്കുമില്ലെന്ന് പലരും തമാശയിലെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടവരാണ് നമ്മള്‍. പലതരം പ്രണയത്തിനും വിവാഹത്തിനും നേരിട്ടും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴിയും സാക്ഷിയാകേണ്ടിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തില്‍ വളരെ വെറൈറ്റിയായ വിവാഹത്തിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണിപ്പോള്‍ രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്നത്.

ഇവിടെ പ്രണയം മൊട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായൊരു ഇടത്ത് നിന്നാണ്. ജയ്‌പൂരിലെ സംഗാനെര്‍ ജയിലില്‍ വച്ചാണത്. ഇനിയിപ്പോ കമിതാക്കളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടെ? ഇരുവരും കോടതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധി തടവുകാരാണ്. എന്നാല്‍ വിവാഹമാകട്ടെ 15 ദിവസത്തെ പരോളില്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ്. ഇന്നലെയായിരുന്നു ഇരുവരും കാത്തിരുന്ന ആ മംഗലം.

ജയിലിലെ ഓപ്പണ്‍ ക്യാമ്പില്‍ വച്ചാണ് തടവുകാരായ പ്രിയാ സേത്തും ഹനുമാന്‍ പ്രസാദും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. പിന്നീട് ഏറെ സൗഹൃദത്തിലായി ഇരുവരും വിവാഹിതരാകാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ഇക്കാര്യം ജയില്‍ അധികൃതരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും പറഞ്ഞു. ഏറെ നാളിന് ശേഷം രാജസ്ഥാന്‍ ഹൈക്കോടതി ഇരുവര്‍ക്കും 15 ദിവസത്തെ പരോളും അനുവദിച്ചു. ഒടുക്കം ആൽവാറിലെ ബറോഡ മേവ് ഗ്രാമത്തെ സാക്ഷി നിര്‍ത്തി ഹനുമാന്‍ പ്രസാദ് പ്രിയാ സേത്തിന് താലിച്ചാര്‍ത്തി.

ഇരുവരും തടവിലായത് ഇങ്ങനെ: 2023 നവംബർ 24നാണ് ജയ്‌പൂരിലെ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി പ്രിയാ സേത്തിനെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്. കാമുകനൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെന്ന കേസിലെ പ്രതിയായാണ് പ്രിയാ സേത്തിനെതിരെ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. സുഹൃത്തായ ദുഷ്യന്ത് കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിലാണ് വിധി. പ്രിയയും കാമുകൻ ദീക്ഷാന്തും ചേര്‍ന്ന് ഡേറ്റിങ് ആപ്പിലൂടെ ദുഷ്യന്തുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നാലെ ഏറെ സൗഹൃദത്തിലായ ദുഷ്യന്തില്‍ നിന്നും പ്രിയ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കാമുകന്‍ ദീക്ഷാന്തിനുണ്ടായിരുന്ന കടം വീട്ടാന്‍ വേണ്ടിയായിരുന്നു പണം കടം ചോദിച്ചത്.

പണം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ പ്രിയയും കാമുകനും ദുഷ്യന്തിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. തുടര്‍ന്ന് ഇയാളുടെ പിതാവുമായി ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട് മകനെ വിട്ടുനല്‍കണമെങ്കില്‍ 10 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ പണം ലഭിക്കാതായതോടെ ദുഷ്യന്തിന്‍റെ അക്കൗണ്ടില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു 3 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കലാക്കിയ ഇരുവരും സുഹൃത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം സ്യൂട്ട്‌കേസിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് കേസ്. സംഭവത്തില്‍ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അന്വേഷണത്തില്‍ ദീക്ഷാന്തിനൊപ്പം പ്രിയാ സേത്തിനെയും കോടതി ശിക്ഷിച്ചു.

അതേസമയം 2017ല്‍ പ്രദേശവാസിയായ ഒരാളെയും അയാളുടെ മൂന്ന് മക്കളെയും മരുമകനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഹനുമാന്‍ പ്രസാദ്. കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രദേശവാസിയുടെ ഭാര്യയുമായി ഇയാള്‍ക്ക് വഴിവിട്ട ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചതെന്നുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ കണ്ടെത്തല്‍. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് ഹനുമാനെ കോടതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷിച്ചത്.

വൈറലായി വിവാഹം: ജയില്‍ തടവുകാരായ ഇരുവരുടെയും വിവാഹ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായി. ഇതോടെ നിരവധി പേര്‍ ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചും മറ്റ് ചിലര്‍ വിമര്‍ശിച്ചും രംഗത്തെത്തി. തടവുകാരായത് കൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹ വേദിയിലും പരിസരത്തും കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കിയിരുന്നു. 'ഹനുമാനും പ്രിയാ സേത്തും ബസന്ത് പഞ്ചമി ദിനത്തിലാണ് വിവാഹിതരായതെന്ന്' ഹനുമാന്‍റെ അമ്മ ചന്ദ്രകല പറഞ്ഞു. 'വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷമാണ്. ജനുവരി 21ന് ഹനുമാൻ പരോളിൽ പുറത്തിറങ്ങി. ജനുവരി 23ന് വീട്ടിൽ ആചാരപ്രകാരമാണ് വിവാഹ ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നതെന്നും'ചന്ദ്രകല പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

